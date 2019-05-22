تعرف على الغائبين عن قائمة ألمانيا في تصفيات اليورو

تحرير:محمد حسن صيام ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٩ م

ألمانيا

غاب الدولي الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد والحارس مارك أندريه تير شتيجن عن تشكيلة منتخب ألمانيا لكرة القدم التي استدعاها المدرب يواكيم لوف لخوض تصفيات كأس أوروبا 2020 الشهر المقبل، حيث تعرض حارس البلوجرانا للإصابة في ركبته فيما يعانى لاعب ريال مدريد الإسباني إصابة عضلية تمنعه من مواجهة بيلاروسيا يوم 8 يونيو، ثم مواجهة إستونيا في ماينز بعدها بثلاثة أيام. وأشار الاتحاد الألماني إلى أن الحارس نوير استدعي في الوقت الحالي إذ يعاني حارس بايرن ميونخ بطل الدوري منذ أسابيع من إصابة عضلية في ساقه وغاب عن آخر مباريات لفريقه في الدوري الألماني.

وجاءت قائمة المنتخب الألماني كالتالي:- في حراسة المرمى، مانويل نوير (بايرن ميونخ)، بيرند لينو (أرسنال الإنجليزي)، كيفن تراب (أينتراخت فرانكفورت) وفي الدفاع، ماتياس جينتر (بوروسيا مونشنغلادباخ)، مارسيل هالستنبرج ولوكاس كلوسترمان (لايبزيج)، يوناش هكتور (كولن)، ثيلو كيهرر (باريس سان جيرمان الفرنسي)،