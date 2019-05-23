كيف تغتنم ليلة القدر وثوابها؟.. وهذا ما يقال فيها

الشمس صافية ولا شعاع لها.. الجو هادئ والرياح ساكنة وتعم الطمأنينة والسكينة.. أبرز علامات ليلة القدر.. وليلة السابع والعشرين كلمة السر عند كثير من المفسرين

تحرير:باهر القاضى ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م

صلاة ليلة القدر

يتأهب جموع الصائمين من المسلمين فى كل ربوع العالم بأسره، خلال الساعات المقبلة، لاستقبال قدوم العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك، لما بها من ليلة خير من ألف شهر، ألا وهى «ليلة القدر»، تلك الليلة المباركة التى ينتظرها العالم بأسره لنيل نفحاتها التى لا تعد ولا تحصى. وبحسب ما ورد على لسان بعض رجال الدين والعلماء بالأزهر الشريف، سميت ليلة القدر بهذا الاسم لعظَمة مكانتها عند المولى، عز وجل، ولما لها من نفحات ربانية وروحانيات إلهية، تغيّر من أقدار العباد، فضلا عن أنها ليلة مستجاب فيها الدعاء، ولكونها تلك الليلة التى نزل فيها القرآن الكريم.

كيفية قضاء ليلة القدر بحسب ما أقرته الشريعة، يتعين على المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها، الحرص على الاعتكاف في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان؛ ليوافق المسلم ليلة القدر، ويستحب أن يقضي المسلم هذه الليلة في القيام بالعبادات والأعمال الصالحة، وكذلك قراءة القرآن، والإكثار من الدعاء، والتقرب للمولى،