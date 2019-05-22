طارق العشري: لن نلعب أمام بيراميدز قبل الزمالك

تحرير:علي الزيني ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٧ م

طارق العشري

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، في تصريحات إذاعية عبر راديو "أون سبورت"، اليوم الأربعاء، أن إدارة ناديه ترفض مواجهة فريق بيراميدز قبل مواجهة الزمالك في بطولة الدوري الممتاز، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، قائلا: "الموقف الرسمي داخل الفريق والإدارة عدم خوض المباريات إلا من خلال الترتيب الطبيعي، وهو أن نلعب أمام الزمالك ثم بيراميدز وهذا الشكل الوحيد الذي يضمن الحيادية، لأن باقي الأندية التي تتنافس معنا ستلعب في نفس التوقيت، الاتحاد مع سموحة والمقاولون ضد بتروجيت ووادي دجلة أمام الإنتاج الحربي".

وأضاف العشري: "ده مجهود سنة، وحرس الحدود من الفرق المهددة بالهبوط، وقطعنا مشوارا بنسبة 80%، ومن المفترض توفير مبدأ تكافؤ الفرص في آخر جولتين، لابد أن يساعد اتحاد الكرة كل الأندية ويضمن الحيادية للجميع". واختتم: "إذا كان اتحاد الكرة يرغب في تأجيل كل المباريات، إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا فلن يكون هناك