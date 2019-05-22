التعادل يحسم قمة الصفاقسي والنجم الساحلي

تحرير:علي الزيني ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٤ م

النجم الساحلي

حسم التعادل السلبي قمة الجولة الـ23 من منافسات بطولة الدوري التونسي الممتاز، التي جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي ونظيره النجم الساحلي، على ملعب الطيب المهيري، بقيادة الحكم الدولي المصري محمد عادل، رفقة المساعدين عبد السادات تحسين وأحمد علي، والحكم الرابع وليد محمد، ليشتعل الصراع بين الفريقين على مركز الوصافة المؤهل إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما اقترب الترجي من حسم لقب البطولة، إذ يحتل المركز الأول برصيد 53 نقطة وبفارق مباراة أقل عن النجم الثاني برصيد 45 نقطة وبفارق الأهداف عن الترجي الثالث.

المباراة جاءت قوية من قبل لاعبي الفريقين، وكاد فريق الصفاقسي أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة السابعة عن طريق فراس شواط، لكن تألق الحارس مكرم البديري، وفي الدقيقة 12 رواغ علاء المرزوقي دفاع النجم وانفرد بحارس النجم، لكن تصويبته كانت ضعيفة في يد الحارس. وفي الدقيقة 35 ارتكب أيمن دحمان حارس الصفاقسي، خطأ