بعد تدخل رئيس غانا.. أسامواه يتراجع عن الاعتزال

تحرير:محمد حسن صيام ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٩ م

جيان أسامواه

استجاب الدولي الغاني أسامواه جيان مهاجم منتخب غانا، لطلب من رئيس بلاده، بأن يتراجع عن الاعتزال الدولي للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية المقبلة والمقرر إقامتها في مصر، وذلك بعد 48 ساعة فقط من إعلان اللاعب اعتزاله اللعب الدولي، حيث أعلن أسامواه جيان هداف البلاك ستارز اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب بلاده، يوم الاثنين الماضي، وبدا أنه غير راض عن حرمانه من شارة قيادة المنتخب، رغم أنه لم يلعب مع غانا منذ سبتمبر 2017، بسبب الإصابة التي لحقت به وساهمت في ابتعاده لفترة طويلة.

وأصدر جيان أسامواه بيانا جديدا اليوم الأربعاء، أعرب فيه عن بالغ تأثره، بعد أن طلب منه الرئيس نانا أكوفو-أدو رئيس الجمهورية الغانية أن يشارك في البطولة، التي ستقام في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو حزيران إلى 19 يوليو تموز المقبلين. وأضاف جيان البالغ من العمر 33 عاما، أنه وافق على الطلب الرئاسي قائلاً



وأصدر جيان أسامواه بيانا جديدا اليوم الأربعاء، أعرب فيه عن بالغ تأثره، بعد أن طلب منه الرئيس نانا أكوفو-أدو رئيس الجمهورية الغانية أن يشارك في البطولة، التي ستقام في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو حزيران إلى 19 يوليو تموز المقبلين.



وأضاف جيان البالغ من العمر 33 عاما، أنه وافق على الطلب الرئاسي قائلاً : "بروح طيبة، سأكون متاحا أمام المدرب كويسي أبياه.. ما زلت ملتزما بخدمة بلادي وشعب غانا".



وأكد يوجين ارهين المتحدث باسم الحكومة الغانية، تدخل رئيس البلاد لحل هذه الأزمة، موضحًا أن من أجل المصلحة الوطنية، حث الرئيس أسامواه على التراجع عن قراره بالاعتزال من أجل منتخب غانا، وأن يكون متاحا ضمن تشكيلة المدرب كويسي أبياه في المرحلة المقبلة.