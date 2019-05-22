طلعت يوسف: لن أستمر مع الاتحاد بعد مواجهة سموحة

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٨ م

طلعت يوسف

شدد طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندري أن وجوده على رأس القيادة الفنية لسيد البلد تكليف لا يمكن رفضه رغم صعوبة موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري، خاصة بعد الخسارة الكبيرة أمس أمام طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل لاشيء. وأكد طلعت أن مهمته مع الاتحاد مؤقتة لمدة عشرة أيام فقط وسيرحل عن الفريق بعد انتهاء مباراة سموحة بالجولة الأخيرة للدوري موضحاً أنه لن يستمر مع الفريق بالموسم المقبل. وتولى طلعت يوسف مهمة تدريب الفريق السكندري عقب استقالة حلمي طولان المدير الفني السابق للاتحاد بعد الهزيمة الثقيلة أمام الجيش برباعية نظيفة.

وبسؤاله عن تشكيلة الجهاز المعاون الذي سيعمل معه حتى مباراة سموحة المقرر اقامتها يوم 3 يونيو المقبل أجاب طلعت يوسف قائلأً:" غدا سأحسم الجهاز المعاون لي في الاتحاد وأفراد الجهاز المعاون سيكونون من أبناء النادي». وخسر الاتحاد السكندري برباعية نظيفة أمام فريق طلائع الجيش في المباراة التي جمعتهما مساء

وبسؤاله عن تشكيلة الجهاز المعاون الذي سيعمل معه حتى مباراة سموحة المقرر اقامتها يوم 3 يونيو المقبل أجاب طلعت يوسف قائلأً:" غدا سأحسم الجهاز المعاون لي في الاتحاد وأفراد الجهاز المعاون سيكونون من أبناء النادي».

وخسر الاتحاد السكندري برباعية نظيفة أمام فريق طلائع الجيش في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، حيث تجمد رصيد زعيم الثغر عند 36 نقطة في المركز الخامس عشر، جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 12 لقاءً والهزيمة في 13 مواجهة، وأحرز لاعبوه 38 هدفًا وتلقت شباك الفريق 55 هدفًا، ليظل مهددًا بالهبوط وينتظر مباراته المقبلة مع سموحة.





