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أمريكا: لا زيادة في قواتنا العسكرية بالعراق

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م
القوات الأمريكية في العراق - صورة أرشيفية
القوات الأمريكية في العراق - صورة أرشيفية
نفى القائم بالأعمال الأمريكي في العراق جوي هود، اليوم الأربعاء، وجود زيادة عسكرية الآن على الأراضي العراقية، وأن إذا ما طلب رئيس الوزراء العراقي من الولايات المتحدة ذلك ستستجيب له، مضيفا: "نحن نحارب الآن داعش، وإذا ما طلب منا رئيس الوزراء العراقي زيادة قواتنا سنستجيب له، ونثمن القوات الأمنية العراقية في تأمين أمننا هنا، متابعا: "العراق تم إعفاؤه من العقوبات بشأن استيراد الوقود ومن شراء الطاقة من إيران، ولكننا ندعم العراق للحصول على استقلالية للطاقة لأنه غني بالموارد الطبيعية، وهناك مباحثات جارية - الآن - مع الشركات الأمريكية في مجال الطاقة".
وشدد هود، في مؤتمر صحفي عقده في بغداد، وأوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، على عدم معرفة من كان المستهدف في الصاروخ الذي سقط على المنطقة الخضراء قبل أيام، مشيرا إلى أن السفارة الأمريكية تعمل مع الحكومة العراقية للوصول للفاعل.اقرأ أيضا| هل يوقف العراق طبول الحرب بين واشنطن وطهران؟وقال: "لم تعلن -
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قوات-امريكية

الولايات المتحدة تدرس إرسال 5 آلاف جندي للشرق الأوسط

قال مسؤولان أمريكيان إن وزارة الدفاع الأمريكية تدرس طلبا لإرسال 5 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، بالتزامن مع التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران. وكان وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان، قد قال إن هدف الولايات المتحدة من حشد قواتها في الخليج هو ردع إيران فقط وليس الحرب ضدها، بحسب «سكاي نيوز عربية». وأضاف شانهان، في تصريحات مقتضبة عقب حضور جلسة استماع لإطلاع أعضاء الكونجرس الأمريكي على المعلومات الاستخباراتية التي دفعت البنتاجون إلى إرسال قوة عسكرية ضاربة إلى الخليج: «تركيزنا الأكبر في هذه المرحلة هو منع سوء التقدير الإيراني»،
ترامب في الكزنجرس

8 أسئلة تكشف خطط الكونجرس لإقالة ترامب من منصبه

خلال العامين الأولين من فترة حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقتصر الحديث عن توجيه اتهام إليه وإقالته، على مطالب أقلية من النواب داخل الكونجرس، إلا أن الدعوات تصاعدت في عام 2019 عندما سيطر الحزب الديمقراطي المعارض لترامب على مجلس النواب الأمريكي في انتخابات التجديد النصفى في نوفمبر الماضي. ويعد مجلس النواب هو المكان الذي تبدأ فيه الإجراءات الرسمية لتوجيه اتهام للرئيس تمهيدًا لمحاكمته أمام مجلس الشيوخ، ويبحث الديمقراطيون الآن عن طريقة لفرض ما يعدّونه واجبهم الدستوري للتحقيق في ممارسات البيت الأبيض تحت قيادة ترامب.
باربرا باريت

ترامب يرشح باربرا باريت لقيادة القوات الجوية الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترشيح باربرا باريت، السفيرة السابقة، وامرأة الأعمال من أريزونا، لتولي قيادة القوات الجوية الأمريكية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فإن باربرا التي تبلغ من العمر 68 عاما، سبق أن شغلت منصب سفيرة واشنطن لدى فنلندا فى الفترة بين عامي 2008 و2009 في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، كما ترأست مركز «إيروسبايس كوربوريشن» لأبحاث الطيران حتى عام 2017. وفي تغريدة كتبها على حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، قال ترامب: «سوف تكون وزيرة ممتازة».
وزير-الدفاع-الأمريكي-باتريك-شاناهان

البنتاجون: حشدنا قواتنا في الخليح لردع إيران فقط

قال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان، إن هدف الولايات المتحدة من حشد قواتها في الخليج هو ردع إيران فقط وليس الحرب ضدها، متابعا "تركيزنا الأكبر في هذه المرحلة هو منع سوء التقدير الإيراني"، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوضح الوزير في تصريحات مقتضبة عقب حضور جلسة استماع لإطلاع أعضاء الكونجرس الأمريكي على المعلومات الاستخباراتية التي دفعت البنتاجون لإرسال قوة عسكرية ضاربة إلى الخليج، أن واشنطن أحبطت هجمات كانت مخططة ضد الجنود الأميركيين في المنطقة، وذلك عبر عرض القوة العسكرية الأمريكية.
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طائرة-المراقبة-الأمريكية

أمريكا تحذر من الطيران فوق الخليج العربي

وسط تزايد في الأنشطة العسكرية والتوترات السياسية في منطقة الخليج، بعد تحذير وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، رعاياها من السفر إلى العراق وإيران بسبب الأوضاع غير المستقرة، طالبت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الخطوط الجوية التجارية في الولايات المتحدة، بتوخي الحذر أثناء تحليق الطائرات فوق مياه الخليج العربي وخليج عمان، مع استمرار تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، معتبرة أن الأمر يشكل خطرا عرضيا متزايدا على عمليات الطيران المدني الأمريكية، بسبب احتمالات، مثل إساءة التقدير أو اللبس في تمييز هوية الطائرات.
وزير-خارجية البحرين

البحرين تُحذر مواطنيها من السفر إلى العراق وإيران

حذرت الخارجية البحرينية، السبت، رعاياها من السفر إلى العراق وإيران بسبب الأوضاع غير المستقرة بسحب "سكاي نيوز". وكان رئيس اللجنة النووية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور، قد أكد أن الحرب ضد إيران، ستمهد لحرب عالمية ثالثة، وأن أي هجوم على إيران سيعني القضاء على إسرائيل خلال نصف ساعة. وأشار إلى أنه يمكن للولايات المتحدة أن تبدأ الحرب، لكن نهايتها لن تكون بيدها، لافتا إلى أنه في حال استهداف القطع العسكرية الأمريكية في مياه الخليج فلن يبقى منها سوى تل من الرماد، موضحا أنه "قبل أن يهدأ غبار أي هجوم على إيران ستضرب الصواريخ الإيرانية قلب تل أبيب".
وزير-الخارجية-الإيراني-محمد-جواد-ظريف

ظريف: لا يمكن لأحد مواجهة إيران ولن تكون هناك حرب

تزايد التوتر في الأيام القليلة الماضية، بسبب مخاوف من اندلاع صراع أمريكي إيراني، حيث قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت، إنه يعتقد أن الحرب لن تندلع في المنطقة، لأن طهران "لا تريد الصراع". وأضاف ظريف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الحكومية قبل نهاية زيارته إلى بكين: "لن تكون هناك حرب لأننا لا نريد الحرب، ولا يملك أي شخص فكرة أو وهما بأن بإمكانه مواجهة إيران في المنطقة". وسحبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بعض دبلوماسييها من سفارتها في بغداد، بعد هجمات في مطلع الأسبوع الماضي على أربع ناقلات نفط في خليج عُمان.
قوات-امريكية-في-العراق

فرنسا: سنواصل عمليات التدريب العسكري في العراق

أكد مصدر مقرب من وزارة الدفاع الفرنسية، أن الجيش الفرنسي ليست لديه أي خطط في الوقت الراهن لتعليق أنشطة التدريب العسكري بالعراق، بحسب وكالة "رويترز". وقال مصدر، طلب عدم نشر اسمه: "لا تغيير فيما يتعلق بالأنشطة الفرنسية في هذا الوقت"، علما بأن لفرنسا حاليا 300 من مسؤولي التدريب العسكري في العراق. وكانت ألمانيا وهولندا قررتا الأربعاء، تعليق التدريب العسكري في العراق بعد أن حذرت الولايات المتحدة من تزايد التهديدات من قوات تدعمها إيران وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.
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