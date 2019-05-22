الدولار يتراجع للمرة الثانية خلال 24 ساعة

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م

الدولار - صورة أرشيفية

تراجعت أسعار صرف الدولار خلال التعاملات، اليوم الأربعاء، في عدد من البنوك في مصر للمرة الثانية، حيث تراجع ما بين 7 و8 قروش، بعد أن شهد هدوءً مؤقتا، أمس الثلاثاء، بعد موجة تراجعات خلال الأيام الماضية، وتراجع الدولار منذ بداية العام الحالي أكثر من 89 قرشا وفقا للبنك المركزي، وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 5 قروش، بعد أن تراجع قرشين في بداية التعاملات، ليسجل 16.90 جنيه للشراء و17.00 جنيه للبيع، وتراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 7 قروش بعد أن تراجع في بداية التعاملات قرش، ليسجل 16.88جنيه للشراء و16.98جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي وبنك قناة السويس، تراجع سعر الدولار 6 قروش بعد أن تراجع في بداية التعاملات قرش، ليسجل 16.89 جنيه للشراء و16.99جنيه للبيع.وواصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال تعاملات، اليوم، في عدد من البنوك العاملة في مصر، لينخفض سعر الدولار بنحو