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مجلس النواب يقر تعديلات على قانون القطاع العام

مذكرة القانون: قانون هيئات القطاع العام وشركاته صدر لتطوير القطاع العام باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي بهدف دعمه عن طريق التصدي للمشكلات التي تعترض انطلاقاته
تحرير:أحمد جاد ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٥١ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وذلك في اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع بتعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، وأكد رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، على أن هذا القانون يخدم بيئة الاستثمار في مصر، خاصة أن الركائز الأساسية لبيئة الاستثمار هي توفير الضمانات اللازمة له، وأيضا الحوافز الخاصة من أجل التغلب على كل الإشكاليات والعواقب، واتفق معه النائب إيهاب الخولي، الذي أكد أن هذا القانون هام، ويهم بيئة الاستثمار في مصر، ويخدم أيضا توجهات الإصلاح الاقتصادي.
ويتضمن مشروع القانون مادة أولى، نصت على أن يلغى الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.اقرأ أيضا| سؤال برلماني لمدبولي يثير أزمة المعلمين المؤقتينفيما نصت المادة الثانية، بأن يستمر نظر المنازعات التي أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل
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مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الخميس 23 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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حكم أحمر الشفاه في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت دار الإفتاء، أن وضع الروج على شفاه السيدات في نهار رمضان بمجرده لا يوجب فساد الصوم إلا إذا تحلل منه شيء مع اللعاب ودخل الجوف فإنه يكون مفسدا للصوم في هذه الحالة. إلا أن التنبيه الذي يجب أن يكون معلوما للجميع هو أن تجمل المرأة إنما يكون خاصا لزوجها وأمام المحارم فقط، فإن هي خالفت وأظهرت زينتها أمام الرجال الأجانب فقد ارتكبت معصية، خاصة فى هذا الشهر الكريم، لما له من نفحات ربانية. وتابعت: وضع مرطب الشفاه في نهار رمضان لا يبطل الصوم، ما لم يبتلع منه الصائم شيئًا.
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التعليم: 99% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا الجغرافيا إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، صباح اليوم، امتحان الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، ذلك في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 436 ألفًا و106 طلاب وطالبات أدوا امتحان الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية بنسبة 99% من الطلاب المستهدف أدائهم الاختبار إلكترونيًا. وشهدت الفترة الصباحية، التي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أداء 389 ألفا و575 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 98,86%.
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الأزهر يؤجل امتحانات الشفوي بسبب درجات الحرارة

أعلن الأزهر الشريف، تأجيل امتحانات الشفوي، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر خلال هذه الأيام. وذكر بيان للأزهر، مساء الأربعاء، أنه "نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد قرر فضيلة وكيل الأزهر الشريف الشيخ/ صالح عباس تأجيل امتحانات الشفوي المنعقدة بالقاهرة بمجمع معاهد مدينة نصر النموذجي غدا الخميس 23 مايو ليوم السبت 1 يونيو، رفقا بأبناء الأزهر الشريف في هذه الأجواء شديدة الحرارة، وذلك بمناطق "الدقهلية والمنوفية والغربية" فقط.
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مدارس التعليم الفني

نائب: التعليم الفني لا يحظى بالتقدير المطلوب

قال فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، في بيان له، اليوم الخميس، إن التعليم الفني لا يحظى بالتقدير الاجتماعي المطلوب بالرغم من الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم، للارتقاء بمستوى التعليم الفني من خلال إنشاء الجامعة التكنولوجية، وربطه باحتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أن هناك مهن فنية قاربت على الاندثار بسبب خجل البعض الالتحاق بها نتيجة نظرة المجتمع، بالرغم من أنها مهن شريفة وتتطلب خبرة ودرجة غير بسيطة من التعليم للنجاح بها، ولها عائد مادي مجزي.
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نقل النواب: إنجازات كامل الوزير تضمن تحقيق أفضل خدمة

أشاد محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، في بيان له، اليوم الخميس، بإنجازات هيئة سكك حديد مصر خلال فترة قيادة وزير النقل الفريق كامل الوزير، وحرصه على تطوير هذا المرفق الحيوي الذي يمتلك الشبكة الأكبر للمواصلات في مصر، مشيرا إلى أن الوزارة أقدمت على تنفيذ عديد من المشروعات العملاقة لتطوير البنية التحتية للشبكة، لتحقيق أفضل خدمة لمستخدمي القطارات، وآخرها الشراكة مع شركة "Talgo" الإسبانية الرائدة في تصنيع القطارات منذ أكثر من 70 عاما، والتي تعمل قطاراتها في العديد من الدول منها أمريكا وألمانيا وروسيا.
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نائب: الوعود لا تكفي لسد حاجة المواطنين من المياه

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حي العمرانية، في بيان له، اليوم الخميس، إن أزمة استمرار انقطاع المياه عادت للظهور مرة أخرى بمحافظة الجيزة، خاصة مع بداية فصل الصيف وزيادة معدلات استهلاك المياه وعدم كفاية الكمية التي تنتجها المحطات الحالية لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن أزمة انقطاع المياه بمحافظة الجيزة تحتاج إلى تحركات حقيقية وإرادة سياسية قوية، وليست وعود من قيادات وزارة الإسكان بحل الأزمة دون تحرك على أرض الواقع، فالوعود فقط غير كافية لسد احتياجات المواطنين من المياه.
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السبت.. جلسة عاجلة للنواب بسبب حالة الطوارئ

قال الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، في بيان له، اليوم الخميس، إن المجلس سيعقد جلسة عامة عاجلة الساعة الثانية عشرة صباح بعد غد السبت، موضحا أن الجلسة ستكون مخصصة لنظر قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أبريل الماضي، القرار الجمهوري رقم 208 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر. ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، في مادته الأولى على أن تعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 اشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة صباح 25 أبريل.
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