بعد أولى ثانوي.. تأجيل امتحان شهادة الدبلومات الفنية

تحرير:أمينة محمود ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م

مدارس التعليم الفني - صورة أرشيفية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، بيانا، بشأن تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية، قالت فيه: "من منطلق الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018 - 2019، والمقرر عقدها غدا الخميس، إلى يوم السبت 1 يونيو المقبل، موضحة أن التأجيل للمواد المقرر امتحانها غدا فقط، وتستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجداول المعلنة مسبقا.

وأرجعت الوزارة، هذا القرار، نظرا لارتفاع درجات الحرارة غدا.من ناحية أخرى، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء، في وقت سابق اليوم، بيانا، تعلن فيه تأجيل امتحانات الصف الأول الثانوي، قائلة: "من منطلق حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات، قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية