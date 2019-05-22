تأجيل امتحانات دبلوم الخط العربي والصم وضعاف السمع

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان، اليوم الأربعاء، تأجيل امتحانات دبلومي الخط العربي والتخصص في الخط والتهذيب، وامتحان الدبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع، والمقرر انعقادهما غدا الخميس، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وأنه سيتم عقد امتحان دبلوم الخط العربي، يوم الأحد المقبل، أما طلبة دبلوم التخصص فتؤجل إلى يوم الخميس 30 مايو، موضحة أنه بالنسبة لطلبة الدبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع، فقد تقرر إجراء امتحان مادة التكنولوجيا والمعدات والدوائر الرقمية إلى، يوم الثلاثاء المقبل، على أن تستكمل باقي الامتحانات العملية كما هي.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم، في وقت سابق اليوم، بيانا، بشأن تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية، قالت فيه: "من منطلق الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018 -