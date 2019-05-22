رياضة

طلعت يوسف: لن أستمر مع الاتحاد بعد مواجهة سموحة

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٨ م
طلعت يوسف
طلعت يوسف
شدد طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندري أن وجوده على رأس القيادة الفنية لسيد البلد تكليف لا يمكن رفضه رغم صعوبة موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري، خاصة بعد الخسارة الكبيرة أمس أمام طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل لاشيء. وأكد طلعت أن مهمته مع الاتحاد مؤقتة لمدة عشرة أيام فقط وسيرحل عن الفريق بعد انتهاء مباراة سموحة بالجولة الأخيرة للدوري موضحاً أنه لن يستمر مع الفريق بالموسم المقبل. وتولى طلعت يوسف مهمة تدريب الفريق السكندري عقب استقالة حلمي طولان المدير الفني السابق للاتحاد بعد الهزيمة الثقيلة أمام الجيش برباعية نظيفة.
وبسؤاله عن تشكيلة الجهاز المعاون الذي سيعمل معه حتى مباراة سموحة المقرر اقامتها يوم 3 يونيو المقبل أجاب طلعت يوسف قائلأً:" غدا سأحسم الجهاز المعاون لي في الاتحاد وأفراد الجهاز المعاون سيكونون من أبناء النادي». وخسر الاتحاد السكندري برباعية نظيفة أمام فريق طلائع الجيش في المباراة التي جمعتهما مساء
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كريم بامبو: لهذا السبب لم أحتفل بهدفي في الأهلي

أعرب كريم بامبو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بالهدف الذي سجله في شباك الأهلي، خلال مباراة الفريقين، مساء الأربعاء. وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام فريق الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وقال بامبو، في تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، عقب نهاية اللقاء، إن الاحتفال بتسجيله هدف في شباك فريقه السابق الذي ينتمي إليه، أمر لا يمكن القيام به.
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ياسر إبراهيم يغيب عن مباراة المقاولون العرب

تأكد غياب ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة المقاولون العرب المُقرر لها، الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للأهلي المغربي وليد أزارو وسجل للإسماعيلي كريم بامبو.
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بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
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طلعت يوسف مديرًا فنيًا للاتحاد أمام سموحة

وافق طلعت يوسف المدير الفني السابق لمصر المقاصة، على تولي منصب المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري في مباراته المتبقية في مسابقة الدوري الممتاز، التي ستقام أمام سموحة يوم 3 يونيو المقبل بعدما تقدم حلمي طولان المدير الفني لزعيم الثغر باستقالته لمجلس إدارة النادي. وكشف مصدر مسؤول في الاتحاد السكندري أن مجلس إدارة النادي أتم اتفاقه مع طلعت يوسف لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في المباراة القادمة فقط أمام نادي سموحة ضمن الجولة الأخيرة من مباريات الدوري الممتاز.
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استقالة طولان من تدريب الاتحاد السكندري.. وهذا الأقرب لخلافته

تقدم حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، باستقالته لمجلس إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحي، وذلك بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق السكندري برباعية نظيفة من فريق طلائع الجيش في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، حيث تجمد رصيد زعيم الثغر عند 36 نقطة في المركز الخامس عشر، ويظل مهددًا بالهبوط وينتظر مباراته المقبلة مع سموحة.
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بعد خسارة الدوري والكأس..فضيحة جديدة للأهلي في السلة

هزيمة جديدة تلقاها الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، بعدما خسر أمام نظيره الاتحاد السكندري في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة دوري السوبر التي أقيمت علي صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر، وانتهت بنتيجة 87-79 ليحصل الاتحاد السكندري على المركز الثالث. وهي خسارة بمثابة الفضيحة، ليست بسبب عدم فوز الأهلي للمباراة، بل لأن الفريق الأول للسلة بالقلعة الحمراء خاض المباراة أمام فريق 20 سنة بالاتحاد السكندري، حيث قرر مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد مصيلحي، أن يخوض فريق 20 سنة اللقاء بدلاً من الفريق الأول، مكافأة لهم على فوزهم ببطولة الجمهورية.
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كيف أعد الأهلي وجهازه لمواجهة متذيل الدوري؟

قال محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي أغلق تمامًا الحديث عن مباراة طلائع الجيش، التي أقيمت أمس، وحسمها الفريق الأحمر بنتيجة 2-1 لصالحه، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 31 من منافسات الدوري الممتاز، وأضاف يوسف، في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: «تركيزنا بالكامل في الوقت الحالي ينصب على مباراة النجوم المقرر لها الأحد المقبل، ونبدأ اليوم الإعداد لها؛ من أجل تحقيق الهدف المنشود منها بحصد النقاط الثلاث.
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