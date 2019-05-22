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إعادة بناء الإنسان.. تشريح عبارة شائعة وعابرة

نبيل عبد الفتاح
بقلم:نبيل عبد الفتاح
نبيل عبد الفتاح
٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٦ م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
إعادة بناء الإنسان المصري، وإعادة بناء الإنسان العربي من أكثر الجمل الشعاراتية شيوعا وذيوعا طيلة عديد العقود والمراحل السياسية في مصر وعالمنا العربي، ونظرا لاختراق هذه الجملة عديد الأنظمة السياسية والقادة، ورجال الإعلام، وأجهزة الدولة الأيديولوجية اكتسبت قدرا كبيرا من المعاني والمحمولات السلبية، ومع مرور الزمن تبدو وكأنها جزء لا يتجزأ من اللغة الساكتة وفق التعبير السوداني الذائع أو خطاب اللغو السياسي والإعلامي العربي.
تبدو هذه الكلمات الخشبية حاملة لحالة ذاتية داخلها تجعل القارئ أو السامع يجافيها، والسؤال لماذا تجافي الذات والعقل الخلاق هذه الجمل والعبارات ومثيلاتها من كثرة تردادها في الخطابات السياسية والإعلامية العربية؟ عديد الأسباب فيما يبدو لي، يمكن إيراد بعضها فيما يلي: 1- انتماء هذه الجملة ومثيلاتها إلى قاموس
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الصلاة (1)

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 مايو بمحافظات مصر

بمناسبة شهر رمضان الكريم، تقدم "التحرير" اليوم الخميس 23 مايو، خدمة مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان، في عدد من المدن والمحافظات المصرية، حسب التوقيتات المحلية، وهي: "القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وأسيوط".. ويصوم المصريون في أول أيام رمضان، 15 ساعة و3 دقائق، ومن المعروف أن أطول عدد ساعات للصيام تكون في آخر الشهر، إذ تصل إلى 15 ساعة و43 دقيقة. وهي فترة زمنية متوسطة مقارنة بدول العالم، والتي تسجل فيها الدول الإسكندنافية "الدنمارك والنرويج والسويد"، عدد ساعات صيام يتراوح من 20 إلى 21 ساعة.
الروج المرجاني

حكم أحمر الشفاه في رمضان.. الأزهر والإفتاء يجيبان

أكدت دار الإفتاء، أن وضع الروج على شفاه السيدات في نهار رمضان بمجرده لا يوجب فساد الصوم إلا إذا تحلل منه شيء مع اللعاب ودخل الجوف فإنه يكون مفسدا للصوم في هذه الحالة. إلا أن التنبيه الذي يجب أن يكون معلوما للجميع هو أن تجمل المرأة إنما يكون خاصا لزوجها وأمام المحارم فقط، فإن هي خالفت وأظهرت زينتها أمام الرجال الأجانب فقد ارتكبت معصية، خاصة فى هذا الشهر الكريم، لما له من نفحات ربانية. وتابعت: وضع مرطب الشفاه في نهار رمضان لا يبطل الصوم، ما لم يبتلع منه الصائم شيئًا.
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التعليم: 99% من طلاب أولى ثانوي امتحنوا الجغرافيا إلكترونيا

أدى طلاب الصف الأول الثانوي، صباح اليوم، امتحان الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، ذلك في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019. وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أن 436 ألفًا و106 طلاب وطالبات أدوا امتحان الجغرافيا في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية بنسبة 99% من الطلاب المستهدف أدائهم الاختبار إلكترونيًا. وشهدت الفترة الصباحية، التي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أداء 389 ألفا و575 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 98,86%.
صالح-عباس-وكيل الازهر-الشريف

الأزهر يؤجل امتحانات الشفوي بسبب درجات الحرارة

أعلن الأزهر الشريف، تأجيل امتحانات الشفوي، بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر خلال هذه الأيام. وذكر بيان للأزهر، مساء الأربعاء، أنه "نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد قرر فضيلة وكيل الأزهر الشريف الشيخ/ صالح عباس تأجيل امتحانات الشفوي المنعقدة بالقاهرة بمجمع معاهد مدينة نصر النموذجي غدا الخميس 23 مايو ليوم السبت 1 يونيو، رفقا بأبناء الأزهر الشريف في هذه الأجواء شديدة الحرارة، وذلك بمناطق "الدقهلية والمنوفية والغربية" فقط.
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شعراوي-وعبد-العال2

شعراوي وعبد العال يتفقدان أعمال تطوير مسجد السيدة

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية في مسجد السيدة زينب والمنطقة المحيطة به، ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية ورفع الإشغالات الموجودة في المنطقة خلال عملية التطوير. كما تفقد الوزير والمحافظ ميدان السيدة زينب حيث تفقدا عددا من منافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين، الموجودة في الميدان واطمأن على توافر جميع السلع بها وبأسعار مناسبة في متناول المواطنين خاصة اللحوم والدواجن التي يحتاجها المواطنون بمناسبة شهر رمضان المبارك.
الملك-سلمان

السعودية تطالب قطر بوقف تمويل الجماعات الإرهابية

جددت المملكة العربية السعودية طلبها من دولة قطر بوقف تمويل الجماعات الإرهابية، واحترام حقوق العمال المهاجرين لديها، إعمالا للمواثيق والقوانين الدولية. وشددت المملكة في كلمتها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جلسة عقدها المجلس لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في قطر أمس، على ضرورة قيام قطر باتخاذ التدابير اللازمة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية، واتخاذ التدابير اللازمة لعدم إعطاء الجماعات الإرهابية منصات إعلامية لها لنشر الأفكار المتعصبة التي تدعو إلى الإرهاب.
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استثمر وتملك.. «الإقامة المميزة» للوافدين بالسعودية

صرح وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي بأن نظام الإقامة المميزة سيعزز من التنافسية وسيمكن المملكة من استقطاب مستثمرين وكفاءات نوعية ويحد من التستر. وقال القصبي، إثر صدور قرار مجلس الوزراء أمس بالموافقة على نظام الإقامة المميزة، "إن نسبة التستر في المملكة زادت 46% في الربع الأول من العام الجاري، وهذا سيمكن بعض الإخوة غير السعوديين من ممارسة أعمالهم وفق الأنظمة الموجودة في المملكة، وسيمكنهم من معاملاتهم واستثماراتهم وشراء العقار السكني والتجاري والصناعي، وبالتالي يكون واضحا أمام المجتمع التجاري هذا المستثمر".
كرم-جبر-رئيس-الهيئة-الوطنية-للصحافة

«الوطنية للصحافة» توصي بـ103 ملايين جنيه لـ«أ ش أ»

اجتمعت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 - 2020، فيما يخص قطاعات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة للاستعلامات. وقال عضو الهيئة الوطنية للصحافة محمد توفيق، إن الهيئة أوصت باعتماد مبلغ 103 ملايين جنيه لوكالة أنباء الشرق الأوسط في موازنة العام المالي 2019 - 2020، بدلا من مبلغ 60 مليون جنيه المخصص من وزارة المالية.
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