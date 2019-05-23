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هنساعدك تلبسي إيه في الحر.. الصنادل مريحة

أول ما تحتاجين إليه الابتعاد تماما عن الملابس السوداء وذات الألوان الداكنة لأنها تمتص حرارة أشعة الشمس، كما أنها تزيد من درجة حرارة جسمك وبالتالي تشعرك بالحر
تحرير:فيروز ياسر ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
ملابس الصيف
ملابس الصيف
تستيقظين في الصباح للاستعداد للذهاب إلى العمل، ولأن درجات الحرارة مرتفعة تحتارين فيما يجب ارتداؤه، خاصة أن الرطوبة عالية وستقضين وقتا طويلا بالخارج، ما بين أشعة الشمس القاسية والهواء شديد السخونة، بالإضافة إلى الأتربة العالقة في الجو. خلال الصيف تحتاج كل فتاة إلى ارتداء الملابس الخفيفة ذات الألوان الفاتحة، وفي نفس الوقت تساعدها على الحركة بشكل كبير، ولأن الفساتين والعبايات، بالإضافة إلى البناطيل الواسعة، تنتشر في رمضان على وجه الخصوص، لأنها فضفاضة، فإليك أفكارا لارتداء الملابس خلال الموجة الحارة التي تنتظرك.
1- ابتعدي تماما عن الأسود والألوان الداكنة  أول ما تحتاجين إليه الابتعاد تماما عن الملابس السوداء وذات الألوان الداكنة، لأنها تمتص حرارة أشعة الشمس، كما أنها تزيد من درجة حرارة جسمك وبالتالي تشعرك بالحر تماما وتزيد من العرق، كما أن هذه الألوان يظهر فيها العرق بشكل كبير وبالتالي يتأثر مظهرك.. اقرئي
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Deepika Padukone (8)

الجرأة عنوان أزياء مهرجان «كان» السينمائي

تُقام المهرجانات السينمائية العالمية خلال العام بأشكال مختلفة، ومنها مهرجان كان السينمائي الذي بدأ في 14 مايو الجاري، حيث يظهر النجوم والنجمات على السجادة الحمراء بأزياء البعض منها غريب، وأخرى مبهرة للغاية، وخلال هذه الفعاليات يُصنف مصممو الأزياء أسوأ وأفضل الإطلالات. خلال الأسبوع الماضي، قدم مصمم الأزياء العالمي زالك بوزين، فستانا ورديا لفت الأنظار كثيرا في الحفل السنوي لمعهد ميت جالا، كما ظهرت الممثلة الهندية ديبيكا بادوكون بإطلالة مبهرة للغاية وعلى غير العادة، وذلك وفقا لما ذكرته مجلة Harper's BAZAAR.
كارديجان-قصير

ارتدي الكارديجان في رمضان.. اختاري الاستايل المناسب

الكارديجان قطعة أساسية داخل دولابك، سهلة الارتداء ومتعددة الأشكال والألوان، يمكنك دمجها مع الشميزات أو التيشرتات، بالإضافة إلى ارتدائها على البنطلون أو الجيب، تبعا لما تحبين وكيفما يكون الاستايل الذي تعودتِ عليه. وفي رمضان، تحاول أغلب الفتيات الالتزام وارتداء الملابس الفضفاضة، بالإضافة إلى التخلي عن وضع المكياج خاصة في نهار رمضان، ومحاولة تجنب ارتداء البنطلون، لذا تتجه إلى الفساتين والجيبات الواسعة، أو البناطيل الواسعة باستايلاتها المختلفة، لذا دعينا نساعدك في ارتداء الكارديجان بأفكار مبتكرة للذهاب إلى العمل أنيقة في رمضان.
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عبايات رمضانية.. الباستيل والمخطط موضة

تستعد النساء في رمضان بارتداء العبايات سواء في العزومات أو خلال صلاة التراويح، وإستايلات العبايات متعددة، منها ما يشجع حقا على ارتدائها لأنها تشبه إلى حد ما الفستان، وأخرى بتطريزها وألوانها تجعلها رداء ليس فقط مناسبا لرمضان، بل يمكن التفكير في ارتدائه بعد رمضان ليصبح فيما بعد إستايل أساسيا لبعض النساء بدلا من البناطيل والجيبات. ولا يخلو دولاب امرأة من عباية واحدة على الأقل لارتدائها وقت الحاجة، سواء للنزول لشراء مستلزمات المنزل أو الذهاب لقضاء واجب العزاء. وخلال صلاة التراويح تحتاج كل امرأة أو فتاة إلى عباية أنيقة للذهاب إلى الصلاة بكل أريحية.
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