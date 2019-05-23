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كيف تغتنم ليلة القدر وثوابها؟.. وهذا ما يقال فيها

الشمس صافية ولا شعاع لها.. الجو هادئ والرياح ساكنة وتعم الطمأنينة والسكينة.. أبرز علامات ليلة القدر.. وليلة السابع والعشرين كلمة السر عند كثير من المفسرين
تحرير:باهر القاضى ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م
صلاة ليلة القدر
صلاة ليلة القدر
يتأهب جموع الصائمين من المسلمين فى كل ربوع العالم بأسره، خلال الساعات المقبلة، لاستقبال قدوم العشرة الأواخر من شهر رمضان المبارك، لما بها من ليلة خير من ألف شهر، ألا وهى «ليلة القدر»، تلك الليلة المباركة التى ينتظرها العالم بأسره لنيل نفحاتها التى لا تعد ولا تحصى. وبحسب ما ورد على لسان بعض رجال الدين والعلماء بالأزهر الشريف، سميت ليلة القدر بهذا الاسم لعظَمة مكانتها عند المولى، عز وجل، ولما لها من نفحات ربانية وروحانيات إلهية، تغيّر من أقدار العباد، فضلا عن أنها ليلة مستجاب فيها الدعاء، ولكونها تلك الليلة التى نزل فيها القرآن الكريم.
كيفية قضاء ليلة القدر بحسب ما أقرته الشريعة، يتعين على المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها، الحرص على الاعتكاف في الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان؛ ليوافق المسلم ليلة القدر، ويستحب أن يقضي المسلم هذه الليلة في القيام بالعبادات والأعمال الصالحة، وكذلك قراءة القرآن، والإكثار من الدعاء، والتقرب للمولى،
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في الحر شوارع القاهرة خالية.. والمجد للشقيانين

يعاني المواطنون منذ أيام، بسبب الموجة الحارة التي اجتاحت البلاد مع بداية الأسبوع، لتصل اليوم الخميس، إلى ذروتها، بدرجة حرارة 45 في الظل، الأمر الذي دفع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأربعاء، إلى إعلان تأجيل امتحانات اليوم بالنسبة لطلبة الصف الأول الثانوي ودبلومات الشهادات الثانوية الفنية (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي)، وأيضا طلبة دبلوم الخط العربي والثانوي الفني للبكم وضعاف السمع، كما كانت هناك بادرة من محافظة الوادي الجديد بإعلان اليوم إجازة في جميع المصالح الحكومية، وهو الأمر الذي تبنته بعض الشركات الخاصة بالجمهورية.
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وزير التنمية: نتجه إلى تقنين عربات الطعام المتنقلة

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الدولة تتجه فعليا إلى تقنين مشروع عربات الطعام المتنقلة، والاعتراف به من خلال عدة لوائح وبنود سيتم تطبيقها على الشباب حال منحهم تراخيص عمل العربات المتنقلة في المحافظات، وأن الحكومة تواصل أعمالها في تذليل العقبات التي تواجه الشباب، وتؤثر على الصناعة، وتعيق تنفيذ خطة الدولة نحو تحقيق التنيمة المستدامة، مضيفا أنه تم تقسيم المشروع إلى عدة مراحل بهدف معالجة أية سلبيات يمكن أن تنتج في المرحلة الاولي وتلافيها في باقي المراحل القادمة بالمحافظات.
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حكم القيء والبلغم فى رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أن بلع البلغم في أثناء الصيام لا يفطر عند الجمهور إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرًا. وأضافت أمانة الفتوى، إذا غلب القيءُ الصائمَ من غير تسبُّبٍ منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه أن لا يتعمَّد ابتلاع شيءٍ مما خرج من جوفه، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره، أما مَنْ تَعَمَّدَ القيء وهو مُخْتارٌ ذاكِرٌ لصومه فإن صومَه يفسد ولو لم يرجع شيءٌ منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يومًا مكانه؛ لقول النبي عليه السلام: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ».
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السيسي يتابع تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما فيها استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وذلك في سياق خطط الوزارة للمشاركة في جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، والمساهمة في خطة الحكومة للتحول الرقمي، فضلا عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر.
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