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دولة جديدة في الجنوب.. كيف تحاول روسيا تفكيك أمريكا؟

لا تزال آثار التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016 مستمرة، والآن، كشفت وثائق محاولات موسكو لإشعال الاضطرابات العرقية في أمريكا من أجل تفكيكها.
تحرير:أحمد سليمان ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:١٦ م
ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
في خلال محاولاتها للتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، لجأت روسيا إلى يفجيني بريجوزين رجل الأعمال الذي قام بتشكيل لجان إلكترونية عملت على توجيه الناخبين الأمريكيين ونشر الشائعات بينهم، الآن، عاد بريجوزين الذي كان ضمن المواطنين الروس الذين وجه له المحقق الخاص روبرت مولر تهما في تحقيقه حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، للظهور على الساحة مرة أخرى. فوفقا لعدد من الوثائق السرية التي حصلت عليها مجموعة معارضة روسية، تبنت روسيا خططا تهدف إلى إثارة الاضطرابات العرقية في الولايات المتحدة من أجل تفكيك المجتمع الأمريكي.
وأشارت مجلة "فوكس" الأمريكية، إلى أن هذه الوثائق، التي تمت مشاركتها بواسطة شبكة "إن بي سي نيوز"مساء الاثنين، ولكن لم يتم التحقق منها، مقلقة للغاية. وتضيف أن بريجوزين حاول هو ولجانه الإلكترونية تأجيج التوترات العرقية خلال انتخابات عام 2016 من خلال إدارة العديد من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي حاولت
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علي- فدوى

إيران: السفن الحربية الأمريكية في الخليج تحت سيطرتنا

قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، اليوم الأربعاء، إن إيران تسيطر على السفن الحربية الأمريكية المتواجدة في الخليج. وأضاف نائب قائد الحرس الثوري أن إيران تسيطر سيطرة تامة على شمال مضيق هرمز، لافتا إلى أنه "لا داعي للقلق". وتابع: "جميع السفن التي تبحر في الخليج العربي عليها أن تتحدث باللغة الفارسية لذا يتواجد في كل سفينة مترجم للفارسية، وهذا دليل على قوتنا". وفي تصريحات مقتضبة، قال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان، أمس: إن هدف الولايات المتحدة من حشد قواتها في الخليج هو ردع إيران فقط وليس الحرب ضدها.
سيريل رامابوسا رئيس جنوب إفريقيا

رغم الفساد.. انتخاب رامابوسا رئيسا لجنوب إفريقيا

انتخب برلمان جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، سيريل رامابوسا رئيسا للبلاد، في أول جلسة للبرلمان منذ فوز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بأغلبية المقاعد في انتخابات أجريت في مايو الجاري، وانتخب النواب رامابوسا، وهو أيضا زعيم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، بالتزكية في الجمعية الوطنية قبيل تنصيبه، يوم السبت، وفاز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بسهولة في الانتخابات العامة التي أجرتها جنوب إفريقيا، في 8 مايو، لكن نصيبه من الأصوات تراجع، ما يعكس غضبا من فضائح الفساد وعدم المساواة بين الأعراق، والتي لا تزال قائمة بعد نحو 30 عاما من تولي الحزب السلطة.
الشرطة-الالمانية

ألمانيا.. الشرطة تداهم 11 مدينة لضبط عصابة عراقية

شنت الشرطة الألمانية حملة مداهمات غربي البلاد، شملت مواقع مرتبطة بعصابة عراقية، يشتبه في تورطها في الاتجار بالبشر، وتجارة المخدرات والأسلحة غير المشروعة، وتزوير أوراق الهوية. ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن شرطة مدينة إسن، إن المئات من رجال الأمن يشاركون في المداهمات، التي بدأت الأربعاء، في 11 مدينة بولاية شمال الراين-وستفاليا غربي البلاد، مع التركيز على كولونياومنطقة وادي الرور. وقالت المتحدثة باسم الشرطة الألمانية، سيلفيا تشابيفيسكي، إن العملية تستهدف منازل 34 مشتبها فيهم، وتبحث في المقام الأول عن أدلة تتعلق بأنشطتهم الإجرامية.
شرطةإندونيسيا تطلق الغاز المسيل للدموع

قتلى وجرحى في احتجاجات على نتائج انتخابات إندونيسيا

قُتل متظاهرون خلال مواجهات اندلعت مساء أمس الثلاثاء، واستمرت حتى صباح اليوم الأربعاء، في العاصمة جاكرتا في أعقاب مظاهرة معارضة لإعادة انتخاب الرئيس جوكو ويدودو. وقال حاكم العاصمة الإندونيسية "أنيس باسويدان" إن 6 لقوا مصرعهم وأصيب 200 في اضطرابات بالعاصمة بعد أن أكدت اللجنة الانتخابية أن الرئيس جوكو ويدودو قد فاز بالانتخابات التي أجريت الشهر الماضي، مضيفًا لتليفزيون "تي.في وان": "حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم، كان هناك 200 مصاب قد نقلوا إلى خمسة مستشفيات". وتابع: "المستشفيات تجري تشريحًا للجثث لتحديد سبب الوفاة".
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علم-الاتحاد-الأوروبي-في-روسيا

كيف تتدخل روسيا في انتخابات البرلمان الأوروبي؟

في الفترة من 23 إلى 26 مايو، تستقبل مراكز الاقتراع في جميع المدن الأوروبية الناخبين للمشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي، وتشهد انتخابات هذا العام حالة من القلق، خوفا من صعود اليمين المتطرف، وسط تزايد الأدلة على وجود تدخل روسي في الانتخابات يعمل على نشر معلومات مضللة، وتشجيع الفتنة وتضخيم إحساس عدم الثقة في الأحزاب الوسطية التي حكمت أوروبا لعقود، وحملت هذه الجهود نفس البصمات والتكتيكات الرقمية المستخدمة في الهجمات الروسية السابقة، بما في ذلك تدخل الكرملين في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016.
بوتين وترامب

هل تجر إيران روسيا لصدام عسكري مباشر مع أمريكا؟

لم يعد هناك شك في أن استمرار وتيرة التصعيد المتبادل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران خلال الساعات القليلة الماضية، يمكن أن يؤدي إلى تدخل مزيد من القوى العالمية في الأزمة، التي وصلت إلى ذروتها مع إرسال واشنطن قطعا عسكرية ضخمة في الشرق الأوسط. ووسط تزايد الضغوط الأمريكية، يبدو أن إيران وروسيا تستعدان لتوثيق العلاقات العسكرية والدفاعية، إذ أعلن قائد البحرية الإيرانية النظامية في الأسبوع الماضي عن خطط لإجراء مناورات عسكرية إيرانية- روسية مشتركة في الخليج العربي.
بار وترامب

مطالب بمحاكمة وزير العدل الأمريكي بسبب تحقيق «مولر»

في مارس الماضي، أرسل وزير العدل الأمريكي ويليام بار، رسالة تتضمن ملخص التقرير النهائي للمحقق الخاص روبرت مولر، والذي تضمن النتائج النهائية للتحقيق في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، والتي أوصلت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منصبه، ملخص بار أشار إلى أن التحقيق برأ ترامب بشكل كامل من التهم الموجهة إليه، إلا أنه تم الكشف عن رسالة موجهة لوزير العدل، أعرب فيها مولر عن عدم رضاه عن هذا الملخص الذي جاء في أربع صفحات وبرأ ترامب من التهم الموجهة إليه.
ترامب-وبوتن

سياسة بوتين الخارجية.. «عكس عكاس» مع ترامب

توج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة، أسبوعًا من التمثيل الدبلوماسي عالي المستوى، بمشاركته في فعاليات منتدى الحزام والطريق في العاصمة الصينية بكين، وهي المشاركة التي تلت استضافته للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج- أون الخميس الماضي، في قمة هي الأولى من نوعها بين الطرفين، انعقدت بمدينة فلاديفوستوك الروسية. أورد تقرير نشرته شبكة سي إن إن الإخبارية تحليلا للسياسة الخارجية لبوتين، التي قال التقرير إن الرئيس الروسي يستثمرها في أي مكان يعاني من الفراغ السياسي في العالم.
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