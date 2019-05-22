جريمة

ضبط سائق والبحث عن آخر لسرقتهما خطوط بترول ببنها

تحرير:هيثم بطاح ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٦ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نجحت مباحث القليوبية، اليوم الأربعاء، في القبض على سائق، وجار تكثيف الجهود للقبض على أخر لقيامهما بالاستيلاء على مواد بترولية خام من أحد خطوط أنابيب البترول بإحدى قرى مركز بنها، وأحيل المتهم للنيابة والتي تولت التحقيق. وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد يحيى راضى رئيس المباحث، يفيد بأنه أثناء تفقد قوة أمنيه من مباحث مركز شرطة بنها الحالة الأمنية بطريق "بنها – شبلنجة"، شاهدت القوات سيارتين نقل بكل منهما تانك أثناء سيرهما بطريق فرعي للطريق المؤدي إلى عزبتي "الرمالي والفاروقية"، بدائرة مركز بنها.
وقامت القوة بتتبع خط سير السيارتين، وتبين قيام قائدي السيارتين بتوصيل خرطومين من خط أنابيب البترول المار بالطريق الزراعي ما بين العزبتين، مثبت عليه 2 محبس. وتمكنت القوات من ضبط السيارتين وقائد إحداهما 27 عامًا، وسبق اتهامه في قضيتي مخدرات، وبحوزته بندقية آلية، وبخزينتها 25 طلقة من ذات العيار، وتمكن
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السفير-معصوم مرزوق

نقل معصوم مرزوق لقسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيله

نقلت الأجهزة الأمنية السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، من تخشيبة الجيزة إلى قسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيلهما، بينما ما زال عبدالفتاح البنا، في تخشيبة الجيزة، ولم يتم نقله لقسم الهرم فيما يمكث يحيى القزاز بقسم المرج، والناشطة نرمين حسين بقسم البساتين، في انتظار تأشيرة الأمن الوطني لإطلاق سراحهما من الأقسام والتخشيبة، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بشأن اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018.
حريق

أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

يوم من نار وحرائق شهدتها القاهرة دون وقوع إصابات، بعضها اندلع بسبب حرارة الجو المرتفعة والآخر بسبب ماس كهربائي، كانت البداية بنشوب حريق هائل في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، ثم حريق داخل سيارة ميكروباص في أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، ليندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمدينة السلام تزامنا مع حريق في "عشة" أعلى عقار بمنطقة المقطم وحريق بعقار في الموسكي، وفي الجيزة لم يكن الحال أفضل من القاهرة إذ اندلع حريق هائل في مزرعة موز بكرداسة وحريق في أحد الأكشاك في النادي الأهلي كما انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.
تصادم

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ، نتيجة السرعة الزائدة، وذلك قبيل أذان المغرب، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة أثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.
حريق-بمزرعة-نخيل

الحماية المدنية تنقذ مالك مزرعة موز بكرداسة من كارثة

رغم حرارة الطقس وتحذير هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر وخطورة العمل في ظل تلك الأجواء الحارة إلا ان عمال مزرعة موز بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة أبي رواش التابعة لمركز كرداسة باشروا أعمالهم اليومية للاعتناء بالمحصول، عمد بعضهم إلى تنظيف الأشجار وجمع المخلفات والتخلص منها بحرقها إلا أن الرياح آتت بما لا تشتهِ السفن، امتدت األسنة النيران إلى مساحات واسعة من المزرعة، وتصاعدت أدخنة كثيفة فقرروا الاستعانة بخدمات رجال الإطفاء.
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انتشار-قوات-الشرطة-فى-حملة-امنية (2)

1.5 حشيش وربع هيروين.. ضبط 20 تاجر مخدرات بالقليوبية

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الاثنين، في ضبط 20 تاجر مخدرات بحملة مكبرة بنطاق مراكز وأقسام الشرطة على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام ومباحث مكافحة المخدرات قبل ترويج سمومهم على المتعاطين وعملائهم، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد ضبط نحو 20 شخصا وبحوزتهم كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى كيلو ونصف، وربع كيلو جرام هيروين خام، و5 أسلحة نارية خرطوش وطلقات من ذات العيار وأسلحة بيضاء ومبالغ مالية وهواتف محمولة.
القبض-على-متهم

هخلصلك رخصة العربية.. ضبط لبناني بـ30 ألفًا بالعبور

تمكن ضباط مباحث مرور القليوبية، اليوم الجمعة، من ضبط شخص يحمل الجنسية اللبنانية، يقوم بأعمال السمسرة والاستيلاء على أموال المواطنين مقابل إيهامهم بإنهاء إجراءات تراخيصهم داخل وحدة مرور العبور، وبحوزته عدد من الرخص والأوراق الخاصة بالمرور، وتولت النيابة التحقيق. كان اللواء نبيل عدلى، مدير مرور القليوبية، وجه بتكثيف الحملات على إدارات المرور لضبط قضايا ممارسة أعمال السمسرة والمخالفات المرورية، وفي أثناء قيام الرائد صالح أبو غزالة رئيس وحدة مرور العبور، بالمرور داخل وحدة التراخيص، تمكن من ضبط "محمد. ح. ش" لبناني الجنسية، 50 عاما، سمسار.
جثة

كشف لغز العثور على جثة شاب في شارع بشبرا

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية في التوصل إلى تحديد شخصية جثة شخص ألقاها مجهولون في أحد الشوارع بعزبة عزيز بدائرة قسم ثان، إذ تبيّن أن الجثة لـ"قهوجي" وأن وراء ارتكاب الواقعه 15 شخصًا قاموا بإلقائه بعد إصابته بطلق نارى في الرأس في أثناء مشاجرة وألقي القبض على المتهمين وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة، وتولت النيابة التحقيق، وكان المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة تلقى بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة مجهولة بأحد الشوارع بعزبة عزيز بدائرة قسم ثان، وتم التحفظ على الجثة.
حريق بشقة يلتهم شاب تركوه مقيد للعقاب

جثة وأساور نار.. ماذا جرى في محرقة القناطر؟

ما إن مات والده، حتى عرفت المخدرات طريق جسده النحيل، لم تستطع أمه إثناءه عن صحبة السوء من شياطين الإنس والجن، التي تكالبت عليه، وأوقعته في بحر مليء بالشهوات، وأغوته حتى سقط غارقا في طريق الإدمان، سرعان ما أصبح "ديلر" يبيع المواد المخدرة لأرباب السوابق، من أجل الحصول على المال الكافي لحصوله على الجرعة «اللي هتظبط دماغه»، حسبما كان يقول لأمه في كل حديث يدور بينهما، حتى كُتب له نهاية مأساوية بأن يموت حرقا، التهمت النيران جسده بينما كان هو مكبلا بسلسلة حديدية قيده بها زوج أمه في وقت سابق منعت نجاته.
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