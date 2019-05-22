تعرف على مواعيد القطارات الإضافية في عيد الفطر

تحرير:عوض سليم ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م

صورة أرشيفية

أعلنت هيئة سكك حديد مصر عن استعدادها لتشغيل عدد من القطارات الإضافية بمناسبة عيد الفطر المبارك. وذكر المهندس حسين الرشيدي رئيس مجلس إدارة المنطقة الجنوبية للسكة الحديد، أنه تم الاستعداد لمواجهة كثافة الحجز على القطارات بمناسبة أعياد الفطر المبارك، إذ تقرر الدفع بقطارات إضافية اعتبارا من 28 مايو الجاري لخدمة رحلات المواطنين من "القاهرة والإسكندرية إلى صعيد مصر"، معلنا أنه سيتم إضافة 6 قطارات إسباني بعربات أولى وثانية مكيفة بقطارات خطوط "القاهرة - أسوان" والعكس طوال الفترة المقبلة.

وأوضح الرشيدي، في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه سيتم الدفع بقطارات إضافية لخدمة الرحلات من "إسكندرية - أسوان"، من خلال القطارات رقم 40 19، والقطار رقم 1942، القائم من الإسكندرية في 1 يونيو، في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة، فضلا عن إضافة 4 قطارات مميزة وهو القطار رقم 2202 القائم من القاهرة الساعة التاسعة