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وزارة الاتصالات تبرر زيادة ميزانيتها للبرلمان

تحرير:أحمد جاد ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:١٨ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
‎كشف الدكتور محمود فخر الدين مدير الإدارة المركزية للمشروعات المتخصصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن السبب الرئيس في ضخامة مخصصات الباب السادس بموازنة ديوان عام الوزارة للسنة المالية 2019 - 2020، والتي بلغت 26 مليارا و836 مليونا و140 ألف جنيه، بزيادة قدرها 25 مليارا و149 مليونا و140 ألف جنيه عن موازنة العام الجاري، موضحا أن هذه الزيادة الضخمة تأتي لتنفيذ المشروعات المسندة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتكليفات رئاسية أو استكمالا للمشروعات القائمة بالفعل وتنفيذا لبرنامج الحكومة.
ولفت فخر الدين، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إلى أن محاور هذه المشروعات هي خدمة الخطة الاستراتيجية للدولة، وتحسين مستوى معيشة المواطن وتحقيق التنمية الاقتصادية، مضيفا أن هذه المشروعات تتضمن مشروع تحويل المجتمع المصري إلى مجتمع رقمي واستخدام التكنولوجيا فى كل محاور الحياة.وأكد
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الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الخميس 23 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
الروج المرجاني

حكم أحمر الشفاه في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت دار الإفتاء، أن وضع الروج على شفاه السيدات في نهار رمضان بمجرده لا يوجب فساد الصوم إلا إذا تحلل منه شيء مع اللعاب ودخل الجوف فإنه يكون مفسدا للصوم في هذه الحالة. إلا أن التنبيه الذي يجب أن يكون معلوما للجميع هو أن تجمل المرأة إنما يكون خاصا لزوجها وأمام المحارم فقط، فإن هي خالفت وأظهرت زينتها أمام الرجال الأجانب فقد ارتكبت معصية، خاصة فى هذا الشهر الكريم، لما له من نفحات ربانية. وتابعت: وضع مرطب الشفاه في نهار رمضان لا يبطل الصوم، ما لم يبتلع منه الصائم شيئًا.
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التعليم: 99% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا الجغرافيا إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، صباح اليوم، امتحان الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، ذلك في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 436 ألفًا و106 طلاب وطالبات أدوا امتحان الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية بنسبة 99% من الطلاب المستهدف أدائهم الاختبار إلكترونيًا. وشهدت الفترة الصباحية، التي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أداء 389 ألفا و575 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 98,86%.
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الأزهر يؤجل امتحانات الشفوي بسبب درجات الحرارة

أعلن الأزهر الشريف، تأجيل امتحانات الشفوي، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر خلال هذه الأيام. وذكر بيان للأزهر، مساء الأربعاء، أنه "نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد قرر فضيلة وكيل الأزهر الشريف الشيخ/ صالح عباس تأجيل امتحانات الشفوي المنعقدة بالقاهرة بمجمع معاهد مدينة نصر النموذجي غدا الخميس 23 مايو ليوم السبت 1 يونيو، رفقا بأبناء الأزهر الشريف في هذه الأجواء شديدة الحرارة، وذلك بمناطق "الدقهلية والمنوفية والغربية" فقط.
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مدارس التعليم الفني

نائب: التعليم الفني لا يحظى بالتقدير المطلوب

قال فايز بركات عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، في بيان له، اليوم الخميس، إن التعليم الفني لا يحظى بالتقدير الاجتماعي المطلوب بالرغم من الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم، للارتقاء بمستوى التعليم الفني من خلال إنشاء الجامعة التكنولوجية، وربطه باحتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أن هناك مهن فنية قاربت على الاندثار بسبب خجل البعض الالتحاق بها نتيجة نظرة المجتمع، بالرغم من أنها مهن شريفة وتتطلب خبرة ودرجة غير بسيطة من التعليم للنجاح بها، ولها عائد مادي مجزي.
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نقل النواب: إنجازات كامل الوزير تضمن تحقيق أفضل خدمة

أشاد محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، في بيان له، اليوم الخميس، بإنجازات هيئة سكك حديد مصر خلال فترة قيادة وزير النقل الفريق كامل الوزير، وحرصه على تطوير هذا المرفق الحيوي الذي يمتلك الشبكة الأكبر للمواصلات في مصر، مشيرا إلى أن الوزارة أقدمت على تنفيذ عديد من المشروعات العملاقة لتطوير البنية التحتية للشبكة، لتحقيق أفضل خدمة لمستخدمي القطارات، وآخرها الشراكة مع شركة "Talgo" الإسبانية الرائدة في تصنيع القطارات منذ أكثر من 70 عاما، والتي تعمل قطاراتها في العديد من الدول منها أمريكا وألمانيا وروسيا.
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نائب: الوعود لا تكفي لسد حاجة المواطنين من المياه

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حي العمرانية، في بيان له، اليوم الخميس، إن أزمة استمرار انقطاع المياه عادت للظهور مرة أخرى بمحافظة الجيزة، خاصة مع بداية فصل الصيف وزيادة معدلات استهلاك المياه وعدم كفاية الكمية التي تنتجها المحطات الحالية لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن أزمة انقطاع المياه بمحافظة الجيزة تحتاج إلى تحركات حقيقية وإرادة سياسية قوية، وليست وعود من قيادات وزارة الإسكان بحل الأزمة دون تحرك على أرض الواقع، فالوعود فقط غير كافية لسد احتياجات المواطنين من المياه.
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«إسكان النواب» تناقش موازنة 2020.. الثلاثاء

أعلن علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في بيان له، اليوم الأحد، أن اللجنة ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل في مناقشة مشروع الخطة والموازنة للعام المالي 2019 - 2020، في عدد من القطاعات الواقعة ضمن اختصاصات اللجنة مقسمة على 3 اجتماعات على مدار اليوم، مضيفا أن اللجنة خصصت الاجتماع الأول لمناقشة مشروع الخطة والموازنة للعام المالي 2019 - 2020 لـ(هيئة تنمية الصعيد، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك).
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