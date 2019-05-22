رياضة

نهضة بركان يخوض أول مران له على بتروسبورت

تحرير:محمد حسن صيام ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٧ م
نهضة بركان
نهضة بركان
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربى مرانه الأول على ملعب بتروسبورت استعدادا لمواجهة الزمالك فى اللقاء المقرر له الأحد المقبل فى تمام العاشرة مساء على ملعب برج العرب فى حضور 40 ألف مشجع. ويستقبل استاد بتروسبورت مران الفريق المغربى الأول مساء اليوم الأربعاء، بعدما وصلت بعثة الفريق المغربى صباح اليوم الأربعاء، وكان فى استقبالهم رئيس الزمالك، حيث حرص على التواجد في مطار القاهرة، لاستقبال بعثة نهضة بركان التي حطت الرحال بمصر، تأهبا لإياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
وجاء الاستقبال الحافل من الزمالك لبعثة الفريق المغربي بعد أن حظي الفارس الأبيض بنفس الحفاوة في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الأحد، بالملعب البلدي لبركان. وبالأهازيج الشعبية المصرية، وجد لاعبو نهضة بركان فرقة موسيقية في استقبالهم قبل الصعود إلى الحافلة، كما أن العشرات من الجالية المغربية بمصر، حرصت أيضا
اقرأ المزيد
فريق-الاسماعيلى

كريم بامبو: لهذا السبب لم أحتفل بهدفي في الأهلي

أعرب كريم بامبو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بالهدف الذي سجله في شباك الأهلي، خلال مباراة الفريقين، مساء الأربعاء. وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام فريق الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وقال بامبو، في تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، عقب نهاية اللقاء، إن الاحتفال بتسجيله هدف في شباك فريقه السابق الذي ينتمي إليه، أمر لا يمكن القيام به.
ايمن-اشرف-ياسر-ابراهيم

ياسر إبراهيم يغيب عن مباراة المقاولون العرب

تأكد غياب ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة المقاولون العرب المُقرر لها، الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للأهلي المغربي وليد أزارو وسجل للإسماعيلي كريم بامبو.
بيراميدز-والداخلية (4)

بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
اقرأ المزيد من الأخبار
الزمالك-ونهضة-بركان‎ (2)

الكاف يعلن حكام موقعة الزمالك بنهائي الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الإثنين، تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مباراة نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، في لقاء الإياب المقرر إقامته في مصر على ملعب الجيش المصري ببرج العرب بالإسكندرية. وستتوجه بعثة نهضة بركان إلى الإسكندرية يوم الخميس 23 مايو في الثانية عشرة ظهرا، على أن يتدرب على ملعب قريب من فندق الإقامة يومي الخميس والجمعة. وطلبت بعثة الفريق المغربى توفير ملعب به أضواء كاشفة، على أن يؤدي الفريق تدريبه الأخير في العاشرة مساء السبت على ملعب برج العرب.
الزمالك-ونهضة-بركان‎ (2)

تعرف على موعد وصول فريق نهضة بركان المغربي

تلقى نادى الزمالك إخطارًا رسميًا اليوم الإثنين من مسئولى نادي نهضة بركان المغربى، بشأن برنامج الفريق فى القاهرة استعدادًا لخوض لقاء إياب نهائى الكونفدرالية الإفريقية، المقرر له يوم الأحد المقبل بين الفريقين على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث تقرر وصول بعثة الفريق المغربي، إلى مطار القاهرة بعد غد الأربعاء في الخامسة والنصف صباحًا، على أن تستمر البعثة في القاهرة لمدة يوم، وطلب نهضة بركان من مسئولى النادي الأبيض توفير ملعب تدريب قريب من فندق إقامة البعثة لخوض مرانه عليه يوم الأربعاء.
اسماعيل-يوسف

يوسف: قدمنا مباراة قوية.. والزمالك سيحسم اللقب

حرص إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك، على الإشادة بالأداء الذي قدمه لاعبو فريقه، أمام نهضة بركان، بالرغم من الخسارة، مشيرًا إلى أنهم قدموا مباراة جيدة على المستوى التكتيكي، وأن النتيجة لم تكن منصفة بهم. وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للخسارة أمام نظيره نهضة بركان، بهدف نظيف، في الوقت بدل من الضائع، جاء عن طريق اللاعب كودجو لابا، من هجمة مرتدة، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
نهضة-بركان

لاعب نهضة بركان: الأخطاء ممنوعة أمام الزمالك

كشف عبد الصمد لمباركي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي أن فريقه يمتلك كل مقومات التتويج بالبطولة الإفريقية على حساب فريق نادي الزمالك، حيث أكد لمباركي في تصريحات صحفية مغربية لصيحفة "المغرب اليوم" أن نهضة بركان سيبحث عن الفوز، لأنه يدرك أن مباراة الإياب في مصر ستكون الأصعب في مشوار فريقه بالبطولة، خاصة وأن الزمالك يحسم مبارياته على أرضه ووسط جماهيره. وأضاف عبدالصمد خلال تصريحاته بأن الأخطاء ممنوعة تمامًا في مثل هذه المباريات الحاسمة، خاصة أنها المرة الأولى التي يصل فيها نهضة بركان إلى المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org