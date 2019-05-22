رياضة

عامر حسين: لدينا موسم استثنائي.. وليفربول أكبر مثل

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٣ م
عامر حسين
عامر حسين
أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن صعوبة الوقت التي صادفت الموسم الحالي بمسابقة الدورى الممتاز (2018-2019)، لم تكن خاصة بالدوري المصري فقط، وقال حسين في تصريحات للموقع الرسمي للجبلاية: "الموسم الحالي موسم استثنائي بسبب تغيير مواعيد المسابقات الإفريقية مما أجبرنا على أن نلعب دورتين لكل بطولة إفريقية خلال الموسم الحالي، حيث عانت منه أغلب الدوريات الإفريقية. وأضاف أن إنهاء الدوري في 3 يونيو المقبل باستثناء مباراتين يعد إنجازا إذا ما وضع في الاعتبار أن الدوري المصري يضم 18 ناديا ( 34 أسبوعا ).
وتابع: " وعندما نتحدث عن المقارنة بالدوري المغربي الذي يضم 16 ناديا والدوري التونسي 14 ناديا، فإن كلاهما ممتد حتى منتصف يونيو المقبل". وعن شكوى بعض الأندية التي تمتد فترات التوقف لديها إلى شهر ، أشار رئيس لجنة المسابقات، إلى أن ذلك وارد الحدوث في أي مكان في العالم ضاربا المثل بنادي ليفربول الإنجليزي
اقرأ المزيد
فريق-الاسماعيلى

كريم بامبو: لهذا السبب لم أحتفل بهدفي في الأهلي

أعرب كريم بامبو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بالهدف الذي سجله في شباك الأهلي، خلال مباراة الفريقين، مساء الأربعاء. وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام فريق الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وقال بامبو، في تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، عقب نهاية اللقاء، إن الاحتفال بتسجيله هدف في شباك فريقه السابق الذي ينتمي إليه، أمر لا يمكن القيام به.
ايمن-اشرف-ياسر-ابراهيم

ياسر إبراهيم يغيب عن مباراة المقاولون العرب

تأكد غياب ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة المقاولون العرب المُقرر لها، الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للأهلي المغربي وليد أزارو وسجل للإسماعيلي كريم بامبو.
بيراميدز-والداخلية (4)

بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
اقرأ المزيد من الأخبار
تركي آل الشيخ

تعرف على هدية تركي الشيخ لـ"علي جبر" بمناسبة زواجه

لا صوت يعلو بين لاعبي بيراميدز على صوت الهدية التي منحها تركي آل شيخ مالك النادي ورئيس هيئة الترفيه لزميلهم في الفريق علي جبر مدافع بيراميدز الحالي والمنتخب الوطني، احتفالاً بزفافه الذي أقيم بعد مباراة الفريق مع الزمالك والتي نجح بيراميدز في التفوق فيها وتحقيق الفوز بهدف مقابل لا شيء أحرزه علي جبر. لاعبو بيراميدز فوجئوا بما يتردد عن تلقي زميلهم هدية عبارة عن مبلغ مالي بلغت قيمته 150 ألف دولار، ما يقرب من 2 مليون و500 ألف جنيه، وهي قيمة لم يحصل عليها أي لاعب منهم على سبيل الهدية من قبل.
عماد-متعب-

تعليق ناري لعماد متعب على فرص لاعبي الأهلي الضائعة

أكد عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي السابق، أن الظروف تساعد الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، وأنه اقترب من الحفاظ على لقب الدوري الممتاز، لكن البطولة ما زالت في الملعب. وحقق الأهلي فوزًا هامًا على النجوم مساء الأحد، ليعود لاعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري، متفوقًا على بيراميدز أقرب منافسيه بفارق نقطتين، وله مباراتان مؤجلتان، ووصل الفريق الأحمر إلى الصدارة بعدما رفع رصيده إلى النقطة 67 في المركز الأول، ليوسع الفارق أيضًا مع غريمه التقليدي الزمالك، إلى 7 نقاط، لكن الفريق الأبيض له مباراتان إضافيتان.
عامر-حسين

عامر حسين يعلن موعد انتهاء الدوري الممتاز

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن أنه سيدرس إنهاء مسابقة بطولة الدوري الممتاز في الثالث من شهر يونيو المقبل، حال خروج فريق نادي الزمالك من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2019، لكن في حالة تأهله للمباراة النهائية سيتم تعليق بطولة الدوري. كما قرر تأجيل موعد مباريات الأهلي والنجوم وبيراميدز والمصري في الدوري، من أجل منح فرصة للمشاهدين لمتابعة مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، الأحد المقبل.
وسط-امطار-غزيره-الأهلي-يتعادل-مع-الزمالك (2)

الموعد المبدئي لمواجهة السوبر بين الأهلي والزمالك

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تم تحديد موعد مبدئي للقاء السوبر بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره الزمالك. وقال عامر حسين، في تصريحات خاصة لـ«التحرير» اليوم الخميس، إن مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك مطلع الموسم الكروي الجديد، بينما سيقام السوبر الخاصة بالموسم الحالي بين دوري الموسم المقبل. ولم يحدد اتحاد الكرة حتى الآن موعد انتهاء مسابقة الدوري، انتظارا لموقف الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org