رياضة

تعرف على الغائبين عن قائمة ألمانيا في تصفيات اليورو

تحرير:محمد حسن صيام ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٩ م
ألمانيا
ألمانيا
غاب الدولي الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد والحارس مارك أندريه تير شتيجن عن تشكيلة منتخب ألمانيا لكرة القدم التي استدعاها المدرب يواكيم لوف لخوض تصفيات كأس أوروبا 2020 الشهر المقبل، حيث تعرض حارس البلوجرانا للإصابة في ركبته فيما يعانى لاعب ريال مدريد الإسباني إصابة عضلية تمنعه من مواجهة بيلاروسيا يوم 8 يونيو، ثم مواجهة إستونيا في ماينز بعدها بثلاثة أيام. وأشار الاتحاد الألماني إلى أن الحارس نوير استدعي في الوقت الحالي إذ يعاني حارس بايرن ميونخ بطل الدوري منذ أسابيع من إصابة عضلية في ساقه وغاب عن آخر مباريات لفريقه في الدوري الألماني.
وجاءت قائمة المنتخب الألماني كالتالي:-  في حراسة المرمى، مانويل نوير (بايرن ميونخ)، بيرند لينو (أرسنال الإنجليزي)، كيفن تراب (أينتراخت فرانكفورت) وفي الدفاع، ماتياس جينتر (بوروسيا مونشنغلادباخ)، مارسيل هالستنبرج ولوكاس كلوسترمان (لايبزيج)، يوناش هكتور (كولن)، ثيلو كيهرر (باريس سان جيرمان الفرنسي)،
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فريق-الاسماعيلى

كريم بامبو: لهذا السبب لم أحتفل بهدفي في الأهلي

أعرب كريم بامبو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بالهدف الذي سجله في شباك الأهلي، خلال مباراة الفريقين، مساء الأربعاء. وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام فريق الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وقال بامبو، في تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، عقب نهاية اللقاء، إن الاحتفال بتسجيله هدف في شباك فريقه السابق الذي ينتمي إليه، أمر لا يمكن القيام به.
ايمن-اشرف-ياسر-ابراهيم

ياسر إبراهيم يغيب عن مباراة المقاولون العرب

تأكد غياب ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة المقاولون العرب المُقرر لها، الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للأهلي المغربي وليد أزارو وسجل للإسماعيلي كريم بامبو.
بيراميدز-والداخلية (4)

بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
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الزمالك- والمصرى (6)

إبراهيم فايق عن قائمة المنتخب: ظلم كبير

علق إبراهيم فايق، مُقدم برنامج "نمبر وان" الذي يُعرض عبر شبكة تليفزيون "النهار"، على قائمة المنتخب الوطني التي أعلن عنها منذ ساعات قليلة المكسيكي خافير أجيري، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بكل أمانة عدم انضمام عبدالله جمعة وعواد ظلم كبير لا جدال فيه، ظلم يصل إلى حد القهر، وغياب السولية وخبرات فتحي غريب، وغياب كهربا ورمضان أغرب، قائمة المنتخب مش عادلة، اللهم الحسنة الوحيدة استدعاء أحمد علي ووليد سليمان وعبدالله السعيد".
محمد-عواد (1)

كيف سخر محمد عواد من عدم انضمامه لقائمة الفراعنة؟

سخر محمد عواد حارس مرمى النادي الإسماعيلي، المعار للوحدة السعودي، بعد استبعاده من قائمة الـ25 الذين سينضمون لمعسكر المنتخب الوطني في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في ستاد برج العرب، استعدادا لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019) التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
ريبرى-بايرن-ميونخ

بايرن بطلا للدوري الألماني للموسم السابع على التوالي

بعد صراع قوي مع منافسه بروسيا دورتموند، حسم فريق بايرن ميونخ لقب بطولة دوري الدرجة الأولى الألماني، للموسم السابع على التوالي، والتاسع والعشرين في تاريخه، بعدما اكتسح نظيره آينتراخت فرانكفورت، بخمسة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب أليانز أرينا، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من منافسات المسابقة، وشهدت المواجهة أجواءً استثنائية بوداع فرانك ريبيري وآريين روبين، ورافينيا، واقتنص البافاري البطولة بفارق نقطتين عن دورتموند، الذي حقق الفوز على مونشنجلادباخ، بثنائية نظيفة.
بايرن-ميونخ-دورتموند

اليوم حسم لقب الدوري الألماني بين دورتموند وبايرن

تنطلق اليوم، مباريات الجولة رقم 34 والأخيرة من الدوري الألماني، وهي الجولة المنتظرة التي ستُحسم خلالها هوية البطل بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند، ويستقبل بايرن ميونيخ نظيره إينتراخت فرانكفورت على ملعب أليانز أرينا في تمام الساعة 3:30 عصرًا، ويتصدر البايرن جدول الترتيب برصيد 75 نقطة، بينما يوجد إينتراخت في المركز السادس برصيد 54 نقطة، إلا أنه يبتعد عن بروسيا مونشنجلادبخ الرابع بفارق نقطتين فقط، وبالتالي يبحث عن تحقيق الانتصار على أمل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو الأمر الذي يصعب من مهمة البايرن.
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