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3.2 مليون مستفيد| أهم تعديلات «التمويل متناهي الصغر»

أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.. فما هي؟ وما الغرض منها؟ وما هو حجم أرصدة التمويل متناهى الصغر؟
تحرير:كريم ربيع ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
مشروعات صغيرة - صورة أرشيفية
مشروعات صغيرة - صورة أرشيفية
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، عن أهم ما ورد بمشروع القانون الخاص بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014، والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، والذي أقره مجلس إدارة الهيئة بجلسته صباح اليوم. وتضمن الإطار القانوني لمشروع القانون تعديلا على قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل تنظيم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب نشاط التمويل متناهي الصغر تنظيمًا قانونيًّا متكاملا من حيث قواعد وضوابط مزاولة الشركات للنشاطين بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات الصناعة.
شهد مشروع القانون عدة جلسات من الحوار المجتمعي الفترة الماضية مع ممثلي المؤسسات المالية المهتمة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، وكذلك الشركات والجمعيات الحاصلة على ترخيص بتمويل نشاط التمويل متناهى الصغر. ما هو التمويل متناهي
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اورنچ -مصر-حملاتها الخيرية-في -رمضان بترميم -وتجديد المدارس- والمنازل-في قرى صعيد -مصر (1)

«أورنج» تكثف حملات الخير تحت شعار «حاجة بسيطة تعمل فرق كبير»

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الدولار يتراجع للمرة الثانية خلال 24 ساعة

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ديون مصر تصل 4 تريليونات جنيه لهذه الأسباب

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بطاقات-تموينية

مستقبل الدعم بعد تصريحات وزير التموين الأخيرة

شهدت منظومة السلع التموينية تغيرات جذرية خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بمستحقي الدعم التموينى المتمثل في السلع وفارق نقاط الخبز، حيث تسعى الدولة لتحديد المواطنين الأكثر احتياجا، وذلك من خلال سلسلة من الاجراءات والضوابط التى أعلنتها لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة تحت إشراف رئاسة الوزراء، والتى تم خلالها تحديد أسباب حذف المواطنين من بطاقات التموين خلال الفترة الماضية، وهو ما يطرح تساؤلا مهما حول مستقبل الدعم التموينى وسبل تطويره ومدى استفادة المواطن من هذه الاجراءات خلال المرحلة المقبلة.
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