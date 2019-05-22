جريمة

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع ميكروباص، على طريق دسوق كفر الشيخ بالقرب من قرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ، نتيجة السرعة الزائدة، وذلك قبيل أذان المغرب، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطريق وفور تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بكفر الشيخ بلاغ بالحادث، انتقل رجال المرور إلى موقع الحادث لتسيير حركة السيارات، وإزالة أثار الحادث، لإعادة فتح الطريق مرة أخرى، بينما تم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.
تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من العميد سامح رشاد مدير إدارة المرور بكفر الشيخ، يفيد بوقوع حادث تصادم نتيجة السرعة الزائدة قبيل أذان المغرب، بالقرب من قرية محلة القصب بمركز كفر الشيخ، على طريق دسوق كفر الشيخ. وأسفر الحادث عن إصابة: مسعد على عبد العزيز، 60 عاما، باشتباه ما بعد الإرتجاج
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السفير-معصوم مرزوق

نقل معصوم مرزوق لقسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيله

نقلت الأجهزة الأمنية السفير معصوم مرزوق، والدكتور رائد سلامة، من تخشيبة الجيزة إلى قسم أكتوبر تمهيدا لإخلاء سبيلهما، بينما ما زال عبدالفتاح البنا، في تخشيبة الجيزة، ولم يتم نقله لقسم الهرم فيما يمكث يحيى القزاز بقسم المرج، والناشطة نرمين حسين بقسم البساتين، في انتظار تأشيرة الأمن الوطني لإطلاق سراحهما من الأقسام والتخشيبة، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بشأن اتهامهما بالانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة، في وقائع القضية التي تحمل رقم 1305 لسنة 2018.
حريق

أتوبيس ومزرعة ومخزن.. 8 حرائق تضرب القاهرة والجيزة

يوم من نار وحرائق شهدتها القاهرة دون وقوع إصابات، بعضها اندلع بسبب حرارة الجو المرتفعة والآخر بسبب ماس كهربائي، كانت البداية بنشوب حريق هائل في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، ثم حريق داخل سيارة ميكروباص في أثناء سيرها بمنطقة أطلس، بمدينة حلوان، ليندلع حريق هائل في مخزن كرتون بمدينة السلام تزامنا مع حريق في "عشة" أعلى عقار بمنطقة المقطم وحريق بعقار في الموسكي، وفي الجيزة لم يكن الحال أفضل من القاهرة إذ اندلع حريق هائل في مزرعة موز بكرداسة وحريق في أحد الأكشاك في النادي الأهلي كما انفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل منزل أدى لإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان.
حريق-بمزرعة-نخيل

الحماية المدنية تنقذ مالك مزرعة موز بكرداسة من كارثة

رغم حرارة الطقس وتحذير هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر وخطورة العمل في ظل تلك الأجواء الحارة إلا ان عمال مزرعة موز بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بمنطقة أبي رواش التابعة لمركز كرداسة باشروا أعمالهم اليومية للاعتناء بالمحصول، عمد بعضهم إلى تنظيف الأشجار وجمع المخلفات والتخلص منها بحرقها إلا أن الرياح آتت بما لا تشتهِ السفن، امتدت األسنة النيران إلى مساحات واسعة من المزرعة، وتصاعدت أدخنة كثيفة فقرروا الاستعانة بخدمات رجال الإطفاء.
القبض-على-متهم

ضبط سائق والبحث عن آخر لسرقتهما خطوط بترول ببنها

نجحت مباحث القليوبية، اليوم الأربعاء، في القبض على سائق، وجار تكثيف الجهود للقبض على أخر لقيامهما بالاستيلاء على مواد بترولية خام من أحد خطوط أنابيب البترول بإحدى قرى مركز بنها، وأحيل المتهم للنيابة والتي تولت التحقيق. وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد يحيى راضى رئيس المباحث، يفيد بأنه أثناء تفقد قوة أمنيه من مباحث مركز شرطة بنها الحالة الأمنية بطريق "بنها – شبلنجة"، شاهدت القوات سيارتين نقل بكل منهما تانك أثناء سيرهما بطريق فرعي للطريق المؤدي إلى عزبتي "الرمالي والفاروقية"، بدائرة مركز بنها.
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تصادم

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق «بنها - شبرا»

أصيب 7 أشخاص بجروح وكسور، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الحر "بنها - شبرا" في نطاق مركز طوخ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الحر بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة، وعلى الفور وجه بنقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وإزالة آثار الحادث لعودة الحركة المرورية.
تصادم

إصابة 19 شخصًا في تصادم سيارتين بالمنيا

أُصيب 19 شخصًا إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق متفرع من الزراعي "مصر – أسوان" بزمام مركز المنيا، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى العام، وتقرر خروجهم جميعا عدا 4 تم وضعهم تحت الملاحظة لحين تحسن واستقرار حالتهم الصحية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم. تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق المؤدي للصحراوي الغربي بزمام مركز المنيا، ووجود مصابين.
اسعاف

مشاجرة «جيران» بكفر الشيخ.. وإصابة 3 أشقاء بالخرطوش

تعرض 3 أشخاص "أشقاء" للإصابة بطلقات خرطوش نتيجة مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة بقرية الحمراء التابعة لمركز كفر الشيخ. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، والعميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بوقوع مشاجرة بقرية الحمراء التابعة لدائرة المركز بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، عن طريق سيارات الإسعاف.
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قتيلان و9مصابين «أقارب» في انقلاب سيارتين بالسويس

أصيب 9 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب ميكروباص شرق نفق الشهيد أحمد حمدى، وانتقلت القيادات الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية. بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد جاد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن السويس، إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب ميكروباص بمنطقة مزار متلا بسيناء، وأمر على الفور بتوجيه سيارات الإسعاف لنقل المصابين وسيارتين من شرطة تأمين الطرق لرفع آثار الحادث، وتحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الجناين.
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