هكذا علّق محمد رمضان على مقلب رامز جلال في حلا شيحة

تحرير:التحرير ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

زلزال

علّق الفنان محمد رمضان، بطريقة ساخرة، على وقوع الفنانة حلا شيحة، بطلة مسلسله الرمضاني "زلزال"، ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، في برنامجه "رامز في الشلال". ونشر محمد رمضان، مساء اليوم الأربعاء، عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورة "كوميكس" له يظهر خلاله بالشخصية التي يُجسدها "محمد حربي" في "زلزال"، ويوجه رسالة لشخصية "صافية" التي تُجسدها حلا شيحة، وتتضمن عبارة: "كان نفسي أجي ألحقك من رامز يا صافية، بس للأسف أنا مشغول بإني أرجع 300 متر بتوع أبويا".

وفي حلقة اليوم الأربعاء، السابع عشر من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، عبر شاشة "mbc مصر"، استضاف رامز جلال، الفنانة حلا شيحة، وفي أثناء المقلب حين ينحدر القارب بين الصخور، بدأ المملثون في الصراخ، لتدخل شيحة أيضًا في نوبة من الصراخ والعويل والبكاء، إذ تعرض قاربها للتخبط الشديد