الحماية المدنية تنقذ مالك مزرعة موز بكرداسة من كارثة

تحرير:محمد الشاملي ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م

حريق مزرعة - أرشيفية

رغم حرارة الطقس وتحذير هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر وخطورة العمل في ظل تلك الأجواء الحارة إلا ان عمال مزرعة موز بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة أبي رواش التابعة لمركز كرداسة باشروا أعمالهم اليومية للاعتناء بالمحصول، عمد بعضهم إلى تنظيف الأشجار وجمع المخلفات والتخلص منها بحرقها إلا أن الرياح آتت بما لا تشتهِ السفن، امتدت األسنة النيران إلى مساحات واسعة من المزرعة، وتصاعدت أدخنة كثيفة فقرروا الاستعانة بخدمات رجال الإطفاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة برئاسة اللواء عبد الحميد أبو الخير بنشوب حريق في مزرعة بمنطقة أبو رواش بدائرة مركز كرداسة. انتقل اللواء هشام صادق مدير الغدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إلى محل البلاغ رافقه العميد خالد المراكبي رئيس قطاع أكتوبر على راس قوة