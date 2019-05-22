فرجاني ساسي يصل القاهرة لمساندة الزمالك

تحرير:محمد حسن صيام ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٣ م

فرجاني ساسي

وصل الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى مصر؛ من أجل حضور مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بين الفارس الأبيض ونهضة بركان المغربي، حيث سيلعب الزمالك مع نهضة بركان يوم الأحد المقبل، الموافق 26 مايو في إياب نهائي الكونفدرالية، على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وكان اللاعب التونسي ينوي حضور مباراة الذهاب في المغرب، ولكن جاء رفض الأطباء ليحول دون ذلك، خاصة أنه مازال في مرحلة التأهيل، ليقرر حضور مباراة الإسكندرية فقط.

ومن المقرر أن يعود ساسي لتدريبات الكرة خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً بكسر في عظمة الشظية، والتي استلزمت التدخل الجراحي. وتعرض الزمالك، للخسارة أمام نهضة بركان، بهدف نظيف، سجله المهاجم التوجولي لابا كودجو، في الوقت بدل من الضائع (90+4)، خلال المباراة التي جمعتهما