ضبط سائق والبحث عن آخر لسرقتهما خطوط بترول ببنها

تحرير:هيثم بطاح ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م

صورة أرشيفية

نجحت مباحث القليوبية، اليوم الأربعاء، في القبض على سائق، وجار تكثيف الجهود للقبض على أخر لقيامهما بالاستيلاء على مواد بترولية خام من أحد خطوط أنابيب البترول بإحدى قرى مركز بنها، وأحيل المتهم للنيابة والتي تولت التحقيق. وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد يحيى راضى رئيس المباحث، يفيد بأنه أثناء تفقد قوة أمنيه من مباحث مركز شرطة بنها الحالة الأمنية بطريق "بنها – شبلنجة"، شاهدت القوات سيارتين نقل بكل منهما تانك أثناء سيرهما بطريق فرعي للطريق المؤدي إلى عزبتي "الرمالي والفاروقية"، بدائرة مركز بنها.

وقامت القوة بتتبع خط سير السيارتين، وتبين قيام قائدي السيارتين بتوصيل خرطومين من خط أنابيب البترول المار بالطريق الزراعي ما بين العزبتين، مثبت عليه 2 محبس. وتمكنت القوات من ضبط السيارتين وقائد إحداهما 27 عامًا، وسبق اتهامه في قضيتي مخدرات، وبحوزته بندقية آلية، وبخزينتها 25 طلقة من ذات العيار، وتمكن