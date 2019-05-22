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هكذا علّق محمد رمضان على مقلب رامز جلال في حلا شيحة

تحرير:التحرير ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
زلزال
زلزال
علّق الفنان محمد رمضان، بطريقة ساخرة، على وقوع الفنانة حلا شيحة، بطلة مسلسله الرمضاني "زلزال"، ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، في برنامجه "رامز في الشلال". ونشر محمد رمضان، مساء اليوم الأربعاء، عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورة "كوميكس" له يظهر خلاله بالشخصية التي يُجسدها "محمد حربي" في "زلزال"، ويوجه رسالة لشخصية "صافية" التي تُجسدها حلا شيحة، وتتضمن عبارة: "كان نفسي أجي ألحقك من رامز يا صافية، بس للأسف أنا مشغول بإني أرجع 300 متر بتوع أبويا".
وفي حلقة اليوم الأربعاء، السابع عشر من أيام شهر رمضان المبارك، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، عبر شاشة "mbc مصر"، استضاف رامز جلال، الفنانة حلا شيحة، وفي أثناء المقلب حين ينحدر القارب بين الصخور، بدأ المملثون في الصراخ، لتدخل شيحة أيضًا في نوبة من الصراخ والعويل والبكاء، إذ تعرض قاربها للتخبط الشديد
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بعد تدوينة محمد سامي الغامضة.. أحمد السقا يرد

تدوينة غامضة نشرها المخرج محمد سامي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، أثارت حيرة متابعيه حول مسلسله الذي يحقق نجاحا كبيرا في رمضان الحالي "ولد الغلابة" ويعرض بشكل حصري عبر شاشة "MBC مصر"، حيث جاء فيها: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي سارق مجهودي وبيتمنظر بيه، حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد وافق على سرقة مجهودي، ونسبه لواحد معملش شغله، حسبي الله ونعم الوكيل ألف مرة، وربنا مابيسبش حق، وعندي أدلة على كلامي بس يخلص رمضان"، وذلك قبل أن يحذفها محمد سامي على وجه السرعة.
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تفاصيل أزمة «زي الشمس»..كاملة أبو ذكري:أخرجت 9 حلقات

حلت المخرجة كاملة أبو ذكري، ضيفة على الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "حروف جر" على إذاعة "نجوم إف إم"، الأربعاء، وقالت إنها لم تشارك في الموسم الرمضاني الحالي، لأنه لم يعد لها مكان على الساحة الفنية الآن، مضيفة أن ما يتردد عن كونها تفرض ما تريده في العمل فليس عيبًا، قائلة: "أومال أنا مخرجة إزاي!"، موضحةً أن المخرج لا يجب أن يكون ضعيفًا أو منساقًا وراء الآخرين، بل يستشير من حوله ثم يقرر في النهاية ما يراه صوابًا من وجهة نظره، وتحدثت أيضًا عن أزمتها مع المخرج سامح عبدالعزيز، بسبب مسلسل "زي الشمس" والذي حل مخرجًا له بدلا منها.
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تصريحات صابرين بشيخ الحارة: قبلت أن أكون زوجة ثانية

حلت الفنانة صابرين، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة، مساء اليوم الأربعاء. وإليك أبرز تصريحاتها: -اتخذت قرارًا باعتزال الفن عقب أداء مسلسل "أم كلثوم"، ولكنها تراجعت بعد ذلك عن قرارها حُبًا في الفن، وليس مجرد "أكل عيش". -أتمنى تقديم شخصية السيدة سوزان مبارك، لأنها بها الكثير من الدراما والصعود والهبوط بسبب الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد مؤخرًا. -أقسى تجربة إنسانية مررت بها حينما أصيب ابني "نور" بورم في رقبته وحالته كانت خطرة، وطلبت من الله أن يمنحني ابتلاء آخر بعيدا عن فقداني لابني.
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محمد-رمضان

محمد رمضان يصل من فرنسا لاستكمال تصوير «زلزال»

بعد حضوره فعاليات مهرجان "كان" السينمائي في فرنسا، عاد الفنان محمد رمضان إلى مصر، حيث سيواصل تصوير مسلسله "زلزال"، الذي ينافس به في موسم رمضان الحالي، وقد تم إعداد ديكور خاص بسوق الخضار، الذي سيجمع "رمضان" مع الفنانة حلا شيحة وفنانين آخرين، ومن المفترض أن يستمر التصوير في هذا المكان لمدة يومين، وبعدها ينتقل رمضان إلى مكان آخر لاستكمال تصوير المشاهد، إذ تتبقى له أيام قليلة. وفي نفس السياق، يسابق المخرج إبراهيم فخر الزمن من أجل الانتهاء من مونتاج ومكساج الحلقات وتسليمها إلى قنوات dmc التي تعرض المسلسل بشكل حصري.
رامز-في-الشلال (1)

رامز في الشلال.. آسر ياسين يفسد معركة الغوريلا

في حلقة اليوم الخميس، الحادي عشر من رمضان، من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يعرض على "mbc مصر"، استضاف الفنان رامز جلال، الفنان آسر ياسين، وفي هذه الحلقة وأثناء مقلب الشلال، وانحدار القارب بين الصخور، بدأ رامز في مضايقة ياسين، وعلا صوت الممثلين بالصراخ لخلق حالة من الفزع ولإرهاب الضحية، لكن آسر ياسين لم يتأثر وانصب تركيزه على تتبع مسار القارب، معربا عن انزعاجه من مضايقات رامز، ورغم ذلك حاول الضحية إنقاذ صاحب المقلب أثناء سقوطه المتعمد من القارب، وفي مواجهة الغوريلا بدا على ياسين الثبات وعدم الخوف، ليجبر رامز على الكشف عن وجهه سريعا.
مسلسل- زلزال (5)

مسلسل زلزال (5).. هنادي مهنى تشعل غيرة حلا شيحة

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل «زلزال» بطولة الفنان محمد رمضان، عرض «ربيع» يجسده حسام داغر، على خاله «خليل السواح» يجسده ماجد المصرى، الزواج من «أمل» تجسدها هنادي مهنا، بعد العار الذي جلبته للعائلة بخروجها مع «محمد حربي» يجسده محمد رمضان، الذى استأجر شقة مع أصدقائه إلى جوار الجامعة، ويكشف حالة الفقر التي يعيش فيها وهو ورفاقه الذين يتبادلون الملابس حتى لا يذهبون إلى الجامعة كل يوم بنفس الطقم، وذهب الأستاذ «زهدى» يجسده أحمد صيام، لإعطاء الدرس لـ«أمل» فى فلة والدها، رغم رفضه بأن يعطى دروسا خارج منزله، وأخبرت «أمل» أستاذها بما حدث معها.
مسلسل- زلزال (3)

زلزال (4).. مواجهة حامية بين محمد رمضان وماجد المصري

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل "زلزال" بشراء محمد حربي -محمد رمضان- ماكينة دخان ليستخدمها في إحياء الأفراح في العياط، وقد حاول صديقه غبريال أن يثنيه عن شرائها بدعوى أنه سيخسر أمواله، لكن "حربي" أكد له أنه سيستعيد ما أنفقه خلال فترة وجيزة. حلم غريب رأته صافية -حلا شيحة- وقد سارعت إلى أمها لتقصه عليها، فقالت إنها رأت نفسها تجري وسط الأشجار، حتى وصلت إلى رجل وسألته: من أنت؟ فأجابها أنه حبيبها، ثم دار حوار بينهما، فطلبت منه أن يأتي لها بثمار الرمان، وبالفعل استجاب لطلبها، وتقول في النهاية لأمها إنها تشعر بطعم الرمان في فمها بعد استيقاظها.
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