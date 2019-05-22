رياضة

برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة فالنسيا

تحرير:علي الزيني ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٤ م
تير شتيجن
تير شتيجن
المصائب لا تأتي فرادى، هذا ما يُمكن أن يوصف به الوضع الحالي في نادي برشلونة الإسباني، فبعد الخروج المُهين على يد ليفربول في نصف نهائي دوري الأبطال، وتعرض نجم الفريق لويس سواريز في غضروف الركبة، أعلن النادي الكتالوني، مساء اليوم الأربعاء، عن غياب حارسه الألماني مارك تير شتيجن عن مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا، والمقرر لها يوم السبت المقبل، جاء ذلك في بيان رسمي، أكد فيه أن الحارس تعرض لإصابة في ركبته اليمنى، وهو ما يجعله يغيب عن موقعة النهائي.
وشارك تير شتيجن خلال الموسم الحالي في 49 مباراة مختلفة بجميع المسابقات بواقع 35 مباراة في الدوري، 11 مباراة في دوري أبطال أوروبا، مباراتين في كأس الملك، ومباراة في السوبر الإسباني. ويحرص عرين فريق برشلونة الحارس الهولندي ياسبر سيليسين بدلا من تير شتيجن أمام فالنسيا في المباراة المقرر إقامتها على ملعب
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فريق-الاسماعيلى

كريم بامبو: لهذا السبب لم أحتفل بهدفي في الأهلي

أعرب كريم بامبو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بالهدف الذي سجله في شباك الأهلي، خلال مباراة الفريقين، مساء الأربعاء. وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام فريق الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وقال بامبو، في تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، عقب نهاية اللقاء، إن الاحتفال بتسجيله هدف في شباك فريقه السابق الذي ينتمي إليه، أمر لا يمكن القيام به.
ايمن-اشرف-ياسر-ابراهيم

ياسر إبراهيم يغيب عن مباراة المقاولون العرب

تأكد غياب ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة المقاولون العرب المُقرر لها، الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للأهلي المغربي وليد أزارو وسجل للإسماعيلي كريم بامبو.
بيراميدز-والداخلية (4)

بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
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تشافى (2)

تشافي: بدون استحواذ لن يتوج برشلونة بدوري الأبطال

قال نجم برشلونة السابق تشافي، إن البرسا بحاجة للعودة إلى الاستحواذ على الكرة من جديد، من أجل العودة لفرض الهيمنة على البطولات من جديد، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا. وأضاف تشافي في هذا الشأن: "أرى أن برشلونة بحاجة إلى السيطرة على المباريات مرة أخرى، وإلا سيكون من المستحيل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا. هذا ما يقوله التاريخ عندما توج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى وعندما توج الفريق بلقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا من خلال الهيمنة على المباريات".
ميسي‎

ميسي يتسلم الوسام الأرفع في كتالونيا

تسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسام القديس سانت جورج، وهو أعلى وسام يتم منحه في إقليم كتالونيا، ذلك الوسام الذي سبق أن حصل عليه 28 شخصًا من قبل و15 مؤسسة في برشلونة، وبات ميسي آخر المكرمين بهذا الوسام الذي ظهر للمرة الأولى في عام 1981، ويعد أرفع تكريم تقدمه الحكومة الكتالونية لأي شخص أو أي مؤسسة. وحضر النجم الأرجنتيني الحفل، أمس، لتسلُّم ذلك الوسام إلى جانب كل من رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، ونائبه جوردي ميستري، وتم ترشيح برشلونة من قبل النادي لتسلم تلك الجائزة، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
فالفيردي‎

فالفيردي يكشف حقيقة رحيله عن برشلونة

كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، عن استمراره مع النادي للموسم المقبل، نافيًا التقارير التي تشير لرحيله، حيث صرح فالفيردي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة خيتافي : "لقد تحدثت مع الرئيس جوسيب بارتوميو، وأخبرني بأنه يدعمني ويدعم جميع اللاعبين". وأضاف المدير الفني لفريق برشلونة : "أشعر أنني قادر ولدي القوة على الاستمرار، أنا بخير، أريد الاستمرار ومواصلة العمل وتعويض ما حدث". واختتم فالفيردي تصريحاته: "الطريقة التي خرجنا بها من دوري أبطال أوروبا مؤلمة جدًا، نحن جميعًا نشعر بالمرارة، يمكننا الخروج من الأبطال، ولكن ليس بهذه الطريقة".
فيليب-كوتينيو (1)

برشلونة يرغب في توفير 25 مليون يورو من بيع كوتينيو

يرغب برشلونة في بيع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تقديمه موسما مخيبا للآمال هذا الموسم سواء للمسؤولين في النادي أو للجماهير، التي بدأت في إطلاق صافرات الاستهجان ضده لعدم تقديمه المستوى المتوقع منه، ومن المنظور الاقتصادي، سيستفيد برشلونة كثيرًا من بيع كوتينيو هذا العام بالنظر إلى الشروط الموجودة في تعاقده، ووصل كوتينيو إلى قلعة الكامب نو منذ عام ونصف العام مقابل 120 مليون يورو إضافة إلى 40 مليون يورو أخرى حوافز، وفي حال نجح برشلونة في بيعه هذا الصيف فسيوفر 25 مليون يورو.
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