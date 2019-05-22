3.2 مليون مستفيد| أهم تعديلات «التمويل متناهي الصغر»

أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.. فما هي؟ وما الغرض منها؟ وما هو حجم أرصدة التمويل متناهى الصغر؟

تحرير:كريم ربيع ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

مشروعات صغيرة - صورة أرشيفية

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، عن أهم ما ورد بمشروع القانون الخاص بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014، والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، والذي أقره مجلس إدارة الهيئة بجلسته صباح اليوم. وتضمن الإطار القانوني لمشروع القانون تعديلا على قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل تنظيم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب نشاط التمويل متناهي الصغر تنظيمًا قانونيًّا متكاملا من حيث قواعد وضوابط مزاولة الشركات للنشاطين بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات الصناعة.

شهد مشروع القانون عدة جلسات من الحوار المجتمعي الفترة الماضية مع ممثلي المؤسسات المالية المهتمة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، وكذلك الشركات والجمعيات الحاصلة على ترخيص بتمويل نشاط التمويل متناهى الصغر. ما هو التمويل متناهي