غش وتسريب وتمزيق الإجابة.. تجاوزات امتحان الدبلوم

في رابع أيام امتحانات شهادة الدبلومات الفنية شهدت عدد من اللجان على مستوى الجمهورية بعض التجاوزات تنوعت ما بين تسريب الامتحان عبر «واتساب» أو دخول اللجان بالهاتف المحمول

تحرير:أمينة محمود ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٢١ م

طلاب - صورة أرشيفية

واصل طلاب شهادة الدبلومات الفنية، اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الأول للعام 2018 - 2019، لليوم الرابع، وذلك بالمدارس الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية. وذكر الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أنه يتم متابعة امتحانات الدور الأول الدبلومات الفنية بجميع تخصصاتها، وأن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى خاصة بصعوبة الامتحانات أو وجود أخطاء مطبعية فى الورقة الامتحانية، إلا أنه بالتواصل مع غرف العمليات على مستوى المديريات التعليمية تبين وجود بعض التجاوزات.

وأوضح مجاهد، في بيان له، اليوم الأربعاء: وردت إشارة من لجنة الجيزة الكهربائية المعمارية بنين بالعمرانية "صناعي" بتصوير الطالب "ع. أ" تخصص تركيبات ومعدات كهربائية، امتحان التطبيقات التكنولوجية وتحميله على جروب واتس آب باسم "دبلوم صنايع"، ونظرا لاكتشاف الواقعة في نهاية اللجنة لم نتمكن من التحفظ على موبايل