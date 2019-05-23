هنساعدك تلبسي إيه في الحر.. الصنادل مريحة

أول ما تحتاجين إليه الابتعاد تماما عن الملابس السوداء وذات الألوان الداكنة لأنها تمتص حرارة أشعة الشمس، كما أنها تزيد من درجة حرارة جسمك وبالتالي تشعرك بالحر
تستيقظين في الصباح للاستعداد للذهاب إلى العمل، ولأن درجات الحرارة مرتفعة تحتارين فيما يجب ارتداؤه، خاصة أن الرطوبة عالية وستقضين وقتا طويلا بالخارج، ما بين أشعة الشمس القاسية والهواء شديد السخونة، بالإضافة إلى الأتربة العالقة في الجو.
خلال الصيف تحتاج كل فتاة إلى ارتداء الملابس الخفيفة ذات الألوان الفاتحة، وفي نفس الوقت تساعدها على الحركة بشكل كبير، ولأن الفساتين والعبايات، بالإضافة إلى البناطيل الواسعة، تنتشر في رمضان على وجه الخصوص، لأنها فضفاضة، فإليك أفكارا لارتداء الملابس خلال الموجة الحارة التي تنتظرك.
1- ابتعدي تماما عن الأسود والألوان الداكنة
أول ما تحتاجين إليه الابتعاد تماما عن الملابس السوداء وذات الألوان الداكنة، لأنها تمتص حرارة أشعة الشمس، كما أنها تزيد من درجة حرارة جسمك وبالتالي تشعرك بالحر تماما وتزيد من العرق، كما أن هذه الألوان يظهر فيها العرق بشكل كبير وبالتالي يتأثر مظهرك.. اقرئي
1- ابتعدي تماما عن الأسود والألوان الداكنة
أول ما تحتاجين إليه الابتعاد تماما عن الملابس السوداء وذات الألوان الداكنة، لأنها تمتص حرارة أشعة الشمس، كما أنها تزيد من درجة حرارة جسمك وبالتالي تشعرك بالحر تماما وتزيد من العرق، كما أن هذه الألوان يظهر فيها العرق بشكل كبير وبالتالي يتأثر مظهرك.. اقرئي أيضا: ارتدي الكارديجان في رمضان.. اختاري الاستايل المناسب.
بالطبع البنطلون الأسود يليق بالكثير من الإستايلات، ولكن ارتداءه يجذب إليك حرارة الشمس كثيرا، ولهذا يمكنك استبداله بالبناطيل الأخرى مثل البيج والكشمير والأبيض على وجه الخصوص.
2- ارتداء البلوزات
تحتاجين خلال هذا الحر إلى ارتداء ملابس فضفاضة سهلة في الحركة وفي نفس الوقت لا تشعرك بالحر، والبلوزات من أكثر الملابس التي يمكنك ارتداؤها بسهولة في الصباح الباكر، كما أنها مناسبة للعمل تماما، وإذا كنتِ محجبة فإنها تساعدك على تغيير ألوان الطرح خاصة إذا كانت البلوزة مخططة أو منقوشة، لذا اختاري البلوزات القطنية وابتعدي عن الحرير أو التي تزيد من درجة حرارة جسمك، كما لا بد من اختيار الألوان الفاتحة.
3- ركزي على الصنادل
بالطبع الكوتشي مهم للغاية وسهل في الحركة، كما أنه مناسب للعمل والخروجات، وسواء كنت ذاهبة إلى عملك أو لأداء الامتحان فمن الأفضل خلال هذا الجو الحار اختيار الصنادل لارتدائها بدلا من الكوتشي، وذلك لأن ارتفاع درجة الحرارة وارتداءك للكوتشي، يزيد من سخونية القدمين وتؤثر على باقي جسمك أيضا، ولكن الصنادل تتيح لك دخول الهواء قليلا وتهوية القدمين، وتجعل الجسم في حالته الطبيعية.
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4- الفساتين مريحة للغاية
الفساتين تناسب كل الأوقات كما أنها مريحة للغاية ويمكن ارتداؤها على الكوتشي أو الصندل، وإذا كنت تحبين التغيير ولا تريدين ارتداء البناطيل، فيمكنك ارتداء الفساتين بأشكالها المتنوعة، والموضة الآن الفساتين المخططة والمنقوشة، كما أنها مناسبة للمحجبات وغير المحجبات، واختاري الإستايلات ذات الأقمشة القطنية لكي لا تشعري بالحر ولا تنسي الألوان الفاتحة كما قلنا سابقا.
5- البناطيل الواسعة
البناطيل الواسعة موضة خلال هذا الصيف، كما أنها مناسبة تماما في درجات الحرارة المرتفعة، سواء كنتِ كيرفي أو لديك جسم نحيف فإن الإستايلات المختلفة لتلك البناطيل مناسبة تماما، يمكنك ارتداء البناطيل القماش الواسعة بدلا من الجينز لكي لا تشعري بالحر، وفي نفس الوقت تتحركين بسهولة، ويمكنك اختيار البلوزات أو التيشرتات القطنية لارتدائها معها.
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6- الجمبسوت
على الرغم من أن الجمبسوت قطعة واحدة قد تعيق حركتك قليلا، ولكن إذا كان لديك عزومة في هذا الطقس الحار وتحتاجين إلى إستايل مختلف وفي نفس الوقت مميز للغاية، يمكنك اختيار الجمبسوت، ولكن ابتعدي عن الأسود تماما وحاولي ارتداء الألوان الفاتحة، كما الحذاء ذو الكعب، ستبدين مذهلة للغاية.
بعيدا عن الأفكار المختلفة لارتداء الملابس في هذا الطقس الحار، عليك تعطير ملابسك جيدا، بالإضافة إلى الاستحمام أكثر من مرة وبعد الإفطار حاولي شرب ما يكفي من الماء والسوائل لتعويض ما يفقده جسمك من المياه خلال ساعات الصيام.