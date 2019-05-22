نهضة بركان يخوض أول مران له على بتروسبورت

تحرير:محمد حسن صيام ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٧ م

نهضة بركان

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربى مرانه الأول على ملعب بتروسبورت استعدادا لمواجهة الزمالك فى اللقاء المقرر له الأحد المقبل فى تمام العاشرة مساء على ملعب برج العرب فى حضور 40 ألف مشجع. ويستقبل استاد بتروسبورت مران الفريق المغربى الأول مساء اليوم الأربعاء، بعدما وصلت بعثة الفريق المغربى صباح اليوم الأربعاء، وكان فى استقبالهم رئيس الزمالك، حيث حرص على التواجد في مطار القاهرة، لاستقبال بعثة نهضة بركان التي حطت الرحال بمصر، تأهبا لإياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وجاء الاستقبال الحافل من الزمالك لبعثة الفريق المغربي بعد أن حظي الفارس الأبيض بنفس الحفاوة في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الأحد، بالملعب البلدي لبركان. وبالأهازيج الشعبية المصرية، وجد لاعبو نهضة بركان فرقة موسيقية في استقبالهم قبل الصعود إلى الحافلة، كما أن العشرات من الجالية المغربية بمصر، حرصت أيضا