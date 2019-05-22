رئيس جهاز الإدارة: المدمن يستحق الفصل

صالح الشيخ: للتغلب على مشكلة العمالة ومسألة أن يعمل الموظفون الذين تم التسوية لهم بالمؤهلات الأعلى في نفس وظائفهم القديمة يمكن تعديل الوصف الوظيفي

تحرير:أحمد جاد ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٢١ م

الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الشخص المدمن للمخدرات يستحق الفصل طبقا لقانون الخدمة المدنية، متابعا: "حاليا لو موظف متعاطى للمخدرات تقدر توقفه 6 شهور، وهناك فرق بين التعاطى والإدمان، والإدمان يستحق الفصل طبقا لقانون الخدمة المدنية، النص صريح"، جاء ذلك ردا على مطالبة هيئة نقل الركاب بالإسكندرية بتشريع يسمح بفصل الموظف متعاطي المخدرات، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني اليوم الأربعاء.

واجتمعت اللجنة بهدف مناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، بحضور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومحافظ الإسكندرية.اقرأ أيضا| مجلس النواب يقر تعديلات على قانون القطاع العاموعن مشكلة بعض الهيئات الاقتصادية ومنها الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، ومشكلة العمالة، علق