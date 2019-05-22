رياضة

بعد تدخل رئيس غانا.. أسامواه يتراجع عن الاعتزال

تحرير:محمد حسن صيام ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م
جيان أسامواه
جيان أسامواه
استجاب الدولي الغاني أسامواه جيان مهاجم منتخب غانا، لطلب من رئيس بلاده، بأن يتراجع عن الاعتزال الدولي للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية المقبلة والمقرر إقامتها في مصر، وذلك بعد 48 ساعة فقط من إعلان اللاعب اعتزاله اللعب الدولي، حيث أعلن أسامواه جيان هداف البلاك ستارز اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب بلاده، يوم الاثنين الماضي، وبدا أنه غير راض عن حرمانه من شارة قيادة المنتخب، رغم أنه لم يلعب مع غانا منذ سبتمبر 2017، بسبب الإصابة التي لحقت به وساهمت في ابتعاده لفترة طويلة.
وأصدر جيان أسامواه بيانا جديدا اليوم الأربعاء، أعرب فيه عن بالغ تأثره، بعد أن طلب منه الرئيس نانا أكوفو-أدو رئيس الجمهورية الغانية أن يشارك في البطولة، التي ستقام في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو حزيران إلى 19 يوليو تموز المقبلين. وأضاف جيان البالغ من العمر 33 عاما، أنه وافق على الطلب الرئاسي قائلاً
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كريم بامبو: لهذا السبب لم أحتفل بهدفي في الأهلي

أعرب كريم بامبو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بالهدف الذي سجله في شباك الأهلي، خلال مباراة الفريقين، مساء الأربعاء. وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام فريق الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وقال بامبو، في تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، عقب نهاية اللقاء، إن الاحتفال بتسجيله هدف في شباك فريقه السابق الذي ينتمي إليه، أمر لا يمكن القيام به.
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ياسر إبراهيم يغيب عن مباراة المقاولون العرب

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خطوات حجز وشراء تذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا 2019

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قنوات «بي إن سبورت» تحل أزمة أسعار تذاكر أمم إفريقيا

بعد الإعلان الرسمي عن أسعار تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية، لجأ عدد من الجماهير إلى الاشتراك في باقة قنوات «بي إن سبورت» الرياضية من أجل مشاهدة البطولة الإفريقية، وبالأخص مباريات منتخبنا الوطني، وذلك بدلا من الذهاب إلى الاستاد للمبالغة في أسعار التذاكر التي تفوق القدرات المادية للجماهير؛ مما أثار غضب مشجعي كرة القدم المصرية، حيث حددت اللجنة المنظمة للبطولة أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر على النحو التالي: 200 جنيه الدرجة الثالثة، و400 جنيه للدرجة الثانية، و600 جنيه للدرجة الأولى، و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية، و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.
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بطل «كان».. حكاية الرقم القياسي لغانا في نسخة 1978

استطاع منتخب غانا أن يتوج بلقب بطولة أمم إفريقيا 1978 وهي البطولة التي أقيمت على أرضه ووسط جماهيره، وشارك في هذه النسخة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى منتخبات: غانا (البلد المضيف) ونيجيريا وزامبيا وبوركينا فاسو، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات: أوغندا وتونس والمغرب (حامل اللقب) والكونغو، وشهدت هذه النسخة غياب منتخب مصر الذي لم يتمكن من التأهل للبطولة، وكانت هذه النسخة عودة مرة أخرى لتتويج أصحاب الأرض باللقب، حيث تعد هذه خامس مرة كان يتوج فيها منتخب البلد المضيف باللقب.
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