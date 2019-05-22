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تأجيل امتحان اللغة الأجنبية لأولى ثانوي بسبب الحر

تحرير:أمينة محمود ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٩ م
امتحان التابلت - صورة أرشيفية
امتحان التابلت - صورة أرشيفية
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بيانا، تعلن فيه تأجيل امتحانات الصف الأول الثانوي، قائلة: "من منطلق حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات، قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي والمقرر عقده غدا الخميس، إلى يوم السبت 1 يونيو 2019، وأكدت الوزارة، التأجيل لمادة اللغة الأجنبية الأولى فقط، وتستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجدول المعلن مسبقا".
وأضافت رئاسة الوزراء، في البيان الذي تم نشره عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "جاء هذا القرار نظرا لارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس".وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة
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مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الخميس 23 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
الروج المرجاني

حكم أحمر الشفاه في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت دار الإفتاء، أن وضع الروج على شفاه السيدات في نهار رمضان بمجرده لا يوجب فساد الصوم إلا إذا تحلل منه شيء مع اللعاب ودخل الجوف فإنه يكون مفسدا للصوم في هذه الحالة. إلا أن التنبيه الذي يجب أن يكون معلوما للجميع هو أن تجمل المرأة إنما يكون خاصا لزوجها وأمام المحارم فقط، فإن هي خالفت وأظهرت زينتها أمام الرجال الأجانب فقد ارتكبت معصية، خاصة فى هذا الشهر الكريم، لما له من نفحات ربانية. وتابعت: وضع مرطب الشفاه في نهار رمضان لا يبطل الصوم، ما لم يبتلع منه الصائم شيئًا.
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التعليم: 99% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا الجغرافيا إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، صباح اليوم، امتحان الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، ذلك في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 436 ألفًا و106 طلاب وطالبات أدوا امتحان الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية بنسبة 99% من الطلاب المستهدف أدائهم الاختبار إلكترونيًا. وشهدت الفترة الصباحية، التي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أداء 389 ألفا و575 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 98,86%.
صالح-عباس-وكيل الازهر-الشريف

الأزهر يؤجل امتحانات الشفوي بسبب درجات الحرارة

أعلن الأزهر الشريف، تأجيل امتحانات الشفوي، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر خلال هذه الأيام. وذكر بيان للأزهر، مساء الأربعاء، أنه "نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد قرر فضيلة وكيل الأزهر الشريف الشيخ/ صالح عباس تأجيل امتحانات الشفوي المنعقدة بالقاهرة بمجمع معاهد مدينة نصر النموذجي غدا الخميس 23 مايو ليوم السبت 1 يونيو، رفقا بأبناء الأزهر الشريف في هذه الأجواء شديدة الحرارة، وذلك بمناطق "الدقهلية والمنوفية والغربية" فقط.
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غش وضرب وتسريب.. أخطاء بالجملة في امتحان الدبلوم

واصل، اليوم الإثنين، طلاب شهادة الدبلومات الفنية، امتحانات الدور الأول، وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم، بأن متابعة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول بجميع تخصصاتها جاءت كالتالي: لم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى خاصة بصعوبة الامتحانات أو وجود أخطاء مطبعية فى الورقة الامتحانية، إذ أدى الطلاب الامتحان على فترتين، مشيرا إلى أنه ورد لغرفة العمليات إشارة بشأن وجود صورة من امتحان الرياضة العامة على جروب فيسبوك باسم "تنسيق الدبلومات الفنية للكليات والمعاهد"، وبالتواصل مع المطبعة السرية للتعليم الفني تبين أنه امتحان دولة السودان.
طارق-شوقى

وزير التعليم: مفيش حاجة اسمها وقوع السيستم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن منظومة الامتحانات الإلكترونية، اليوم الإثنين، استقبلت 41 ألفا و560 طالبا بالصف الأول الثانوي في المدارس الخاصة، من إجمالي 49 ألف طالب أدوا امتحان الأحياء في الفترة المسائية، وإن الطلاب أدوا الامتحان بيسر إلكترونيا على أجهزة التابلت، مؤكدا: "مفيش حاجة اسمها وقوع السيستم من الأساس، والمنظومة الإلكترونية الحالية تعمل بكفاءة رائعة والفضل لجيش المهندسين في الوزارة والاتصالات وأجهزة الدولة المختلفة".
سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (2)

«السيرفر على فلاشة».. التعليم تستعد لامتحان التابلت

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كواليس اجتماع الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، اليوم الثلاثاء، مع مديري التعليم الثانوي على مستوى الجمهورية وإخصائين التطوير، بهدف التأكيد على تعليمات الوزارة في إجراء امتحان الصف الأول الثانوي، موضحة أن التعليمات تضمنت توعية الطلاب وطمأنتهم قبل عقد الامتحان، يوم الأحد المقبل، وأن يتقبل الجميع الواقع ويتعامل معه، وأن يكون الامتحان الإلكتروني الأساس، والورقى الاستثناء، على أن يتم إدخال الطلاب لقاعات الامتحان في الساعة الثامنة صباحا، ويجلسون في أماكن امتحانهم إلكترونيا.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ خطة إنشاء المباني المدرسية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة إنشاء المباني المدرسية، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء يسري سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية، الذي أشار إلى أن إجمالي عدد المباني المدرسية يبلغ 28 ألفا و301 مبنى، تنقسم إلى 26 ألفا و93 مبنى حكومي، و2208 مبنى يتبع القطاع الخاص، وتحتوي هذه المباني على 469 ألفا و653 فصلا، تنقسم إلى 414 ألفا و137 فصلا حكوميا، و55 ألفا و516 فصلا يتبع القطاع الخاص.
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