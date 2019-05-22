إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٢ م

صورة أرشيفية

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ، نتيجة السرعة الزائدة، وذلك قبيل أذان المغرب، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة أثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من العميد سامح رشاد مدير إدارة المرور بكفر الشيخ، يفيد بوقوع حادث تصادم نتيجة السرعة الزائدة قبيل أذان المغرب، بالقرب من قرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ، على طريق دسوق كفر الشيخ. وأسفر الحادث عن إصابة: مسعد على عبد العزيز، 60 عاما، باشتباه ما بعد الإرتجاج