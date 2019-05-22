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رامز في الشلال.. صراخ وبكاء حلا شيحة (فيديو)

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٤ م
حلا شيحة
حلا شيحة
في حلقة اليوم الأربعاء، السابع عشر من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنانة حلا شيحة، وفي أثناء المقلب حين ينحدر القارب بين الصخور، بدأ المملثون في الصراخ، لتدخل شيحة أيضا في نوبة من الصراخ والعويل والبكاء، إذ تعرض قاربها للتخبط الشديد بين الصخور، وتعرضت الفنانة لصدمات عنيفة، دفعتها للصراخ بشدة، وحاولت الفنانة الاحتماء في رامز جلال في أثناء انزلاق القارب من الشلال.
وأعلنت قناة "MBC مصر"، عن موعد عرض برنامج "رامز في الشلال" للنجم رامز جلال، حيث يُعرض البرنامج وقت الإفطار في السابعة من مساء كل يوم في شهر رمضان المبارك 2019، والإعادة تكون في الواحدة صباحا.واستطاع رامز جلال هذا العام أن يوقع في شباكه العديد من النجوم، وبينهم: أحمد رزق، شيماء سيف، أحمد فتحي، سلوى خطاب،
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بعد تدوينة محمد سامي الغامضة.. أحمد السقا يرد

تدوينة غامضة نشرها المخرج محمد سامي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، أثارت حيرة متابعيه حول مسلسله الذي يحقق نجاحا كبيرا في رمضان الحالي "ولد الغلابة" ويعرض بشكل حصري عبر شاشة "MBC مصر"، حيث جاء فيها: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي سارق مجهودي وبيتمنظر بيه، حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد وافق على سرقة مجهودي، ونسبه لواحد معملش شغله، حسبي الله ونعم الوكيل ألف مرة، وربنا مابيسبش حق، وعندي أدلة على كلامي بس يخلص رمضان"، وذلك قبل أن يحذفها محمد سامي على وجه السرعة.
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تفاصيل أزمة «زي الشمس»..كاملة أبو ذكري:أخرجت 9 حلقات

حلت المخرجة كاملة أبو ذكري، ضيفة على الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "حروف جر" على إذاعة "نجوم إف إم"، الأربعاء، وقالت إنها لم تشارك في الموسم الرمضاني الحالي، لأنه لم يعد لها مكان على الساحة الفنية الآن، مضيفة أن ما يتردد عن كونها تفرض ما تريده في العمل فليس عيبًا، قائلة: "أومال أنا مخرجة إزاي!"، موضحةً أن المخرج لا يجب أن يكون ضعيفًا أو منساقًا وراء الآخرين، بل يستشير من حوله ثم يقرر في النهاية ما يراه صوابًا من وجهة نظره، وتحدثت أيضًا عن أزمتها مع المخرج سامح عبدالعزيز، بسبب مسلسل "زي الشمس" والذي حل مخرجًا له بدلا منها.
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تصريحات صابرين بشيخ الحارة: قبلت أن أكون زوجة ثانية

حلت الفنانة صابرين، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة، مساء اليوم الأربعاء. وإليك أبرز تصريحاتها: -اتخذت قرارًا باعتزال الفن عقب أداء مسلسل "أم كلثوم"، ولكنها تراجعت بعد ذلك عن قرارها حُبًا في الفن، وليس مجرد "أكل عيش". -أتمنى تقديم شخصية السيدة سوزان مبارك، لأنها بها الكثير من الدراما والصعود والهبوط بسبب الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد مؤخرًا. -أقسى تجربة إنسانية مررت بها حينما أصيب ابني "نور" بورم في رقبته وحالته كانت خطرة، وطلبت من الله أن يمنحني ابتلاء آخر بعيدا عن فقداني لابني.
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رامز في الشلال.. صدمات عنيفة لشيرين رضا (فيديو)

في حلقة اليوم الإثنين، الخامس عشر من أيام شهر رمضان، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنانة شيرين رضا، وفي أثناء المقلب حين ينحدر القارب بين الصخور، بدأ المملثون في الصراخ، لتدخل شيرين أيضا في نوبة من الصراخ والعويل؛ إذ تعرض قاربها للتخبط الشديد بين الصخور، وتعرضت الفنانة لصدمات عنيفة، دفعتها للصراخ بشدة، واستمر رامز في مضايقتها في أثناء المقلب بتحركاته الكثيرة على القارب؛ ما دفعها للنظر له باستغراب شديد.
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ثبات أحمد حجازي بمقلب رامز في الشلال (فيديو)

في حلقة اليوم الأحد، الرابع عشر من أيام شهر رمضان، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، أحمد حجازي لاعب نادي الأهلي السابق ونادي ويست بروميتش البيون الإنجليزي الحالي والمنتخب المصري، وفي بداية الحلقة وفي أثناء استقبال حجازي، سخر رامز من ملابس اللاعب قائلا: "إيه الجاكيت اللي أنت لابسه دا يا حجازي، دا بيعبر عن مثل العين فلقت الحجر، وأيه كمان الجزمة اللي أنت لابسها دي يخرب بيتك"، مضيفا: "أنت مكانش المفروض تيجي في هليكوبتر"، كسخرية من طول اللاعب.
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رامز جلال يسخر من شذى حسون: ده فخد مش دراع (فيديو)

في حلقة اليوم السبت، الثالث عشر من أيام شهر رمضان، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، المغنية شذى حسون أحد نجوم برنامج "ستار أكاديمي"، وفي بداية الحلقة وأثناء استقبال شذى، سخر رامز منها قائلا: "إيه الدراع ده يا شذى، إيه الخدود دي، ده مش دراع ده فخد، هنرجعك بعد المقلب على كذا حتة، الخدود لوحديها والذراع اللي شبه الفخاد دي لوحديها"، وفي أثناء المقلب حين ينحدر القارب بين الصخور، دخلت شذى في نوبة من الصراخ والعويل.
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رامز في الشلال.. تامر حبيب ينطق الشهادتين

في حلقة اليوم الأربعاء، عاشر أيام شهر رمضان، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على شاشة "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، السيناريست تامر حبيب، وفي هذه الحلقة وأثناء مقلب الشلال، وانحدار القارب بين الصخور، بدأ رامز في مضايقة حبيب، وعلا صوت الممثلين بالصراخ لخلق حالة من الفزع ولإرهاب السيناريست، فبدأ تامر حبيب بالصراخ لدرجة أنه شعر باقتراب الموت منه وبدأ في ترديد الشهادتين، ورغم ذلك استمر رامز في مضايقة السيناريست، بتحركاته على القارب.
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