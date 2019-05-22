كيف خسر رمضان صبحي بلح الشام وعنب اليمن؟

كابوس مزعج يعيشه رمضان صبحي نجم الأهلي ومنتخب مصر بعدما خسر كل شيء بقرار إعارته من هدرسفيلد فلا هو فاز مع الأهلي ببطولة إفريقيا ولا انضم للمنتخب ولا استمر في البريمرليج

تحرير:مصطفى محمود ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٢ م

أثارت قائمة المنتخب الوطني التي تم الإعلان عنها صباح الثلاثاء، جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي المصري، سواء بين الجماهير أو النقاد والمحللين بسبب ضم بعض اللاعبين الذين لايقدمون مستويات تؤهلهم للانضمام، وكذلك استبعاد بعض اللاعبين الذين يقدمون مستويات يراها الكثيرون متميزة مع أنديتهم ويأتي على رأسهم محمود كهربا، وعبدالله جمعة، من الزمالك، ورمضان صبحي من الأهلي. ويعد الأخير هو الخاسر الأكبر بين كل المستبعدين من قائمة المنتخب الوطني، خاصة أنه معار من فريق هدرسفيلد الإنجليزي الذي هبط إلى الشامبيونشيب.

خدعة وتمارض أجبر رمضان صبحي، على الرحيل من صفوف هدرسفيلد للأهلي على سبيل الإعارة، لضمان المشاركة في صفوف المنتخب خلال منافسات أمم إفريقيا، بعد التصريحات التي خرج بها المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب مع أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة في برنامج الأخير عبر قناة «أون سبورت»،

خدعة وتمارض

أجبر رمضان صبحي، على الرحيل من صفوف هدرسفيلد للأهلي على سبيل الإعارة، لضمان المشاركة في صفوف المنتخب خلال منافسات أمم إفريقيا، بعد التصريحات التي خرج بها المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب مع أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة في برنامج الأخير عبر قناة «أون سبورت»، والتي أكد خلالها على أنه ينصح رمضان صبحي بالرحيل عن هدرسفيلد حال عدم مشاركته في المباريات لأنه سيجد صعوبات بالغة في التواجد مع المنتخب إذا لم يشارك أساسيًا.

على الفور تحرك أحمد شوبير وحسام غالي -عندما كان متواجدًا في منصب منسق الكرة بالأهلي قبل أن يستقيل بسبب فضيحة تعيين هيثم عرابي في لجنة التعاقدات- وبدأوا التفاوض مع اللاعب للعودة للأهلي مرة أخرى ونجحوا بالفعل في إقناعه بالرجوع مجددًا لصفوف القلعة الحمراء.

وسرعان ما تناسى الجميع أن اللاعب عندما قرر خوض تجربة الاحتراف الخارجي أجبر إدارة الأهلي على ذلك ورفض نصائح الهولندي مارتن يول الذي طلب منه عدم الرحيل والبقاء في صفوف الأهلي لموسم آخر حتى يتعلم بعض المميزات الفنية ليثقل بها موهبته ليضمن النجاح في الاحتراف -مثل التسديد على المرمى ولعب الكرات العرضية باتقان، وبالمناسبة اللاعب لم يتعلم منها أي شيء بعد ومازال يفقتدها- لكن سرعان ما رفض اللاعب وأعلن تمارضه وادعى الإصابة ما اضطر الإدارة للموافقة على رحليه إلى ستوك سيتي.

إعارة ومقابل ضخم

رمضان صبحي انتقل للأهلي من نادي هدرسفيلد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، في صفقة كلفت خزينة القلعة الحمراء 850 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب خلال فترة الإعارة التي ستنتهي يوم 30 يونيو المقبل، وفقًا لما أعلنه وكيله نادر شوقي.

في الوقت نفسه حصل اللاعب على راتب لن يقل عن 15 مليون جنيه خلال 6 أشهر لأنه ليس أقل قيمة من الناحية الفنية من حسين الشحات الذي منحه النادي الأهلي مليون دولار سنويًا بعد انتقاله من العين الإماراتي للأهلي في صفقة تخطت 100 مليون جنيه مصري.

كابوس دوري الأبطال

قرار عودة رمضان صبحي، للأهلي مرة أخرى لم يكن سهلًا، لكن هناك بعض النقاط التي كانت عاملًا مؤثرًا في موافقته على العودة إلى ناديه القديم على سبيل الإعارة، وهي رغبته في خوض مباريات والانضمام لصفوف المنتخب مرة أخرى، نظرًا لابتعاده فترة طويلة عن المشاركة سواء مع فريق ستوك سيتي فريقه السابق، أو حتى مع هدرسفيلد الذي انتقل له مطلع الموسم المنقضي بعد هبوط ستوك سيتي لدوري الدرجة الأولى.



رمضان صبحي أعلن أيضًا أن من أهم العوامل التي دفعته للعودة إلى الأهلي رغبته في قيادة الفريق نحو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، والعودة مرة أخرى إلى منصات التتويج لكنه أيضًا فشل في هذا الأمر بعد أن ودع المارد الأحمر بطولة دوري الأبطال من دور الثمانية، عقب الهزيمة القاسية من صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة في لقاء الذهاب، والفشل في التعويض خلال لقاء الإياب حيث فاز الأهلي بهدف دون رد ولم تكن هذه النتيجة كافية لعبور بطل جنوب إفريقيا.

حلم رمضان في التتويج بدوري الأبطال تحول إلى كابوس مزعج بعد خروج الأهلي، بهذا الشكل المهين على يد صن داونز، الذي خرج من دور نصف نهائي دوري الأبطال على يد الوداد المغربي بعد فشله في الفوز على الأخير في جنوب إفريقيا بهدف واحد، كان يكفيه للتأهل خاصة أنه خسر لقاء الذهاب (2-1).

صدمة المنتخب

اختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، 25 لاعبًا للانضمام لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو في ستاد برج العرب، استعدادًا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.

علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا، واللاعبون هم:



- أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)

- وليد سليمان (الأهلي)

- عبد الله السعيد (بيراميدز)

- أحمد علي كامل (المقاولون العرب)

- محمد النني (ارسنال الانجليزي)

- محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)

- أحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي)

- عمر جابر (بيراميدز)

- أحمد الشناوي (بيراميدز)

- مروان محسن (الأهلي)

- محمد أبو جبل (سموحة)

- طارق حامد (الزمالك)

- أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني)

- علي أحمد " غزال " (فيرنس البرتغالي)

- محمود حسن " تريزيجيه " (قاسم باشا التركي)

- عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)

- أيمن أشرف (الأهلي)

- محمد الشناوي (الأهلي)

- محمود حمدي "الونش " (الزمالك)

- باهر المحمدي (الإسماعيلي)

- أحمد أيمن منصور (بيراميدز)

- نبيل عماد " دونجا " (بيراميدز)

- محمود عبد الرحيم " جنش " (الزمالك)

- محمود علاء (الزمالك)

- أحمد أبو الفتوح (سموحة)

وبعد أن تم استبعاد رمضان صبحي من قائمة المنتخب ومن قبلها خروج الأهلي من بطولة دوري أبطال إفريقيا أصبح اللاعب أكبر الخاسرين من الاستبعاد من قائمة أمم إفريقيا، لأنه خسر كل شئ أتى من أجله إلى مصر، بل إن عودته حرمته من الفرصة التي كان من الممكن أن يحصل عليها مع هدرسفيلد في الدور الثاني من الدوري الإنجليزي قبل هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى.

المصير المجهول

وحتى الآن لا يعلم أحد مصير رمضان صبحي، هل سينتقل نهائيًا لصفوف الأهلي بعد انتهاء إعارته أم سيعود لفريق هدرسفيلد ويشارك معه في دوري الدرجة الأولى أم سيخوض تجربة احتراف جديدة في ناد آخر سواء في إنجلترا أو أي دولة أوروبية أخرى؟.

في الوقت نفسه هل يتدخل أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة ويضغط على أجيري ومعاونيه من أجل ضم رمضان صبحي للمنتخب خاصة أنه كان وسيطًا في عودته للأهلي، واللاعب سيقع عليه ضرر بالغ حال عدم مشاركته في أمم إفريقيا القادمة، أم سيتبرأ من اللاعب ولن يستطيع مساعدته في هذه الورطة التي كان أحد صناعها، خاصة أن اكرامي الشحات -حما اللاعب- والمشرف على مدربي حراس مرمى قطاع الناشئين بالأهلي، كان يرفض عودته للأهلي ويؤكد أن من غير المنطقي أن يرحل رمضان صبحي عن الدوري الإنجليزي ويعود للأهلي في هذه المرحلة.