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الدولار يتراجع للمرة الثانية خلال 24 ساعة

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م
الدولار - صورة أرشيفية
الدولار - صورة أرشيفية
تراجعت أسعار صرف الدولار خلال التعاملات، اليوم الأربعاء، في عدد من البنوك في مصر للمرة الثانية، حيث تراجع ما بين 7 و8 قروش، بعد أن شهد هدوءً مؤقتا، أمس الثلاثاء، بعد موجة تراجعات خلال الأيام الماضية، وتراجع الدولار منذ بداية العام الحالي أكثر من 89 قرشا وفقا للبنك المركزي، وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 5 قروش، بعد أن تراجع قرشين في بداية التعاملات، ليسجل 16.90 جنيه للشراء و17.00 جنيه للبيع، وتراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 7 قروش بعد أن تراجع في بداية التعاملات قرش، ليسجل 16.88جنيه للشراء و16.98جنيه للبيع.
وفي البنك العربي الإفريقي الدولي وبنك قناة السويس، تراجع سعر الدولار 6 قروش بعد أن تراجع في بداية التعاملات قرش، ليسجل 16.89 جنيه للشراء و16.99جنيه للبيع.وواصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال تعاملات، اليوم، في عدد من البنوك العاملة في مصر، لينخفض سعر الدولار بنحو
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مشروعات-صغيرة (2)

3.2 مليون مستفيد| أهم تعديلات «التمويل متناهي الصغر»

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، عن أهم ما ورد بمشروع القانون الخاص بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014، والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، والذي أقره مجلس إدارة الهيئة بجلسته صباح اليوم. وتضمن الإطار القانوني لمشروع القانون تعديلا على قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل تنظيم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب نشاط التمويل متناهي الصغر تنظيمًا قانونيًّا متكاملا من حيث قواعد وضوابط مزاولة الشركات للنشاطين بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات الصناعة.
اورنچ -مصر-حملاتها الخيرية-في -رمضان بترميم -وتجديد المدارس- والمنازل-في قرى صعيد -مصر (1)

«أورنج» تكثف حملات الخير تحت شعار «حاجة بسيطة تعمل فرق كبير»

تحت شعار «حاجة بسيطة تعمل فرق كبير» الذي أطلقته عنوانا لحملتها الترويجية في رمضان 2019، أطلقت «أورنچ مصر» الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، حملتين متوازيتين لترميم وتجديد المدارس والمنازل في صعيد مصر والقرى الأكثر احتياجا بالتعاون مع مؤسستي «مصر الخير وعمار الأرض»، وذلك في إطار أنشطتها المتواصلة في مجال المسئولية المجتمعية وسعيا إلى تحسين حياة المصريين وتنمية المجتمع ككل.
اموال

ديون مصر تصل 4 تريليونات جنيه لهذه الأسباب

ارتفع حجم الدين العام المحلي لمصر بنسبة بلغت 20.25% ليسجل 4.107 تريليون جنيه في نهاية شهر ديسمبر 2018، في مقابل 3.4 تريليون جنيه بنهاية عام 2017، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وبلغت نسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي 78.2% بنهاية العام الماضي، في مقابل نحو 77% بنهاية عام 2017، كما ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر بنسبة بلغت 16.5% بنهاية عام 2018، ليصل إلى 96.6 مليار دولار، في مقابل 82.9 مليار دولار بنهاية عام 2017. وتوسعت مصر فى الاقتراض من الخارج خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد عجز الموازنة.
بطاقات-تموينية

مستقبل الدعم بعد تصريحات وزير التموين الأخيرة

شهدت منظومة السلع التموينية تغيرات جذرية خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بمستحقي الدعم التموينى المتمثل في السلع وفارق نقاط الخبز، حيث تسعى الدولة لتحديد المواطنين الأكثر احتياجا، وذلك من خلال سلسلة من الاجراءات والضوابط التى أعلنتها لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة تحت إشراف رئاسة الوزراء، والتى تم خلالها تحديد أسباب حذف المواطنين من بطاقات التموين خلال الفترة الماضية، وهو ما يطرح تساؤلا مهما حول مستقبل الدعم التموينى وسبل تطويره ومدى استفادة المواطن من هذه الاجراءات خلال المرحلة المقبلة.
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دولارات

الدولار يواصل خسائره أمام الجنيه.. وCIB أقل سعر

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعها أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الكويت الوطني، وبنك عودة بواقع قرش واحد فقط، ليسجل أقل سعر بنحو 17.06 جنيه للبيع، و17.96 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك البركة بواقع قرش واحد فقط أيضا ليسجل نحو 17.09 جنيه للبيع، و16.99 جنيه للشراء، بينما بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.97 جنيه، ونحو 17.07 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.
دولارات

الدولار ينخفض في 10 بنوك.. والبنك الأهلي أقل سعر

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك عودة، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الكويت الوطني، بواقع قرش واحد فقط، ليسجل أقل سعر بنحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس بواقع قرشين، ليسجل نحو 17.07 جنيه للبيع، و16.97 جنيه للشراء، وتراجع سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي بواقع 3 قروش، ليسجل نحو 17.08 جنيه للبيع، و16.98 جنيه للشراء.
الدولار

ارتفع 86 قرشا أمام الدولار.. ما مصير سعر الجنيه؟

شهد سعر الجنيه المصري تحسنا ملحوظا خلال الفترة الماضية، ليواصل ارتفاعه أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، ليصعد بنحو 86 قرشا منذ بداية العام الجاري 2019، وسجل أقل سعر للدولار في البنوك نحو 17.09 جنيه للبيع، و16.99 جنيه للشراء، في مقابل نحو 17.95 جنيه للبيع خلال شهر ديسمبر 2018. وأرجع خبراء الاقتصاد استمرار تراجع سعر الدولار إلى تحسن أداء الاقتصاد المصري، وارتفاع حجم التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية وتحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى عودة السياحة، وزيادة المعروض الدولاري في البنوك.
دولار

الدولار يواصل تراجعه مقابل الجنيه المصري

واصل سعر صرف الدولار تراجعه خلال التعاملات، اليوم الإثنين، في عدد من البنوك العاملة في مصر، وذلك بعد أن شهد تراجعا خلال الأيام الماضية. وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك الاهلي اليوناني بمقدار قرشين ليسجل 17.03 جنيه للشراء ، 17.13 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية تراجع سعر الدولار بمقدار قرشين ليسجل 17.02 جنيه للشراء و17.12 جنيه للبيع. وفي البنك العربي الإفريقي الدولي تراجع سعر الدولار قرشين ليسجل 17.04 جنيه للشراء و17.14 جنيه للبيع.
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