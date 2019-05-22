رياضة

كيف خسر رمضان صبحي بلح الشام وعنب اليمن؟

كابوس مزعج يعيشه رمضان صبحي نجم الأهلي ومنتخب مصر بعدما خسر كل شيء بقرار إعارته من هدرسفيلد فلا هو فاز مع الأهلي ببطولة إفريقيا ولا انضم للمنتخب ولا استمر في البريمرليج
تحرير:مصطفى محمود ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٢ م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
أثارت قائمة المنتخب الوطني التي تم الإعلان عنها صباح الثلاثاء، جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي المصري، سواء بين الجماهير أو النقاد والمحللين بسبب ضم بعض اللاعبين الذين لايقدمون مستويات تؤهلهم للانضمام، وكذلك استبعاد بعض اللاعبين الذين يقدمون مستويات يراها الكثيرون متميزة مع أنديتهم ويأتي على رأسهم محمود كهربا، وعبدالله جمعة، من الزمالك، ورمضان صبحي من الأهلي. ويعد الأخير هو الخاسر الأكبر بين كل المستبعدين من قائمة المنتخب الوطني، خاصة أنه معار من فريق هدرسفيلد الإنجليزي الذي هبط إلى الشامبيونشيب.
  خدعة وتمارض أجبر رمضان صبحي، على الرحيل من صفوف هدرسفيلد للأهلي على سبيل الإعارة، لضمان المشاركة في صفوف المنتخب خلال منافسات أمم إفريقيا، بعد التصريحات التي خرج بها المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب مع أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة في برنامج الأخير عبر قناة «أون سبورت»،
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كريم بامبو: لهذا السبب لم أحتفل بهدفي في الأهلي

أعرب كريم بامبو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بالهدف الذي سجله في شباك الأهلي، خلال مباراة الفريقين، مساء الأربعاء. وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام فريق الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وقال بامبو، في تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، عقب نهاية اللقاء، إن الاحتفال بتسجيله هدف في شباك فريقه السابق الذي ينتمي إليه، أمر لا يمكن القيام به.
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ياسر إبراهيم يغيب عن مباراة المقاولون العرب

تأكد غياب ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة المقاولون العرب المُقرر لها، الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للأهلي المغربي وليد أزارو وسجل للإسماعيلي كريم بامبو.
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بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
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الكاف يقبل التماس رئيس الزمالك ويرفع الإيقاف عنه

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، وحارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، قبل التماس رئيس الزمالك ويرفع الإيقاف عنه، ليحضر نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018-2019، والتي سيواجه خلالها أبناء ميت عقبة نهضة البركان المغربي، بعد أن تجاوز الزمالك النجم الساحلي التونسي في نصف النهائي بفضل هدف الذهاب الذي سجله نجمه محمود عبد المنعم "كهربا"، وستقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم 19 مايو في المغرب، فيما يقام لقاء الإياب على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية يوم 26 من نفس الشهر.
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انفعال الخطيب وتصرف إكرامي.. 5 مشاهد في فوز الأهلي

فوز مهم للغاية حققه الأهلي على نظيره النجوم، جعله يعود لاعتلاء صدارة جدول ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز أقرب منافسيه بفارق نقطتين، وله مباراتان مؤجلتان. وصول الأهلي إلى النقطة 67 في المركز الأول بالدوري المصري، جعله يوسع الفارق أيضًا مع غريمه التقليدي الزمالك، إلى 7 نقاط، لكن الفريق الأبيض له مباراتان إضافيتان لم يخضهما بسبب انشغاله بمبارياته في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، لكن يظل فارق النقاط أمرًا في صالح المارد الأحمر.
رمضان صبحى

نادر شوقي: رمضان صبحي لديه عرض إنجليزي

أكد نادر شوقي، رئيس شركة كرة القدم بنادي الجونة، ووكيل رمضان صبحي، لاعب النادي الأهلي، أنه تلقى عروضًا خارجية لضم الأخير، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال نادر في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة «صدى البلد»: «حتى الآن لم يتحدث معنا أحد من الأهلي حول تحويل الإعارة إلى بيع، هناك خطط مختلفة بالتأكيد لمصير اللاعب». وتابع: «هناك عروض بالتأكيد تلقيناها للاعب، هناك من إنجلترا ولكن لن أكشف عن الأسماء، وحتى الآن لا يوجد أي جديد عن عودة رمضان صبحي للمنتخب مرة أخرى، ولن أتوقع انضمامه من عدمه».
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شوقي يكشف حقيقة اعتراض رمضان صبحي على عقوبة الأهلي

تحدث نادر شوقي، وكيل رمضان صبحي، نجم النادي الأهلي عن كواليس عدم سفر اللاعب إلى ألمانيا لتلقي العلاج، موضحًا: «اتفقنا على كل ما يخص سفر رمضان في ألمانيا، ولكن إدارة الأهلي رأت أن الأمر لا يستدعي السفر بسبب وجود مباريات قوية للفريق». وأضاف شوقي، في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «اللاعب وافق على طلب الأهلي وبناءً عليه تم تغيير الخطة، أسعى لأفضل أمر للاعب بكل تأكيد ولكن لازم تضحي شوية من أجل الهدف الذي جاء من أجله رمضان للأهلي».
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