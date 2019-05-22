طلعت يوسف مديرًا فنيًا للاتحاد أمام سموحة

تحرير:هاني العوضي ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٣ م

طلعت يوسف

وافق طلعت يوسف المدير الفني السابق لمصر المقاصة، على تولي منصب المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري في مباراته المتبقية في مسابقة الدوري الممتاز، التي ستقام أمام سموحة يوم 3 يونيو المقبل بعدما تقدم حلمي طولان المدير الفني لزعيم الثغر باستقالته لمجلس إدارة النادي. وكشف مصدر مسؤول في الاتحاد السكندري أن مجلس إدارة النادي أتم اتفاقه مع طلعت يوسف لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في المباراة القادمة فقط أمام نادي سموحة ضمن الجولة الأخيرة من مباريات الدوري الممتاز.

ووفقًا للمصدر رحب يوسف بقبول هذه المهمة لقناعته أنها أقل شيء من الممكن أن يقدمه لناديه الذي ينتمى إليه وكان أحد نجومه. وقد فوض مجلس إدارة النادي طلعت يوسف في تشكيل الجهاز الفني المعاون له والذي سيتم إعلانه خلال الساعات القليلة القادمة. وخسر الاتحاد السكندري برباعية نظيفة أمام فريق طلائع الجيش في المباراة

ووفقًا للمصدر رحب يوسف بقبول هذه المهمة لقناعته أنها أقل شيء من الممكن أن يقدمه لناديه الذي ينتمى إليه وكان أحد نجومه.

وقد فوض مجلس إدارة النادي طلعت يوسف في تشكيل الجهاز الفني المعاون له والذي سيتم إعلانه خلال الساعات القليلة القادمة.

وخسر الاتحاد السكندري برباعية نظيفة أمام فريق طلائع الجيش في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، حيث تجمد رصيد زعيم الثغر عند 36 نقطة في المركز الخامس عشر، جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 12 لقاءً والهزيمة في 13 مواجهة، وأحرز لاعبوه 38 هدفًا وتلقت شباك الفريق 55 هدفًا، ليظل مهددًا بالهبوط وينتظر مباراته المقبلة مع سموحة.



