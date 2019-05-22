جريمة

الحماية المدنية تنقذ مالك مزرعة موز بكرداسة من كارثة

تحرير:محمد الشاملي ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م
حريق مزرعة - أرشيفية
حريق مزرعة - أرشيفية
رغم حرارة الطقس وتحذير هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر وخطورة العمل في ظل تلك الأجواء الحارة إلا ان عمال مزرعة موز بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة أبي رواش التابعة لمركز كرداسة باشروا أعمالهم اليومية للاعتناء بالمحصول، عمد بعضهم إلى تنظيف الأشجار وجمع المخلفات والتخلص منها بحرقها إلا أن الرياح آتت بما لا تشتهِ السفن، امتدت األسنة النيران إلى مساحات واسعة من المزرعة، وتصاعدت أدخنة كثيفة فقرروا الاستعانة بخدمات رجال الإطفاء.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة برئاسة اللواء عبد الحميد أبو الخير بنشوب حريق في مزرعة بمنطقة أبو رواش بدائرة مركز كرداسة. انتقل اللواء هشام صادق مدير الغدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إلى محل البلاغ رافقه العميد خالد المراكبي رئيس قطاع أكتوبر على راس قوة
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السفير-معصوم مرزوق

نقل معصوم مرزوق لقسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيله

نقلت الأجهزة الأمنية السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، من تخشيبة الجيزة إلى قسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيلهما، بينما ما زال عبدالفتاح البنا، في تخشيبة الجيزة، ولم يتم نقله لقسم الهرم فيما يمكث يحيى القزاز بقسم المرج، والناشطة نرمين حسين بقسم البساتين، في انتظار تأشيرة الأمن الوطني لإطلاق سراحهما من الأقسام والتخشيبة، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بشأن اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018.
حريق

أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

يوم من نار وحرائق شهدتها القاهرة دون وقوع إصابات، بعضها اندلع بسبب حرارة الجو المرتفعة والآخر بسبب ماس كهربائي، كانت البداية بنشوب حريق هائل في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، ثم حريق داخل سيارة ميكروباص في أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، ليندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمدينة السلام تزامنا مع حريق في "عشة" أعلى عقار بمنطقة المقطم وحريق بعقار في الموسكي، وفي الجيزة لم يكن الحال أفضل من القاهرة إذ اندلع حريق هائل في مزرعة موز بكرداسة وحريق في أحد الأكشاك في النادي الأهلي كما انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.
تصادم

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ، نتيجة السرعة الزائدة، وذلك قبيل أذان المغرب، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة أثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.
القبض-على-متهم

ضبط سائق والبحث عن آخر لسرقتهما خطوط بترول ببنها

نجحت مباحث القليوبية، اليوم الأربعاء، في القبض على سائق، وجار تكثيف الجهود للقبض على أخر لقيامهما بالاستيلاء على مواد بترولية خام من أحد خطوط أنابيب البترول بإحدى قرى مركز بنها، وأحيل المتهم للنيابة والتي تولت التحقيق. وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد يحيى راضى رئيس المباحث، يفيد بأنه أثناء تفقد قوة أمنيه من مباحث مركز شرطة بنها الحالة الأمنية بطريق "بنها – شبلنجة"، شاهدت القوات سيارتين نقل بكل منهما تانك أثناء سيرهما بطريق فرعي للطريق المؤدي إلى عزبتي "الرمالي والفاروقية"، بدائرة مركز بنها.
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حريق مركب - أرشيفية

حريق باخرتين بكورنيش النيل دون سقوط خسائر بشرية

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة والقاهرة، مساء اليوم الأحد، في السيطرة على حريق هائل التهم باخرتين داخل إحدى ورش الصيانة بكورنيش النيل، وحاصر رجال الحماية المدنية الحريق وأخمدوه دون إصابات.. كان حريق هائل قد شب داخل باخرتين أثناء تواجدهما لإجراء الصيانة الدورية داخل ورش الصيانة الموجودة بمنطقة ركن فاروق على كورنيش حلوان، وكانت شرطة النجدة تلقت بلاغا بنشوب حريق هائل داخل باخرتين سياحيتين بورش ركن فاروق للصيانة، وانتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع الحادث.
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حريقان في معمل تحاليل شهير وورشة نجارة بالجيزة

لم يكد ينتهي رجال الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق التهم محتويات مكتب وكيل نيابة الوراق في محكمة "تاج الدول" في منطقة إمبابة حتى تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بقيادة اللواء مجدي أبو الخير بتصاعد أدخنة كثيفة من برج سكني بمنطقة المهندسين، يضم عيادات ومعامل تحاليل طبية، لتنطلق سيارات الإطفاء إلى محل البلاغ الجديد بشارع أنس بن مالك بدائرة قسم شرطة العجوزة على رأس قوة تضم اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة.
اطفاء-حريق

اشتعال النيران في مكتب وكيل نيابة بمحكمة «تاج الدول»

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل محكمة "تاج الدول" فى منطقة إمبابة دون إصابات، إذ تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من غرفة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من داخل المحكمة، ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء بقيادة الرائد أحمد الشافعي والنقيب باسم مشالي، وتبين نشوب الحريق بالطابق الثالث بمكتب وكيل نيابة الوراق، وتم فرض كردون أمنى والسيطرة على النيران المشتعلة وإخماد الحريق ومنع امتداده إلى المكاتب المجاورة.
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إخماد حريقي مصنع كرتون بالهرم وشقة بالسلام

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريقين منفصلين، نشب أولهما داخل مصنع كرتون وألوميتال، بمنطقة كفر الجبل بدائرة قسم شرطة الهرم، وارتفعت ألسنة اللهب عدة أمتار بسبب محتويات المصنع المحفزة على الاشتعال، إلا أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة عليه، دون وقوع إصابات، وعلى صعيد آخر بدائرة قسم شرطة السلام، نشب حريق داخل شقة سكنية، وبادرت قوات الحماية المدنية بإخلاء العقار من السكان، وتم إخماد الحريق والسيطرة إليه، ومنع امتداده إلى شقق بذات المبنى أو عقارات مجاورة.
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