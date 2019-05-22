رياضة

فرجاني ساسي يصل القاهرة لمساندة الزمالك

تحرير:محمد حسن صيام ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٣ م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
وصل الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مصر؛ من أجل حضور مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بين الفارس الأبيض ونهضة بركان المغربي، حيث سيلعب الزمالك مع نهضة بركان يوم الأحد المقبل، الموافق 26 مايو في إياب نهائي الكونفدرالية، على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وكان اللاعب التونسي ينوي حضور مباراة الذهاب في المغرب، ولكن جاء رفض الأطباء ليحول دون ذلك، خاصة أنه مازال في مرحلة التأهيل، ليقرر حضور مباراة الإسكندرية فقط.
ومن المقرر أن يعود ساسي لتدريبات الكرة خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً بكسر في عظمة الشظية، والتي استلزمت التدخل الجراحي. وتعرض الزمالك، للخسارة أمام نهضة بركان، بهدف نظيف، سجله المهاجم التوجولي لابا كودجو، في الوقت بدل من الضائع (90+4)، خلال المباراة التي جمعتهما
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فريق-الاسماعيلى

كريم بامبو: لهذا السبب لم أحتفل بهدفي في الأهلي

أعرب كريم بامبو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بالهدف الذي سجله في شباك الأهلي، خلال مباراة الفريقين، مساء الأربعاء. وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام فريق الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وقال بامبو، في تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، عقب نهاية اللقاء، إن الاحتفال بتسجيله هدف في شباك فريقه السابق الذي ينتمي إليه، أمر لا يمكن القيام به.
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ياسر إبراهيم يغيب عن مباراة المقاولون العرب

تأكد غياب ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة المقاولون العرب المُقرر لها، الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للأهلي المغربي وليد أزارو وسجل للإسماعيلي كريم بامبو.
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بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
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جماهير-الزمالك

تذاكر مجانية لجماهير الزمالك في نهائي الكونفدرالية

أعلن مجلس إدارة نادي نهضة البركان المغربي، عن توفير التذاكر الخاصة بمباراته أمام نظيره الزمالك، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على الملعب البلدي لبركان، لجماهير الفريق المصري، مجانًا بشرط توافر جواز سفرهم المصري، جاء ذلك عبر الحساب الرسمي للنادي المغربي على مواقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، حيث نشر بيانًا مساء اليوم الخميس يُشدد على ترحيب إدارة نهضة بركان بالفارس الأبيض والوفد المرافق له والجماهير الزملكاوية، في المملكة المغربية.
اصابة-فرجانى-ساسى

رغم التحذيرات.. ساسي يساند الزمالك في نهائي إفريقيا

قرر الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤازرة فريق الفارس الأبيض خلال مواجهتي نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، أمام فريق نهضة البركان المغربي، حيث تلقى اللاعب التونسي تحذيرات طبية، تفيد بضرورة ابتعاده عن السفر لعدم تعرضه للإجهاد، خاصة أنه خضع مؤخرًا لعملية جراحية كبيرة، نتيجة تعرضه لكسر في عظمة الشظية بالقدم اليمنى خلال مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربي، ولكن اللاعب تمسك بالوجود مع فريقه لدعم زملائه في المواجهتين الهامتين.
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أول تعليق من فرجاني ساسي بعد تأهل الزمالك للنهائي

هنأ فرجاني ساسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، زملائه في الفريق بالتأهل إلى المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية الإفريقية 2019 بعد التغلب على فريق النجم الساحلي في مباراة الذهاب 1-0 والتعادل في لقاء الإياب 0-0، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي: "الحمد لله على الترشح لنهائي الكونفدرالية وبرافو اللعيبة على الروح القتالية". وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية، بعدما نجح في إقصاء النجم الساحلي التونسي بعد التعادل سلبيًا في إياب قبل النهائي، الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على الملعب الأولمبي بسوسة.
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فرجاني ساسي يكشف سبب استقباله بعثة الزمالك في تونس

كشف الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سبب حرصه على الوجود مع بعثة الفريق الأبيض، منذ وصولها إلى تونس مساء أمس الجمعة، إذ أكد أن استقباله بعثة الفريق جاء بسبب مؤازرة اللاعبين ودعمهم قبل مواجهة النجم الساحلي، الأحد المقبل، بالإضافة إلى أنه كان مشتاقًا لزملائه في الفريق الأبيض. وشدد فرجاني ساسي على ثقته الكبيرة بقدرات لاعبي الزمالك على حسم التأهل لنهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية من سوسة، أمام نظيره النجم الساحلي.
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