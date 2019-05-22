وزارة الاتصالات تبرر زيادة ميزانيتها للبرلمان

تحرير:أحمد جاد ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:١٨ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

‎كشف الدكتور محمود فخر الدين مدير الإدارة المركزية للمشروعات المتخصصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن السبب الرئيس في ضخامة مخصصات الباب السادس بموازنة ديوان عام الوزارة للسنة المالية 2019 - 2020، والتي بلغت 26 مليارا و836 مليونا و140 ألف جنيه، بزيادة قدرها 25 مليارا و149 مليونا و140 ألف جنيه عن موازنة العام الجاري، موضحا أن هذه الزيادة الضخمة تأتي لتنفيذ المشروعات المسندة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتكليفات رئاسية أو استكمالا للمشروعات القائمة بالفعل وتنفيذا لبرنامج الحكومة.

ولفت فخر الدين، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إلى أن محاور هذه المشروعات هي خدمة الخطة الاستراتيجية للدولة، وتحسين مستوى معيشة المواطن وتحقيق التنمية الاقتصادية، مضيفا أن هذه المشروعات تتضمن مشروع تحويل المجتمع المصري إلى مجتمع رقمي واستخدام التكنولوجيا فى كل محاور الحياة.وأكد