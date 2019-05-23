هنساعدك تلبسي إيه في الحر.. الصنادل مريحة

أول ما تحتاجين إليه الابتعاد تماما عن الملابس السوداء وذات الألوان الداكنة لأنها تمتص حرارة أشعة الشمس، كما أنها تزيد من درجة حرارة جسمك وبالتالي تشعرك بالحر

تحرير:فيروز ياسر ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

ملابس الصيف

تستيقظين في الصباح للاستعداد للذهاب إلى العمل، ولأن درجات الحرارة مرتفعة تحتارين فيما يجب ارتداؤه، خاصة أن الرطوبة عالية وستقضين وقتا طويلا بالخارج، ما بين أشعة الشمس القاسية والهواء شديد السخونة، بالإضافة إلى الأتربة العالقة في الجو. خلال الصيف تحتاج كل فتاة إلى ارتداء الملابس الخفيفة ذات الألوان الفاتحة، وفي نفس الوقت تساعدها على الحركة بشكل كبير، ولأن الفساتين والعبايات، بالإضافة إلى البناطيل الواسعة، تنتشر في رمضان على وجه الخصوص، لأنها فضفاضة، فإليك أفكارا لارتداء الملابس خلال الموجة الحارة التي تنتظرك.

1- ابتعدي تماما عن الأسود والألوان الداكنة أول ما تحتاجين إليه الابتعاد تماما عن الملابس السوداء وذات الألوان الداكنة، لأنها تمتص حرارة أشعة الشمس، كما أنها تزيد من درجة حرارة جسمك وبالتالي تشعرك بالحر تماما وتزيد من العرق، كما أن هذه الألوان يظهر فيها العرق بشكل كبير وبالتالي يتأثر مظهرك.. اقرئي