سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

مجلس النواب يوافق على رفع الحصانة عن الحناوي

تحرير:أحمد جاد ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب في اجتماعها، اليوم الأربعاء، على رفع الحصانة عن النائب محمد الحناوي، وذلك بعد أن بحثت اللجنة الطلب المقدم من النائب العام، والذي يطلب فيه الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية "رفع الحصانة" لإجراء التحقيق والتصرف، بناءً على ما هو منسوب إلى النائب المذكور في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ محمد صابر بحصوله من النائب بسوء نية على شيك بمليون و750 ألف جنيه، مسحوب على أحد البنوك، ولا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.
وطالب النائب مصطفى بكري، خلال الاجتماع، بالاستجابة لمطلب النائب العام برفع الحصانة عن أي عضو بالمجلس احتراما للقضاء، خاصة فيما يتعلق بقضايا المال العام، متابعا: "صورتنا تكون سيئة في الشارع حال الصمت علي ارتكاب البعض لجرائم تتعلق بالمال العام".وفى سياق متصل، رفضت اللجنة التشريعية في الاجتماع نفسه، طلبا
اقرأ المزيد
الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الخميس 23 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
الروج المرجاني

حكم أحمر الشفاه في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت دار الإفتاء، أن وضع الروج على شفاه السيدات في نهار رمضان بمجرده لا يوجب فساد الصوم إلا إذا تحلل منه شيء مع اللعاب ودخل الجوف فإنه يكون مفسدا للصوم في هذه الحالة. إلا أن التنبيه الذي يجب أن يكون معلوما للجميع هو أن تجمل المرأة إنما يكون خاصا لزوجها وأمام المحارم فقط، فإن هي خالفت وأظهرت زينتها أمام الرجال الأجانب فقد ارتكبت معصية، خاصة فى هذا الشهر الكريم، لما له من نفحات ربانية. وتابعت: وضع مرطب الشفاه في نهار رمضان لا يبطل الصوم، ما لم يبتلع منه الصائم شيئًا.
سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (1)

التعليم: 99% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا الجغرافيا إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، صباح اليوم، امتحان الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، ذلك في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 436 ألفًا و106 طلاب وطالبات أدوا امتحان الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية بنسبة 99% من الطلاب المستهدف أدائهم الاختبار إلكترونيًا. وشهدت الفترة الصباحية، التي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أداء 389 ألفا و575 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 98,86%.
صالح-عباس-وكيل الازهر-الشريف

الأزهر يؤجل امتحانات الشفوي بسبب درجات الحرارة

أعلن الأزهر الشريف، تأجيل امتحانات الشفوي، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر خلال هذه الأيام. وذكر بيان للأزهر، مساء الأربعاء، أنه "نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد قرر فضيلة وكيل الأزهر الشريف الشيخ/ صالح عباس تأجيل امتحانات الشفوي المنعقدة بالقاهرة بمجمع معاهد مدينة نصر النموذجي غدا الخميس 23 مايو ليوم السبت 1 يونيو، رفقا بأبناء الأزهر الشريف في هذه الأجواء شديدة الحرارة، وذلك بمناطق "الدقهلية والمنوفية والغربية" فقط.
اقرأ المزيد من الأخبار
مجلس-النواب

أول رد من البرلمان على وقف إجازات العاملين بالخارج

تقدمت سحر عتمان، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء، بشأن تعنت عدد من الوزارات في تجديد إجازات العاملين بالخارج، وتخييرهم إما العودة إلى أرض الوطن وإما الفصل من وظائفهم الحكومية. وقالت عتمان، إن هناك أزمة حقيقية، نالت العاملين في الخارج، مع تعنت بعض الوزارات في تجديد إجازاتهم، وتخييرهم بالعودة إلى أرض الوطن، أو الفصل من عملهم الحكومي، وهو ما أطلق شرارة الغضب بينهم، خاصة أن أغلبهم بات مهددا بدفع الغرامات لارتباطه بعقود وشروط جزائية مع مؤسسته التي يعمل بها في الخارج.
نساء-فى-البرلمان (2)

كوبري «بلبيس - الزقازيق» في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدمت المهندسة إيمان خضر، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الزقازيق والقنايات، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير النقل، بخصوص إنشاء كوبري أعلى مزلقان قرية العصلوجي على طريق «بلبيس - الزقازيق» الصحراوي، والذي يبدأ من مداخل المقابر بالعصلوجي إلى المعهد الديني. وأشارت "خضر" إلى أن أهالي المنطقة يعانون من غياب اهتمام المسؤولين، فلا خدمات ولا مرافق، وينتظرون الكثير من حكومة المهندس مصطفى مدبولي، وواحدًا من أهم مطالبهم العاجلة هو إقامة كوبري علوي، يقيهم مخاطر عبور الطريق، والحوادث اليومية المتكررة، التي تقع على الطريق.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

البرلمان يطالب التموين بمنافذ للخبز: بيتباع بجنيه

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك مواطنون لا يمتلكون بطاقات دعم تموينية نظرا لعدم احتياجهم لها، إلا أنهم قد يكونوا فى حاجة إلى الخبز المدعم، وأضاف أن أسعار رغيف الخبز قد تصل إلى جنيه بمخابز القطاع الخاص، وتزداد أسعاره بشكل شبه دورى على فترات قصيرة، واقترح تدخل وزارة التموين، متسائلا: "دون إلقاء أعباء جديدة على كاهل الوزارة وموازنة الدولة.. هل من الممكن أن تتدخل الوزارة بمنافذ بيع بسعر بيع تنافسى أقل من القطاع الخاص فى هذه المناطق، بحيث تغطى سعر التكلفة وتحدد هامش ربح معقول؟".
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

«قوى عاملة البرلمان» توافق على زيادة المعاشات 15%

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدني للمعاش بقيمة 900 جنيه. وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. كما يتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريا شاملة كافة الزيادات والإعانات.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org