الرعب يسيطر على فيلم «النداهة» لهاني عادل وحنان ترك

تحرير:التحرير ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

النداهة

سيطرت أجواء غامضة على البوسترات التشويقية التي تم طرحها لفيلم "النداهة"، حيث طرحت الشركة المنتجة بوستر لمنزل مهجور، والآخر به أجواء تبدو لظهور بعض التجمعات أمام منزل آخر مع جملة "الروح للروح بتحن". "النداهة" هو الفيلم العربي الأول في صناعة السينما الصوتية، وأول دراما صوتية تعرض في صالات عرض جماهيرية في مصر والعالم العربي، وأحداثه مستوحاه من أسطورة "النداهة" الشهيرة في القصص الشعبية المصرية، حيث يقوم هاني عادل بدور "الطبيب هارون" الذي يحاول كشف غموض مقتل حبيبته "فريدة" والتي تجسدها الفنانة حنان ترك، في إطار رعب وتشويق مع أجواء من الرومانسية.

"النداهة" من تأليف وإخراج خالد المهدي الذي أنتج قبل ذلك مع الراحل خالد صالح وحنان ترك فيلم "آخر أيام الأرض" الذي لاقى نجاحا كبيرا. "النداهة" هو تجربة جديدة في صناعة أفلام صوتية تتيح للجمهور إطلاق خيالهم مع الفيلم وتصور أبطاله ومناظره بشكل حر حسب كل متلقي. ويعيد الفيلم حنان ترك إلى السينما إذ كان آخر