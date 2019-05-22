سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«البورد المصري» أزمة جديدة بين البرلمان والصحة

المنح والبعثات: الأسماء لم تصل إلينا والوزارة لم ترشيح أي طبيب للبرنامج..وفؤاد: الأطباء مستوفين الشروط ويجب أن يحصلوا على حقوقهم..وعبد الحليم:عودة الأمور إلى نصابها ضرورة
تحرير:مؤمن عبد اللاه ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
صدام جديد بدأ يلوح فى الأفق بين وزارة الصحة والسكان والأطباء والبرلمان متمثلة فى لجنة الشئون الصحية، على خلفية الأزمة الدائرة بين الدفعة الثانية من برنامج البورد المصري 2019 الوزارة حيث كانت بداية الأزمة بتقدم عدد من الأطباء بطلب الالتحاق ببرنامج «البورد المصري»، بعد أن تم الإعلان عن فتح باب التقديم للالتحاق به في 20 يناير الماضي، بعد حصولهم على موافقات جهات العمل الأصلية، وهي"المديريات الصحية" إلا أنهم بعد استيفائهم الشروط اللازمة، حيث تتطلب الدراسة بـ«البورد المصري» التفرغ الكامل أثناء فترة التدريب، والتي تستمر لمدة 5 سنوات، تبخرت أحلامهم.
المتقدمون اصطدموا بمجموعة من العقبات، أبرزها رفض "إدارة المنح والبعثات بوزارة الصحة منحهم جواب الالتحاق بالبرنامج، بحجة أن المُديريات لم ترسل كشوف الأسماء لها، على الرغم من أن موافقة المديريات على تفرغ الأطباء تعد موافقة ضمنية منها. إدارة المنح والبعثات الأطباء فوجئوا بأن «إدارة المنح والبعثات»
اقرأ المزيد
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الخميس 23 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
الروج المرجاني

حكم أحمر الشفاه في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت دار الإفتاء، أن وضع الروج على شفاه السيدات في نهار رمضان بمجرده لا يوجب فساد الصوم إلا إذا تحلل منه شيء مع اللعاب ودخل الجوف فإنه يكون مفسدا للصوم في هذه الحالة. إلا أن التنبيه الذي يجب أن يكون معلوما للجميع هو أن تجمل المرأة إنما يكون خاصا لزوجها وأمام المحارم فقط، فإن هي خالفت وأظهرت زينتها أمام الرجال الأجانب فقد ارتكبت معصية، خاصة فى هذا الشهر الكريم، لما له من نفحات ربانية. وتابعت: وضع مرطب الشفاه في نهار رمضان لا يبطل الصوم، ما لم يبتلع منه الصائم شيئًا.
سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (1)

التعليم: 99% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا الجغرافيا إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، صباح اليوم، امتحان الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، ذلك في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 436 ألفًا و106 طلاب وطالبات أدوا امتحان الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية بنسبة 99% من الطلاب المستهدف أدائهم الاختبار إلكترونيًا. وشهدت الفترة الصباحية، التي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أداء 389 ألفا و575 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 98,86%.
صالح-عباس-وكيل الازهر-الشريف

الأزهر يؤجل امتحانات الشفوي بسبب درجات الحرارة

أعلن الأزهر الشريف، تأجيل امتحانات الشفوي، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر خلال هذه الأيام. وذكر بيان للأزهر، مساء الأربعاء، أنه "نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد قرر فضيلة وكيل الأزهر الشريف الشيخ/ صالح عباس تأجيل امتحانات الشفوي المنعقدة بالقاهرة بمجمع معاهد مدينة نصر النموذجي غدا الخميس 23 مايو ليوم السبت 1 يونيو، رفقا بأبناء الأزهر الشريف في هذه الأجواء شديدة الحرارة، وذلك بمناطق "الدقهلية والمنوفية والغربية" فقط.
اقرأ المزيد من الأخبار
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

ممرضات أجنبيات في التأمين الشامل.. ما مصير المصريات؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن استغناء وزارة الصحة عن الممرضات المصريات واستبدال أخريات أجنبيات بهن في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. وأوضح المركز أن وزارة الصحة نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لن يتم الاستغناء عن الممرضات المصريات واستبدال أخريات أجنبيات بهن في منظومة التأمين الصحي الجديدة، موضحة أن الهدف من استقدام ممرضات أجنبيات هو رفع كفاءة أطقم التمريض المصرية وتدريبها على معايير الجودة العالمية، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب الممرضات.
لحوم-ودواجن-فاسدة (3)

بيان عاجل بشأن «بيزنس الأغذية الفاسدة»

تقدمت الدكتورة سحر عتمان عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، اليوم الأربعاء، إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير التموين الدكتور علي المصليحي، بشأن "بيزنس الأغذية الفاسدة"، بعد تزايد حجم المضبوط من السلع الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر، وخطورتها على صحة المصريين، قائلة: "من وقت لآخر تطالعنا الصحف والمعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى عن ضبط أغذية فاسدة في كبرى المطاعم والمحلات، وبات الأمر بات خطير جدا، فى ظل تسابق بعض أصحاب المطاعم ومصانع المأكولات على جمع المال بأي وسيلة، حتى وإن كانت على حساب المواطنين".
رياضة-الجرى

تخصيص مناطق لرياضتي المشي والركض في طلب إحاطة

تقدم فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم الخميس، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تمهيد بعض الشوارع لاستيعاب رياضتي المشي والركض، إذ أن هذه الخطوة تساهم في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بممارسة الرياضة وإنقاص الوزن، مطالبا بتخطيط خانات بالشوارع مخصصة لممارسة الرياضة، بوصفها حق للجميع ولا تحتاج إلى مصروفات خاصة، فتواجد هذه الأماكن بكل منطقة، سيحدث تغيرا ملحوظا بمعدلات ممارسة الرياضة بين المصريين.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (4)

عبد العال يوقف الجلسة الخاصة للبرلمان دقيقتين

أوقف الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة العاجلة، لمدة دقيقتين، بسبب الضوضاء الصادرة عن النواب في أثناء كلمة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، لتوضيح رؤية الحكومة حول إعلان حالة الطوارئ. وقال عبد العال موجها حديثه للنواب بعد وقف أعمال الجلسة العاجلة، ظهر اليوم السبت: "أسوأ صورة يمكن تصديرها للرأي العام الداخل والخارج هذه الفوضي"، مضيفا: "إعلان حالة الطوارئ وقرار يتلى في جلسة خاصة، وكأن الموضوع ميهمكمش، هذا أمر غير مقبول على الإطلاق وميصحش ولم يكن معروف في سلوكنا لمدة 4 سنوات هذا".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org