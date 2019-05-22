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القوات اليمنية تحرر مناطق جديدة من الحوثيين

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م
الجيش اليمني - صورة أرشيفية
الجيش اليمني - صورة أرشيفية
أعلنت مصادر ميدانية يمنية تحرير مناطق وجبل الوعل وقرية قردح شمال مديرية قعطبة، علاوة على تطهير عدد من المواقع في قرى "حمر السادة" شمال غربي قعطبة بالضالع، مؤكدة أن المعارك لا تزال على أشدها وسط تقدم قوات الجيش اليمني، باتجاه معسكر "العللة" ومناطق حمر غرب المديرية ذاتها، وأن الميليشيات تكبدت عشرات القتلى والجرحى علاوة على انهيارات كبيرة تشهدها صفوفها وفرار العشرات من مقاتليها من أرض المعارك. جاء ذلك خلال عملية عسكرية واسعة أطلقتها القوات اليمنية المشتركة بدعم من تحالف دعم الشرعية، لتحرير ما تبقى من مناطق شمال وغرب قعطبة بالضالع.
وكان قيادي كبير في ميليشيات الحوثي يدعى سفيان الشريفي المكنى (أبو حرب)، أحد قيادات قوات الأمن المركزي، التابعة للحوثيين قد قتل - في وقت سابق - خلال المعارك الدائرة بجبهة حجر بالضالع.من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي هيرفيه فيرهوسل، في وقت سابق اليوم، إنه تم الإفراج عن 44 شاحنة تابعة
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الجيش-السورى

الجيش السوري يسقط طائرة محملة بالقنابل قرب مطار حماة

أعلن التلفزيون الرسمي السوري أن قوات من الجيش نجحت فى إسقاط طائرة مسيرة محملة بالقنابل، قرب مطار حماة، شمالي البلاد. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد التلفزيون الرسمي السوري أن طائرة الدرون تم تسييرها من قبل تنظيم جبهة النصرة التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن طائرة مسيرة قامت في وقت سابق بإسقاط عدد من القنابل على محطة الزارة لتوليد الكهرباء في ريف حماة الجنوبي، وهو ما تسبب في وقوع دمار كبير بالمحطة. وقال مصطفى شنتوت، مدير محطة الزارة إن طائرة مسيرة للمجموعات الإرهابية أسقطت قنابل عدة على محطة توليد الزارة.
تركي-آل-الشيخ

الجوائز 12 مليون ريال.. تركي آل الشيخ يطلق مسابقة في القرآن

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ومالك نادي بيراميدز، فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم، وأول مسابقة للأذان. وكتب آل الشيخ، عبر صفحته على موقع "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء: " كما وعدناكم، اليوم نعلن عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم، وأول مسابقة للأذان بمجموع جوائز 12 مليون ريال". ودعا تركي آل الشيخ جميع المسلمين للمشاركة في المسابقة، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم.
احمد-قايد-صالح

قائد الجيش الجزائري: ليس لديّ طموحات سياسية

قال قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الأربعاء، إنه ليس لديه طموحات سياسية، وذلك ردا على نشطاء يقولون إنه ينوي الترشح للرئاسة، إذ أعرب نشطاء جزائريون عن خشيتهم من أن يكون الانتقال الذي يقوده الجيش نحو الديمقراطية. وتقرر إجراء انتخابات رئاسية في 4 يوليو المقبل، لكن مصدرا مطلعا قال يوم الجمعة الماضي، إنها ربما تؤجل. وتعد القوات المسلحة مركز قوة أساسيا في الجزائر منذ عقود وتدير الفترة الانتقالية بعد احتجاجات حاشدة أجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة الشهر الماضي بعد 20 عاما في السلطة.
الامارات

الإمارات توجه رسالة للدول المشاركة في تحقيق الفجيرة

أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، بيانا، أعلنت فيه ترحيب دولة الإمارات العربية المتحدة، بانضمام عدد من الدول الصديقة والشقيقة إلى التحقيقات الجارية حول العمليات التخريبية التي استهدفت 4 ناقلات بالقرب من المياه الإقليمية للدولة بخليج عمان الأسبوع الماضي، قائلة: "إن حرص شركائنا الدوليين على المشاركة في التحقيقات وتضافر الجهود يدعم الحيادية والشفافية في الوصول إلى النتائج المطلوبة وهو ما تتطلع إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من وراء هذا التحقيق".
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آثار-الحرب-فى-اليمن (5)

الغذاء العالمي: الإفراج عن 44 شاحنة محتجزة في اليمن

قال المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي هيرفيه فيرهوسل، إنه تم الإفراج عن 44 شاحنة تابعة للبرنامج الأممي من أصل 87 شاحنة متعاقدة مع البرنامج، كانت محتجزة في اليمن على نقاط التفتيش بين المناطق تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا وبين المناطق الخاضعة للحوثيين، مضيفا أن المنظمة الأممية تلقت تأكيدات بأن الشاحنات الـ43 المتبقية سيتم الإفراج عنها قريبا، واصفا الإفراج بالتطور الإيجابي الذي سيساعد البرنامج في الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفا في اليمن بمساعداته الغذائية.
ميليشيات-الحوثى

جيش اليمن: الحوثي يعد 400 قارب مفخخ بيد خبراء إيران

حذر المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي، من تحركات حوثية إيرانية على سواحل المديريات الشمالية لمدينة الحديدة وجزيرة كمران، كاشفا عن وجود خبراء إيرانيين في مديريتي اللحية والصليف لتدريب المليشيات على الزوارق المفخخة ذاتية الدفع والألغام البحرية، لتنفيذ عمليات إرهابية خلال الأيام القادمة، وأن الحوثي يجهز أكثر من 400 قارب مفخخ على أيدي خبراء إيرانيين، كما أن المليشيات تخطط لنقل معاركها إلى البحر وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن بالزوارق المفخخة والألغام البحرية، إضافة إلى القيام بعمليات قرصنة بحرية.
عادل-الجبير-وزير الخارجية-السعودي (3)

السعودية: إيران متورطة في تفجير المنشآت النفطية

علق وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، على تعرض محطتي ضخ لخط بترول في السعودية لهجوم من طائرات بدون طيار مفخخة، أول من أمس الثلاثاء، قائلا إن استهداف الحوثيون لمنشآت نفطية في السعودية أتى بأمر إيراني، وأن مليشيات الحوثي تؤكد يوما بعد يوم بأنها تنفذ أجندة إيران وتبيع مقدرات الشعب اليمني، مشيرا إلى أن مليشيات الحوثي جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيراني ويأتمرون بأوامره، وما أكد ذلك هو استهدافها لمنشآت سعودية، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الخميس.
آثار-الحرب-فى-اليمن (1)

التحالف العربي يبدأ عملية جديدة ضد ميليشيات الحوثي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية في صنعاء، تشمل تحييد قدراتهم على تنفيذ الأعمال العدائية. وقال التحالف، في بيان نقلته قناة "العربية" الإخبارية: "إن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي، واتخذنا كل الإجراءات لحماية المدنيين"، مطالبا المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة، مشيرا إلى أن جهود التحالف مستمرة ضد التنظيمات الإرهابية لحفظ الأمن الإقليمي والدولي، وموضحا أن القصف استهدف مخازن ومستودعات أسلحة في جبال عطان بصنعاء.
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