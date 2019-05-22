رياضة

التعادل يحسم قمة الصفاقسي والنجم الساحلي

تحرير:علي الزيني ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٤ م
النجم الساحلي
النجم الساحلي
حسم التعادل السلبي قمة الجولة الـ23 من منافسات بطولة الدوري التونسي الممتاز، التي جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي ونظيره النجم الساحلي، على ملعب الطيب المهيري، بقيادة الحكم الدولي المصري محمد عادل، رفقة المساعدين عبد السادات تحسين وأحمد علي، والحكم الرابع وليد محمد، ليشتعل الصراع بين الفريقين على مركز الوصافة المؤهل إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما اقترب الترجي من حسم لقب البطولة، إذ يحتل المركز الأول برصيد 53 نقطة وبفارق مباراة أقل عن النجم الثاني برصيد 45 نقطة وبفارق الأهداف عن الترجي الثالث.
المباراة جاءت قوية من قبل لاعبي الفريقين، وكاد فريق الصفاقسي أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة السابعة عن طريق فراس شواط، لكن تألق الحارس مكرم البديري، وفي الدقيقة 12 رواغ علاء المرزوقي دفاع النجم وانفرد بحارس النجم، لكن تصويبته كانت ضعيفة في يد الحارس. وفي الدقيقة 35 ارتكب أيمن دحمان حارس الصفاقسي، خطأ
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فريق-الاسماعيلى

كريم بامبو: لهذا السبب لم أحتفل بهدفي في الأهلي

أعرب كريم بامبو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بالهدف الذي سجله في شباك الأهلي، خلال مباراة الفريقين، مساء الأربعاء. وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام فريق الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وقال بامبو، في تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، عقب نهاية اللقاء، إن الاحتفال بتسجيله هدف في شباك فريقه السابق الذي ينتمي إليه، أمر لا يمكن القيام به.
ايمن-اشرف-ياسر-ابراهيم

ياسر إبراهيم يغيب عن مباراة المقاولون العرب

تأكد غياب ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة المقاولون العرب المُقرر لها، الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للأهلي المغربي وليد أزارو وسجل للإسماعيلي كريم بامبو.
بيراميدز-والداخلية (4)

بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
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الترجي ‎ (1)

البدري يقود الترجي إلى نصف نهائي كأس تونس

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي إلى نصف نهائي، كأس تونس، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الاتحاد المنستيري، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على الملعب الأولمبي برادس، ضمن مواجهات ربع نهائي المسابقة، بقيادة الحكم المصري أحمد الغندور، وجاءت ثلاثية أصحاب الأرض عن طريق يوسف بلايلي، جونيور لوكوسا وأنيس البدري، في المقابل جاء هدف الضيوف عن طريق رفيق كابو، ليضرب الترجي موعدًا مع الصفاقسي، في مواجهة نصف نهائي البطولة.
أمير-عزمي‎

مدرب الزمالك: حصالة المجموعة في النهائي

ناشد أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اتحاد الكرة المصري، تعديل مواعيد مباريات الفارس الأبيض في بطولة الدوري الممتاز، بعد الوصول لنهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية، عقب نهاية المباراة، قائلًا: "لعبنا مباراة دفاعية بشكل جيد جدًا، أمام أعداد غفيرة، وكان لدينا أفضلية في بعض الأحيان خلال الشوط الأول، تمكنا من تقديم لقاء تكتيكي من الدرجة الأولى، وكنا قادرين على التسجيل".
الصفاقسي

لاعبو الصفاقسي ينهالون بالضرب على حكم لقاء بركان

بمجرد أن أطلق الحكم السنغالي ماجيتي نداي صافرة نهاية مباراة نهضة بركان والصفاقسي التونسي، التي أقيمت على الملعب البلدي لبركان، انهال لاعبو الصفاقسي التونسي، بالضرب على الحكم، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في إياب نصف نهائي كأس بطولة الكونفدرالية الإفريقية، التي ودعها الفريق التونسي، بخسارته بثلاثية نظيفة، رغم الفوز في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة، لينتظر الفريق المغربي في المباراة النهائية الفائز من لقاء الزمالك والنجم الساحلي التونسي، الذي يقام حاليًا الملعب الأولمبي بسوسة.
الصفاقسي

الصفاقسي يقترب من نهائي الكونفيدرالية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي، فوزًا ثمينًا، على نظيره نهضة بركان المغربي، بهدفين نظيفين، سجلهما علاء الدين المرزوقي، وحمزة المثلوثي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الطيب المهيري، في ذهاب دور نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، ويحتاج الفريق التونسي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف في مباراة العودة التي ستقام في المغرب يوم الأحد الموافق الخامس من شهر مايو المقبل، من أجل التأهل إلى نهائي المسابقة، فيما يحتاج الفريق المغربي إلى الفوز بفارق 3 أهداف.
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