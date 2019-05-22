«البورد المصري» أزمة جديدة بين البرلمان والصحة

المنح والبعثات: الأسماء لم تصل إلينا والوزارة لم ترشيح أي طبيب للبرنامج..وفؤاد: الأطباء مستوفين الشروط ويجب أن يحصلوا على حقوقهم..وعبد الحليم:عودة الأمور إلى نصابها ضرورة
صدام جديد بدأ يلوح فى الأفق بين وزارة الصحة والسكان والأطباء والبرلمان متمثلة فى لجنة الشئون الصحية، على خلفية الأزمة الدائرة بين الدفعة الثانية من برنامج البورد المصري 2019 الوزارة حيث كانت بداية الأزمة بتقدم عدد من الأطباء بطلب الالتحاق ببرنامج «البورد المصري»، بعد أن تم الإعلان عن فتح باب التقديم للالتحاق به في 20 يناير الماضي، بعد حصولهم على موافقات جهات العمل الأصلية، وهي"المديريات الصحية" إلا أنهم بعد استيفائهم الشروط اللازمة، حيث تتطلب الدراسة بـ«البورد المصري» التفرغ الكامل أثناء فترة التدريب، والتي تستمر لمدة 5 سنوات، تبخرت أحلامهم.
المتقدمون اصطدموا بمجموعة من العقبات، أبرزها رفض "إدارة
المنح والبعثات بوزارة الصحة منحهم جواب
الالتحاق بالبرنامج، بحجة أن المُديريات
لم ترسل كشوف الأسماء لها، على الرغم من
أن موافقة المديريات على تفرغ الأطباء تعد
موافقة ضمنية منها.
إدارة المنح والبعثات
الأطباء فوجئوا بأن «إدارة المنح
والبعثات»
المتقدمون اصطدموا بمجموعة من العقبات، أبرزها رفض "إدارة
المنح والبعثات بوزارة الصحة منحهم جواب
الالتحاق بالبرنامج، بحجة أن المُديريات
لم ترسل كشوف الأسماء لها، على الرغم من
أن موافقة المديريات على تفرغ الأطباء تعد
موافقة ضمنية منها.
إدارة المنح والبعثات
الأطباء فوجئوا بأن «إدارة المنح
والبعثات» تخبرهم أن الوزارة لم ترشح أي طبيب لبرنامج
البورد، على الرغم من التزام
الأطباء المقبولين بالتقديم في المواعيد
المحددة للالتحاق بالبرنامج، ورفضها
صرف المستحقات المالية للمقبولين والبالغ
قيمتها 6 آلاف
جنيه للسنة الواحدة نظير التفرغ الكامل
للتدريب.
مصطلح «البورد» يقصد به معنيين الأول: امتحان
شهادة مهنية تخصصية، صادرة عن مجلس «بورد» الذى يتكون من مجموعة من المتخصصين
الذين يضعون المعايير التي بناء عليها
يتم تصميم الامتحان الذي يمنح من يجتازه
صفة المتخصص الخبير في هذا المجال.
الحصول على شهادة البورد يتطلب عددا من المميزات منها: أنها شهادة مهنية تركز على التطبيق
من واقع المهنة، وتلزم حاملها بالتعليم
المستمر ويتطلب تجديدها مشاركة حاملها
في أنشطة تعليم مستمرة، وتدل على عمق وتميز خبرة
حاملها في مجال دقيق.
طلبات إحاطة
الدكتور محمد فؤاد عضو
مجلس النواب، أعلن تقدمه بطلب إحاطة موجه
إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس
الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن أزمة الدفعة
الثانية من أطباء برنامج البورد المصري،
ووصل عدد كبير من الشكاوى من قبل الأطباء المقبولين بالدفعة الثانية، وأنهم تنطبق عليهم جميع الشروط ولديهم ما يثبت
ذلك.
وأضاف فؤاد فى تصريحات صحفية، أنه بناء على
النص الصادر من وزارة الصحة والسكان
و"إدارة المنح
والبعثات" بشأن
شروط الالتحاق بالبورد، يتم صرف كافة
المستحقات المالية للمقبولين والبالغ
قيمتها 6 آلاف
جنيه للسنة الواحدة، وهو ما يعنى أن النص
يقضي بأن موافقة جهة العمل الأصلية بمثابة
موافقة ضمنية، على منح الطبيب التفرغ
الكامل للتدريب، وصرف كافة مستحقاته
المالية.
وطالب
فؤاد، وزارة الصحة ولجنة الصحة بالبرلمان
باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال الأزمة
وطلب الإحاطة، حتى يتثنى للأطباء الالتحاق بالبرنامج، والحصول
على مستحقاتهم وفق اللوائح والقوانين.
غضب برلماني
ومن جانبها انتقدت وكيل
لجنة الصحة البرلمان الدكتورة إيناس عبد الحليم، تصرف وزارة الصحة
مع الدفعة الثانية من برنامج البورد المصري 2019،
ووضعها العراقيل أمام الأطباء المقبولين
فى تدريب البرنامج، على الرغم من استكمالهم
جميع الشروط الخاصة بالتقديم والتفرغ
الكامل للتدريب بالبرنامج.
وأضافت عبد الحليم،
الأطباء تقدموا لإدارة المنح والبعثات
من أجل الحصول على جواب يفيد بقبولهم
بالبرنامج التي تستمر مدته لقرابة خمس
سنوات، من أجل تحمل الوزارة لمستحقاتهم
المالية طيلة تلك المدة وفقًا للقوانين
واللوائح المنظمة للأمر، إلا أن إدارة
المنح والبعثات امتنعت عن إعطائهم ذلك
الخطاب بداعي أن وزارة الصحة والسكان لم
ترسل كشوفات الأسماء الخاصة بهم أو ما
يفيد بقبولهم للالتحاق بالبعثة.
وأوضحت
عبد الحليم، ما حدث تسبب فى استياء الأطباء
وجميع المهتمين بالملف الطبي
فى مصر، لذلك يجب أن يتدخل رئيس الوزراء من أجل معالجة تلك الأزمة، وإعادة الأمور
إلى نصابها الصحيح، ورد الحقوق إلى أصحابها
في أقرب وقت ممكن.
وأكدت
عبد الحليم على أن تقدمت بطـلب إحــاطة
موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة،
بشأن بعض المشكلات المتعلقة ببرنامج
البورد المصري الخاص بالأطباء.