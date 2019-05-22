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165 حالة غش بآداب الإسكندرية بينهم 3 بالساعة الذكية

تحرير:محمد مجلي ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ م
مبنى إدارة جامعة الإسكندرية
مبنى إدارة جامعة الإسكندرية
أعلنت كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، عن ضبط 165 حالة غش بين الطلاب خلال امتحانات نهاية العام، والتى انطلقت فى 4 مايو الماضى، وتستمر لمدة 25 يوما، حيث اتخذ مجلس الكلية قرارا بإحالة جميع الطلاب المتورطين والمتلبسين بالغش إلى مجلس التأديب، واتخاذ ما يلزم وفق قانون تنظيم الجامعات ولائحته الخاصة، وكشفت الكلية عن ضبط حالات مختلفة بين الطلاب سواء تلبس بالغش بواسطة "ورق برشام" بحوزة الطلاب أو استخدام وسائل التكنولوجيا فى الغش أو محاولة الغش بواسطة وسائل مختلفة.
وكشفت إدارة الكلية عن ضبط حالات متطورة للغش هذا العام لأول مرة، حيث تم ضبط 3 حالات غريبة من خلال استخدام الساعة الذكية smart watch، وهي عبارة عن ساعة يد عادية يرتديها الطالب ويتمكن من خلالها الدخول والتسجيل على الإنترنت وفتح المناهج علاوة عن أنها ملحقة بسماعة بلوتوث صغيرة الحجم لتلقى الرسائل المقروءة. وأوضحت
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مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الخميس 23 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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حكم أحمر الشفاه في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت دار الإفتاء، أن وضع الروج على شفاه السيدات في نهار رمضان بمجرده لا يوجب فساد الصوم إلا إذا تحلل منه شيء مع اللعاب ودخل الجوف فإنه يكون مفسدا للصوم في هذه الحالة. إلا أن التنبيه الذي يجب أن يكون معلوما للجميع هو أن تجمل المرأة إنما يكون خاصا لزوجها وأمام المحارم فقط، فإن هي خالفت وأظهرت زينتها أمام الرجال الأجانب فقد ارتكبت معصية، خاصة فى هذا الشهر الكريم، لما له من نفحات ربانية. وتابعت: وضع مرطب الشفاه في نهار رمضان لا يبطل الصوم، ما لم يبتلع منه الصائم شيئًا.
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التعليم: 99% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا الجغرافيا إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، صباح اليوم، امتحان الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، ذلك في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 436 ألفًا و106 طلاب وطالبات أدوا امتحان الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية بنسبة 99% من الطلاب المستهدف أدائهم الاختبار إلكترونيًا. وشهدت الفترة الصباحية، التي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أداء 389 ألفا و575 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 98,86%.
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الأزهر يؤجل امتحانات الشفوي بسبب درجات الحرارة

أعلن الأزهر الشريف، تأجيل امتحانات الشفوي، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر خلال هذه الأيام. وذكر بيان للأزهر، مساء الأربعاء، أنه "نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد قرر فضيلة وكيل الأزهر الشريف الشيخ/ صالح عباس تأجيل امتحانات الشفوي المنعقدة بالقاهرة بمجمع معاهد مدينة نصر النموذجي غدا الخميس 23 مايو ليوم السبت 1 يونيو، رفقا بأبناء الأزهر الشريف في هذه الأجواء شديدة الحرارة، وذلك بمناطق "الدقهلية والمنوفية والغربية" فقط.
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«فيسبوك» يقود الشرطة لضبط مخزن مستحضرات غير مرخص

تمكنت ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الجمعة، من ضبط مخزن غير مرخص فى مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، يقوم القائمون عليها بترويجها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث تم ضبط المدير المسؤول عن المخزن وتم العثور على نحو 40 ألفا و800 عبوة مستحضرات تجميل بدون مستندات، وتم التوصل إلى المخزن. تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بورود بلاغات تفيد قيام شركة ببيع منتجات من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
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جامعة الإسكندرية تكشف عن 9 حالات تعاطي للمخدرات

قال الدكتور علاء رمضان نائب رئيس جامعة الإسكندرية، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن فعاليات الحملة الثانية للكشف عن تعاطى المخدرات للعاملين والعاملات بالجامعة، كشفت عن إيجابية تعاطي 9 عاملين للمخدرات. وأضاف رمضان، في بيان، اليوم، أن الحملة تمت على مدار 3 أيام خلال الفترة من 16 إلى 18 أبريل بالمجمع الطبي ومستشفى المواساة وطلبة الجامعة، وتم إجراء تحليل لـ488 عينة عشوائية من الموظفين وتبين الاشتباه في تعاطي 9 حالات منهم وإرسال العينات المشتبه بها إلى وزارة الصحة.
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