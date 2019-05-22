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تعرف على مواعيد القطارات الإضافية في عيد الفطر

تحرير:عوض سليم ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أعلنت هيئة سكك حديد مصر عن استعدادها لتشغيل عدد من القطارات الإضافية بمناسبة عيد الفطر المبارك. وذكر المهندس حسين الرشيدي رئيس مجلس إدارة المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، أنه تم الاستعداد لمواجهة كثافة الحجز على القطارات بمناسبة أعياد الفطر المبارك، إذ تقرر الدفع بقطارات إضافية اعتبارا من 28 مايو الجاري لخدمة رحلات المواطنين من "القاهرة والإسكندرية إلى صعيد مصر"، معلنا أنه سيتم إضافة 6 قطارات إسباني بعربات أولى وثانية مكيفة بقطارات خطوط "القاهرة - أسوان" والعكس طوال الفترة المقبلة.
وأوضح الرشيدي، في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه سيتم الدفع بقطارات إضافية لخدمة الرحلات من "إسكندرية - أسوان"، من خلال القطارات رقم 40 19، والقطار رقم 1942، القائم من الإسكندرية في 1 يونيو، في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة، فضلا عن إضافة 4 قطارات مميزة وهو القطار رقم 2202 القائم من القاهرة الساعة التاسعة
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مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الخميس 23 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
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حكم أحمر الشفاه في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت دار الإفتاء، أن وضع الروج على شفاه السيدات في نهار رمضان بمجرده لا يوجب فساد الصوم إلا إذا تحلل منه شيء مع اللعاب ودخل الجوف فإنه يكون مفسدا للصوم في هذه الحالة. إلا أن التنبيه الذي يجب أن يكون معلوما للجميع هو أن تجمل المرأة إنما يكون خاصا لزوجها وأمام المحارم فقط، فإن هي خالفت وأظهرت زينتها أمام الرجال الأجانب فقد ارتكبت معصية، خاصة فى هذا الشهر الكريم، لما له من نفحات ربانية. وتابعت: وضع مرطب الشفاه في نهار رمضان لا يبطل الصوم، ما لم يبتلع منه الصائم شيئًا.
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التعليم: 99% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا الجغرافيا إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، صباح اليوم، امتحان الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، ذلك في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 436 ألفًا و106 طلاب وطالبات أدوا امتحان الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية بنسبة 99% من الطلاب المستهدف أدائهم الاختبار إلكترونيًا. وشهدت الفترة الصباحية، التي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أداء 389 ألفا و575 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 98,86%.
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الأزهر يؤجل امتحانات الشفوي بسبب درجات الحرارة

أعلن الأزهر الشريف، تأجيل امتحانات الشفوي، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر خلال هذه الأيام. وذكر بيان للأزهر، مساء الأربعاء، أنه "نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد قرر فضيلة وكيل الأزهر الشريف الشيخ/ صالح عباس تأجيل امتحانات الشفوي المنعقدة بالقاهرة بمجمع معاهد مدينة نصر النموذجي غدا الخميس 23 مايو ليوم السبت 1 يونيو، رفقا بأبناء الأزهر الشريف في هذه الأجواء شديدة الحرارة، وذلك بمناطق "الدقهلية والمنوفية والغربية" فقط.
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شديد الحرارة نهارا.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة، ليسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف لمترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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حار نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للأتربة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
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الأرصاد تحذر من موجة حر قاسية.. متى تبدأ؟

كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة بدءًا من يوم السبت المُقبل، لافتًا أن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى اليوم الجمعة حيث يستمر الجو اللطيف والمعتدل على أغلب الأنحاء في النهار، مائل للبرودة في الليل، ودرجات الحرارة ستكون أقل من المعدل حتى الجمعة، على أن تعاود الارتفاع اعتبارًا من السبت. وأكد رئيس الهيئة، أن درجات الحرارة ستسجل السبت على القاهرة 31 درجة، فيما ستسجل 34 درجة يوم الأحد، على أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع "هيكون فيه ارتفاع كبير في درجات الحرارة مرةً أخرى".
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معتدل نهارًا بارد ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الجمعة

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود غدا الجمعة طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والغردقة كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
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