أمريكا: لا زيادة في قواتنا العسكرية بالعراق

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م

القوات الأمريكية في العراق - صورة أرشيفية

نفى القائم بالأعمال الأمريكي في العراق جوي هود، اليوم الأربعاء، وجود زيادة عسكرية الآن على الأراضي العراقية، وأن إذا ما طلب رئيس الوزراء العراقي من الولايات المتحدة ذلك ستستجيب له، مضيفا: "نحن نحارب الآن داعش، وإذا ما طلب منا رئيس الوزراء العراقي زيادة قواتنا سنستجيب له، ونثمن القوات الأمنية العراقية في تأمين أمننا هنا، متابعا: "العراق تم إعفاؤه من العقوبات بشأن استيراد الوقود ومن شراء الطاقة من إيران، ولكننا ندعم العراق للحصول على استقلالية للطاقة لأنه غني بالموارد الطبيعية، وهناك مباحثات جارية - الآن - مع الشركات الأمريكية في مجال الطاقة".

وشدد هود، في مؤتمر صحفي عقده في بغداد، وأوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، على عدم معرفة من كان المستهدف في الصاروخ الذي سقط على المنطقة الخضراء قبل أيام، مشيرا إلى أن السفارة الأمريكية تعمل مع الحكومة العراقية للوصول للفاعل.اقرأ أيضا| هل يوقف العراق طبول الحرب بين واشنطن وطهران؟وقال: "لم تعلن -