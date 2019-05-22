«البورد المصري» أزمة جديدة بين البرلمان والصحة

المنح والبعثات: الأسماء لم تصل إلينا والوزارة لم ترشيح أي طبيب للبرنامج..وفؤاد: الأطباء مستوفين الشروط ويجب أن يحصلوا على حقوقهم..وعبد الحليم:عودة الأمور إلى نصابها ضرورة

تحرير:مؤمن عبد اللاه ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ م

الدكتورة هالة زايد

صدام جديد بدأ يلوح فى الأفق بين وزارة الصحة والسكان والأطباء والبرلمان متمثلة فى لجنة الشئون الصحية، على خلفية الأزمة الدائرة بين الدفعة الثانية من برنامج البورد المصري 2019 الوزارة حيث كانت بداية الأزمة بتقدم عدد من الأطباء بطلب الالتحاق ببرنامج «البورد المصري»، بعد أن تم الإعلان عن فتح باب التقديم للالتحاق به في 20 يناير الماضي، بعد حصولهم على موافقات جهات العمل الأصلية، وهي"المديريات الصحية" إلا أنهم بعد استيفائهم الشروط اللازمة، حيث تتطلب الدراسة بـ«البورد المصري» التفرغ الكامل أثناء فترة التدريب، والتي تستمر لمدة 5 سنوات، تبخرت أحلامهم.

المتقدمون اصطدموا بمجموعة من العقبات، أبرزها رفض "إدارة المنح والبعثات بوزارة الصحة منحهم جواب الالتحاق بالبرنامج، بحجة أن المُديريات لم ترسل كشوف الأسماء لها، على الرغم من أن موافقة المديريات على تفرغ الأطباء تعد موافقة ضمنية منها. إدارة المنح والبعثات الأطباء فوجئوا بأن «إدارة المنح والبعثات»