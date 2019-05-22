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قائد الجيش الجزائري: ليس لديّ طموحات سياسية

تحرير:رويترز ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٣ م
قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح
قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح
قال قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الأربعاء، إنه ليس لديه طموحات سياسية، وذلك ردا على نشطاء يقولون إنه ينوي الترشح للرئاسة، إذ أعرب نشطاء جزائريون عن خشيتهم من أن يكون الانتقال الذي يقوده الجيش نحو الديمقراطية. وتقرر إجراء انتخابات رئاسية في 4 يوليو المقبل، لكن مصدرا مطلعا قال يوم الجمعة الماضي، إنها ربما تؤجل. وتعد القوات المسلحة مركز قوة أساسيا في الجزائر منذ عقود وتدير الفترة الانتقالية بعد احتجاجات حاشدة أجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة الشهر الماضي بعد 20 عاما في السلطة.
ويقول محللون إن الجيش يخشى أن تستمر الأزمة في وقت تزداد فيه الاضطرابات في ليبيا، حيث تدور معركة للسيطرة على العاصمة طرابلس.وذكر صالح أن الحرب على الفساد والمحسوبية، وهي من الشكاوى الأساسية للمحتجين، ستستمر وإنه يختلف مع بعض المسؤولين الذين قالوا إنها ليست أولوية.وأمر قاض عسكري هذا الشهر باحتجاز شقيق
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الجيش-السورى

الجيش السوري يسقط طائرة محملة بالقنابل قرب مطار حماة

أعلن التلفزيون الرسمي السوري أن قوات من الجيش نجحت فى إسقاط طائرة مسيرة محملة بالقنابل، قرب مطار حماة، شمالي البلاد. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد التلفزيون الرسمي السوري أن طائرة الدرون تم تسييرها من قبل تنظيم جبهة النصرة التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن طائرة مسيرة قامت في وقت سابق بإسقاط عدد من القنابل على محطة الزارة لتوليد الكهرباء في ريف حماة الجنوبي، وهو ما تسبب في وقوع دمار كبير بالمحطة. وقال مصطفى شنتوت، مدير محطة الزارة إن طائرة مسيرة للمجموعات الإرهابية أسقطت قنابل عدة على محطة توليد الزارة.
تركي-آل-الشيخ

الجوائز 12 مليون ريال.. تركي آل الشيخ يطلق مسابقة في القرآن

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ومالك نادي بيراميدز، فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم، وأول مسابقة للأذان. وكتب آل الشيخ، عبر صفحته على موقع "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء: " كما وعدناكم، اليوم نعلن عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم، وأول مسابقة للأذان بمجموع جوائز 12 مليون ريال". ودعا تركي آل الشيخ جميع المسلمين للمشاركة في المسابقة، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم.
الجيش-اليمني

القوات اليمنية تحرر مناطق جديدة من الحوثيين

أعلنت مصادر ميدانية يمنية تحرير مناطق وجبل الوعل وقرية قردح شمال مديرية قعطبة، علاوة على تطهير عدد من المواقع في قرى "حمر السادة" شمال غربي قعطبة بالضالع، مؤكدة أن المعارك لا تزال على أشدها وسط تقدم قوات الجيش اليمني، باتجاه معسكر "العللة" ومناطق حمر غرب المديرية ذاتها، وأن الميليشيات تكبدت عشرات القتلى والجرحى علاوة على انهيارات كبيرة تشهدها صفوفها وفرار العشرات من مقاتليها من أرض المعارك. جاء ذلك خلال عملية عسكرية واسعة أطلقتها القوات اليمنية المشتركة بدعم من تحالف دعم الشرعية، لتحرير ما تبقى من مناطق شمال وغرب قعطبة بالضالع.
الامارات

الإمارات توجه رسالة للدول المشاركة في تحقيق الفجيرة

أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، بيانا، أعلنت فيه ترحيب دولة الإمارات العربية المتحدة، بانضمام عدد من الدول الصديقة والشقيقة إلى التحقيقات الجارية حول العمليات التخريبية التي استهدفت 4 ناقلات بالقرب من المياه الإقليمية للدولة بخليج عمان الأسبوع الماضي، قائلة: "إن حرص شركائنا الدوليين على المشاركة في التحقيقات وتضافر الجهود يدعم الحيادية والشفافية في الوصول إلى النتائج المطلوبة وهو ما تتطلع إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من وراء هذا التحقيق".
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لويزة-حنون

اعتقال حنون يشعل الجزائر ومطالبة بعودة الجيش لثكناته

أشعل اعتقال الأمينة العامة لحزب العمال اليساري الجزائري، لويزة حنون، الأوضاع في الجزائر، بعد اتهامات خطيرة وجهت إليها مرتبطة بـ"التآمر على الجيش والدولة"، تلك الاتهامات كانت سببا في إيداعها في الحبس الاحتياطي بسجن عسكري جنوبي العاصمة، وهي التهم التي تتراوح عقوباتها بين السجن المؤبد والإعدام. ورأى الجزائريون أن توقيف المعارضة "حنون" مفاجأة من العيار الثقيل، وخلال أولى مليونيات شهر رمضان، التي خرجت أمس الجمعة، تصدرت "حنون" المشهد حيث رفع المحتجون شعار "عدالة حرة ليست انتقائية"، مطالبين بإطلاق سراحها.
سعيد-بوتفليقة -وشقيقه

حبس شقيق بوتفليقة ورئيسين سابقين بمخابرات الجزائر

أصدر القضاء العسكري بولاية البليدة الجزائرية، اليوم الأحد، أوامر بإيداع كل من الجنرال عثمان طرطاق رئيس المخابرات السابق، والجنرال محمد مدين رئيس المخابرات الأسبق، والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والمستشار بالرئاسة، بالحبس المؤقت بتوقال بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، إن الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة قام بتكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة إجراء التحقيق، وبعد توجيه الاتهام، أصدر هذا الأخير أوامر بالإيداع في الحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة".
سعيد-بوتفليقة

اعتقال شقيق بوتفليقة ورئيسين سابقين بمخابرات الجزائر

أوقفت السلطات في الجزائر، اليوم السبت، السعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، كما أوقفت مدير المخابرات السابق الجنرال بشير طرطاق ومدير المخابرات الأسبق الجنرال توفيق مدين، بحسب ما أفاد تلفزيون النهار. ووفق وسائل إعلام جزائرية، يتم حاليا الاستماع للمديرين السابقين للمخابرات من طرف مصالح المديرية المركزية للأمن الداخلي، في إطار التحقيق في أنشطتهما، التي تم إدانتها من طرف قيادة الأركان. وعمل سعيد بوتفليقة، مستشارا كبيرا فى الرئاسة لأكثر من عشر سنوات.
الجزائر

مستمرة في رمضان.. المظاهرات تنتقد رئيس أركان الجزائر

في الثاني من شهر أبريل الماضي، قدم الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، استقالته من منصبه، بعد الاحتجاجات التي اشتعلت في الثاني والعشرين من فبراير، اعتراضا على إعلان نيته الترشح في انتخابات الرئاسة للمرة الخامسة، ولم يمنع ذلك من توقف الجزائريين عن الخروج إلى شوارع البلاد للاحتجاج، حيث يتظاهرون ضد استمرار وجوه النظام السابق، وعلى رأسهم الرئيس المؤقت للبلاد عبد القادر بن صالح، وجاءت مظاهرات اليوم الجمعة، للتأكيد على نفس المطالب، والقضاء على الفساد.
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