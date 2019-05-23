كيف تغتنم ليلة القدر وثوابها؟.. وهذا ما يقال فيها
الشمس صافية ولا شعاع لها.. الجو هادئ والرياح ساكنة وتعم الطمأنينة والسكينة.. أبرز علامات ليلة القدر.. وليلة السابع والعشرين كلمة السر عند كثير من المفسرين
تحرير:باهر القاضى
٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م
صلاة ليلة القدر
يتأهب جموع الصائمين من المسلمين فى كل ربوع العالم بأسره، خلال الساعات المقبلة، لاستقبال قدوم العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك، لما بها من ليلة خير من ألف شهر، ألا وهى «ليلة القدر»، تلك الليلة المباركة التى ينتظرها العالم بأسره لنيل نفحاتها التى لا تعد ولا تحصى.
وبحسب ما ورد على لسان بعض رجال الدين والعلماء بالأزهر الشريف، سميت ليلة القدر بهذا الاسم لعظَمة مكانتها عند المولى، عز وجل، ولما لها من نفحات ربانية وروحانيات إلهية، تغيّر من أقدار العباد، فضلا عن أنها ليلة مستجاب فيها الدعاء، ولكونها تلك الليلة التى نزل فيها القرآن الكريم.
كيفية قضاء ليلة القدر
بحسب ما أقرته الشريعة، يتعين على المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها، الحرص على الاعتكاف في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان؛ ليوافق المسلم ليلة القدر، ويستحب أن يقضي المسلم هذه الليلة في القيام بالعبادات والأعمال الصالحة، وكذلك قراءة القرآن، والإكثار من الدعاء، والتقرب للمولى،
كيفية قضاء ليلة القدر
بحسب ما أقرته الشريعة، يتعين على المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها، الحرص على الاعتكاف في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان؛ ليوافق المسلم ليلة القدر، ويستحب أن يقضي المسلم هذه الليلة في القيام بالعبادات والأعمال الصالحة، وكذلك قراءة القرآن، والإكثار من الدعاء، والتقرب للمولى، عز وجل، بالأعمال الصالحة والطاعات، وكذلك الحرص على قيام الليل، فقد قال النبي، عليه السلام: (مَن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا، غُفر له ما تقدَّم من ذنبه).
مشروعية الاعتكاف
أكدت دار الإفتاء أن الاعتكاف مستحب شرعًا، ولا يكون واجبًا إلا بالنذر، ولا يلزم بالشروع فيه إلا عند المالكية، ويجوز أن يكون في أي مسجد ولو بجوار البيت.
وتابعت: "والسُّنة اعتكاف العشر الأواخر من رمضان؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، في ذلك، وأقل مدة للاعتكاف هي أقل ما يطلق عليه اسم الاعتكاف عُرفًا، حتى إنه يجوز للمصلي إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مهما كان مكوثه فيه ليحصل له ثوابه، ويجوز أن يعتكف المسلم شهرًا لو أراد، بشرط ألا يضيع واجباته الدينية أو الدنيوية.
أدعية ليلة القدر
ولكونها ليلة عظيمة تعادل نفحاتها ألف شهر عبادة وصلاة، لم يبلغ الرسول، عليه السلام، بموعدها، وترك سرها مجهولا، وذلك لحث جموع المسلمين على الاجتهاد فى نيل ثواب تلك الليلة، ومن الأدعية المستحبة شرعا فى ليلة القدر، ما علّمه الرسول عليه السلام، للسيدة عائشة رضي الله عنها، إذ قالت: (يا رسول الله، أرأيت إن وافقتُ ليلة القدر، بمَ أدعو؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني).
أحاديث وردت عن ليلة القدر
ورد الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة عن ليلة القدر، فورد في فضلها: عن أبي هُرَيرة رضِيَ اللهُ عنهُ عنِ النبيِّ عليه السلام، قال: مَن يَقُمْ ليلةَ القَدْرِ إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تَقدَّمَ من ذَنبِه، وما يُقال ليلتها: عن عائشة رضِيَ اللهُ عنها قالت: قلتُ: يا رسولَ الله، أرأيتَ إنْ علمتُ أيَّ ليلةٍ ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهُمَّ إنَّك عفو تحبُّ العفوَ، فاعفُ عني.
موعد ليلة القدر
ورَد التماسها في الوتر من العشر الأواخر، فعن عائشة رضِيَ اللهُ عنها أن الرسول عليه السلام قال: "تَحرُّوا لَيلةَ القَدْرِ في الوتر من العَشرِ الأواخِرِ من رمضانَ"، وعن ابنِ عبَّاس رضِيَ اللهُ عنهُما أنَّ النبيَ عليه السلام قال: "الْتمِسوها في العَشر الأواخِر من رمضانَ، لَيلة القدْر في تاسعةٍ تَبقَى، في سابعةٍ تَبقَى، في خامسةٍ تَبْقَى"، وعن ابن عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهُما عن النبي عليه السلام قال: "تَحرُّوا ليلَةَ القَدْرِ في السَّبْعِ الأواخِرِ"، وقال أُبيّ بن كَعبٍ: "واللهِ إني لأعلمُها، وأكثرُ عِلمي، هي الليلةُ التي أَمرَنا رسولُ اللهِ، صلَّى الله عليه وسلَّمَ، بقِيامِها، هي ليلةُ سَبعٍ وعِشرينَ".
علامات ليلة القدر
ما ورَد في علامتها، عن أُبيّ بن كَعب قال: "هي ليلةُ صَبيحةِ سَبعٍ وعِشرين، وأمارتُها أنْ تطلُعَ الشَّمسُ في صَبيحةِ يومِها بيضاءَ لا شُعاعَ لها"، وكذلك أن يكون الجو هادئا والرياح ساكنة، وتعمّ الطمأنينة والسكينة.