برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة فالنسيا

تحرير:علي الزيني ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٤ م

تير شتيجن

المصائب لا تأتي فرادى، هذا ما يُمكن أن يوصف به الوضع الحالي في نادي برشلونة الإسباني، فبعد الخروج المُهين على يد ليفربول في نصف نهائي دوري الأبطال، وتعرض نجم الفريق لويس سواريز في غضروف الركبة، أعلن النادي الكتالوني، مساء اليوم الأربعاء، عن غياب حارسه الألماني مارك تير شتيجن عن مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا، والمقرر لها يوم السبت المقبل، جاء ذلك في بيان رسمي، أكد فيه أن الحارس تعرض لإصابة في ركبته اليمنى، وهو ما يجعله يغيب عن موقعة النهائي.

وشارك تير شتيجن خلال الموسم الحالي في 49 مباراة مختلفة بجميع المسابقات بواقع 35 مباراة في الدوري، 11 مباراة في دوري أبطال أوروبا، مباراتين في كأس الملك، ومباراة في السوبر الإسباني. ويحرص عرين فريق برشلونة الحارس الهولندي ياسبر سيليسين بدلا من تير شتيجن أمام فالنسيا في المباراة المقرر إقامتها على ملعب