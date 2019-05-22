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الرعب يسيطر على فيلم «النداهة» لهاني عادل وحنان ترك

تحرير:التحرير ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
النداهة
النداهة
سيطرت أجواء غامضة على البوسترات التشويقية التي تم طرحها لفيلم "النداهة"، حيث طرحت الشركة المنتجة بوستر لمنزل مهجور، والآخر به أجواء تبدو لظهور بعض التجمعات أمام منزل آخر مع جملة "الروح للروح بتحن". "النداهة" هو الفيلم العربي الأول في صناعة السينما الصوتية، وأول دراما صوتية تعرض في صالات عرض جماهيرية في مصر والعالم العربي، وأحداثه مستوحاه من أسطورة "النداهة" الشهيرة في القصص الشعبية المصرية، حيث يقوم هاني عادل بدور "الطبيب هارون" الذي يحاول كشف غموض مقتل حبيبته "فريدة" والتي تجسدها الفنانة حنان ترك، في إطار رعب وتشويق مع أجواء من الرومانسية.
"النداهة" من تأليف وإخراج خالد المهدي الذي أنتج قبل ذلك مع الراحل خالد صالح وحنان ترك فيلم "آخر أيام الأرض" الذي لاقى نجاحا كبيرا. "النداهة" هو تجربة جديدة في صناعة أفلام صوتية تتيح للجمهور إطلاق خيالهم مع الفيلم وتصور أبطاله ومناظره بشكل حر حسب كل متلقي. ويعيد الفيلم حنان ترك إلى السينما إذ كان آخر
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رانيا يوسف

رانيا يوسف لجمهورها: شدوا حيلكم عشان نكمل صيام (فيديو)

نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو، تحدثت خلاله إلى جمهورها ومتابعيها، وسألتهم عن أحوالهم في الصيام، بعد انتصاف الشهر الكريم. وقالت رانيا يوسف، خلال مقطع الفيديو القصير الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هاي.. كل سنة وأنتم طيبين.. يا ترى عاملين إيه بعد النصف الأول من رمضان.. تعبانين زيي كده ولا إيه؟.. شدوا حيلكم عشان نكمل». وأثارت الفنانة رانيا يوسف جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، نظرا لإطلالتها التى يراها عدد من متابعيها جريئة.
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آخر ما تبقى من«مدرسة المشاغبين»|بهجت ولطفي معا مجددا

صورة لاقت تداولًا واسعًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة الماضية، للزعيم عادل إمام، ومعه شريك أول نجاح بمسرحية "مدرسة المشاغبين"، الفنان هادي الجيار، التقطت لهما قبل أيام في أثناء الاحتفال بعيد ميلاد الأول التاسع والسبعين. ونشرت العديد من الصفحات الفنية، صورة "بهجت الأباصيري" وزميله في المدرسة "لطفي" بعد أن تقدّما في العمر وأصبح الأخير والذي جسده في المسرحية هادي الجيار، هو الآخر لديه من العمر 69 عامًا، كما أن الثنائي هما آخر ما تبقى من العمل المسرحي ومعهما "عفت الشربيني" الفنانة سهير البابلي، والمخرج جلال الشرقاوي.
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رامز جلال يطرح بوستر «سبع البرمبة»: متخافوش مش مقلب

روج الفنان رامز جلال لفيلمه الجديد «سبع البرمبة»، ونشر البوستر الرسمي للعمل عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وظهر من خلاله بأكثر من شخصية، وكتب: «بِسْم الله توكلنا على الله، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر»، وتابع مداعبًا جمهوره: «ماتخفوش يا جماعة ده فيلم بجد مش مقلب والله المستعان». ويدورالعمل في إطار كوميدي اجتماعي حول شخص يقوم بانتحال شخصية ضابط شرطة من أجل الوصول للفتاة التي يحبها.
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