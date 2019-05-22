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رغم الفساد.. انتخاب رامابوسا رئيسا لجنوب إفريقيا

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ م
رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا
رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا
انتخب برلمان جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، سيريل رامابوسا رئيسا للبلاد، في أول جلسة للبرلمان منذ فوز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بأغلبية المقاعد في انتخابات أجريت في مايو الجاري، وانتخب النواب رامابوسا، وهو أيضا زعيم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، بالتزكية في الجمعية الوطنية قبيل تنصيبه، يوم السبت، وفاز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بسهولة في الانتخابات العامة التي أجرتها جنوب إفريقيا، في 8 مايو، لكن نصيبه من الأصوات تراجع، ما يعكس غضبا من فضائح الفساد وعدم المساواة بين الأعراق، والتي لا تزال قائمة بعد نحو 30 عاما من تولي الحزب السلطة.
وفي 15 فبراير 2018، اختير رامابوسا رئيسا لجمهورية جنوب إفريقيا بعد يوم واحد من اضطرار الرئيس جاكوب زوما على التنحي عن المنصب. وكان رامابوسا المرشح الوحيد الذي رشحه البرلمان، ولذا لم يتطلب تسميته رئيسا أي تصويت، ولدى الاعلان عن تعيينه، بدأ نواب حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم بالغناء مديحا للرئيس
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إيران: السفن الحربية الأمريكية في الخليج تحت سيطرتنا

قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، اليوم الأربعاء، إن إيران تسيطر على السفن الحربية الأمريكية المتواجدة في الخليج. وأضاف نائب قائد الحرس الثوري أن إيران تسيطر سيطرة تامة على شمال مضيق هرمز، لافتا إلى أنه "لا داعي للقلق". وتابع: "جميع السفن التي تبحر في الخليج العربي عليها أن تتحدث باللغة الفارسية لذا يتواجد في كل سفينة مترجم للفارسية، وهذا دليل على قوتنا". وفي تصريحات مقتضبة، قال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان، أمس: إن هدف الولايات المتحدة من حشد قواتها في الخليج هو ردع إيران فقط وليس الحرب ضدها.
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دولة جديدة في الجنوب.. كيف تحاول روسيا تفكيك أمريكا؟

في خلال محاولاتها للتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، لجأت روسيا إلى يفجيني بريجوزين رجل الأعمال الذي قام بتشكيل لجان إلكترونية عملت على توجيه الناخبين الأمريكيين ونشر الشائعات بينهم، الآن، عاد بريجوزين الذي كان ضمن المواطنين الروس الذين وجه له المحقق الخاص روبرت مولر تهما في تحقيقه حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، للظهور على الساحة مرة أخرى. فوفقا لعدد من الوثائق السرية التي حصلت عليها مجموعة معارضة روسية، تبنت روسيا خططا تهدف إلى إثارة الاضطرابات العرقية في الولايات المتحدة من أجل تفكيك المجتمع الأمريكي.
الشرطة-الالمانية

ألمانيا.. الشرطة تداهم 11 مدينة لضبط عصابة عراقية

شنت الشرطة الألمانية حملة مداهمات غربي البلاد، شملت مواقع مرتبطة بعصابة عراقية، يشتبه في تورطها في الاتجار بالبشر، وتجارة المخدرات والأسلحة غير المشروعة، وتزوير أوراق الهوية. ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن شرطة مدينة إسن، إن المئات من رجال الأمن يشاركون في المداهمات، التي بدأت الأربعاء، في 11 مدينة بولاية شمال الراين-وستفاليا غربي البلاد، مع التركيز على كولونياومنطقة وادي الرور. وقالت المتحدثة باسم الشرطة الألمانية، سيلفيا تشابيفيسكي، إن العملية تستهدف منازل 34 مشتبها فيهم، وتبحث في المقام الأول عن أدلة تتعلق بأنشطتهم الإجرامية.
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قتلى وجرحى في احتجاجات على نتائج انتخابات إندونيسيا

قُتل متظاهرون خلال مواجهات اندلعت مساء أمس الثلاثاء، واستمرت حتى صباح اليوم الأربعاء، في العاصمة جاكرتا في أعقاب مظاهرة معارضة لإعادة انتخاب الرئيس جوكو ويدودو. وقال حاكم العاصمة الإندونيسية "أنيس باسويدان" إن 6 لقوا مصرعهم وأصيب 200 في اضطرابات بالعاصمة بعد أن أكدت اللجنة الانتخابية أن الرئيس جوكو ويدودو قد فاز بالانتخابات التي أجريت الشهر الماضي، مضيفًا لتليفزيون "تي.في وان": "حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم، كان هناك 200 مصاب قد نقلوا إلى خمسة مستشفيات". وتابع: "المستشفيات تجري تشريحًا للجثث لتحديد سبب الوفاة".
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السيسي: نسعى لإيجاد حلول إفريقية لمشكلاتنا

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، تابو مبيكي رئيس جنوب إفريقيا الأسبق رئيس آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بالسودان وجنوب السودان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة. وأكد السيسي الأولوية التي توليها مصر، خاصة خلال رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، لمعالجة مختلف ملفات السلم والأمن بالقارة، من خلال تطوير بنية السلم والأمن الإفريقية بشكل متكامل، عن طريق تعزيز الدبلوماسية الوقائية وآليات الإنذار المبكر والوساطة على مستوى الاتحاد الإفريقي لإيجاد حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية.
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أزمة جديدة لبوينج.. حريق محرك طائرة في جنوب إفريقيا

انتشر فيديو يظهر نشوب النار في طائرة ركاب من طراز "بوينج 737" لدى إقلاعها من مطار جوهانسبرج في جمهورية جنوب إفريقيا. ويظهر في الفيديو الطائرة التابعة لشركة "طيران زيمبابوي" لدى إقلاعها، مساء أمس الأحد، من مطار تامبو الدولي متوجهة إلى هراري، وألسنة اللهب تتصاعد من أحد محركاتها، ويأتي هذا الحادث وقف عشرات الدول وشركات الطيران استخدام طائرات "بوينج 737 ماكس" الحديثة على خلفية تحطم طائرتين من هذا النوع خلال 4 أشهر في إندونيسيا أواخر أكتوبر الماضي، وفي إثيوبيا مارس الماضي.
السيسى

السيسي يدعو لصياغة رؤية إفريقية للتعامل مع أزمات القارة

في إطار الاجتماعات المكثفة بالزعماء الأفارقة في القاهرة حول ليبيا والسودان استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن اعتزاز مصر بعلاقاتها الوثيقة بجنوب إفريقيا، مؤكدا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الدولتين، فضلاً عن التشاور إزاء مختلف القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك.
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السيسي يستقبل رئيسي جنوب إفريقيا والصومال

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستقبل صباح اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، رئيسي جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، والصومال محمد عبد الله فرماجو، وذلك قبيل انطلاق أعمال الاجتماعين اللذين يستضيفهما السيسي على مستوى القمة للتباحث حول الشأنين السوداني والليبي. ومن المقرر أن يستضيف السيسي بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي، قمة تشاورية للشركاء الإقليميين للسودان بمشاركة الرئيس إدريس ديبي رئيس تشاد، والرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جيبوتي، والرئيس بول كاجامي رئيس رواندا، والرئيس ساسو نيجسو رئيس الكونجو.
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