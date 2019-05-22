«أورنج» تكثف حملات الخير تحت شعار «حاجة بسيطة تعمل فرق كبير»

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:١١ م

تحت شعار «حاجة بسيطة تعمل فرق كبير» الذي أطلقته عنوانا لحملتها الترويجية في رمضان 2019، أطلقت «أورنچ مصر» الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، حملتين متوازيتين لترميم وتجديد المدارس والمنازل في صعيد مصر والقرى الأكثر احتياجا بالتعاون مع مؤسستي «مصر الخير وعمار الأرض»، وذلك في إطار أنشطتها المتواصلة في مجال المسئولية المجتمعية وسعيا إلى تحسين حياة المصريين وتنمية المجتمع ككل.

وتتضمن الحملة الأولى، التعاون مع مؤسسة «مصر الخير» لتجديد عدد من المدارس في 6 محافظات مصرية هي: أسوان، الأقصر، سوهاج، أسيوط، بني سويف، المنيا. وستتكفل «أورنچ مصر» بجميع تكاليف تجديد أثاث المدارس وتزويدها بالأجهزة الحديثة اللازمة للقيام بجميع مهامها على أكمل وجه، بما في ذلك أجهزة

وتتضمن الحملة الأولى، التعاون مع مؤسسة «مصر الخير» لتجديد عدد من المدارس في 6 محافظات مصرية هي: أسوان، الأقصر، سوهاج، أسيوط، بني سويف، المنيا.

وستتكفل «أورنچ مصر» بجميع تكاليف تجديد أثاث المدارس وتزويدها بالأجهزة الحديثة اللازمة للقيام بجميع مهامها على أكمل وجه، بما في ذلك أجهزة العرض والحاسب الآلي لتوفير بيئة تعليمية جيدة للطلاب في الفصول المختلفة.

كما تتكفل «أورنچ مصر» بتجديد وتشطيب الواجهات الداخلية والخارجية للمدارس وتوفير زي مدرسي للطلاب، بغرض مساعدتهم على الالتحاق بالمدارس والتأقلم فيها دون تحميل أسرهم أي تكاليف.

أما الحملة الثانية، فتتضمن تجديد شامل للمنازل في 4 قرى بصعيد مصر بالتعاون مع مؤسسة «عمار الأرض»، في إطار سعي الشركة لمساندة الأسر الأكثر احتياجا في قرى محافظتي المنيا وبني سويف.

وخلال الحملة ستقوم «أورنچ مصر» بتركيب أسقف المنازل ودهانات الحوائط وتركيب بلاط الأرضيات ودورات المياه وتوصيل جميع المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي.

وتأتي الحملة إيمانا من أورنچ بمشروع «ستر وغطا» الذي يستهدف حماية العائلات في القرى الفقيرة، والحفاظ عليها آمنة ودافئة داخل منازلها، من خلال تركيب وإصلاح وتثبيت أسقف عازلة لعشرات المنازل التي تضم العديد من الأسر.

ويستهدف السقف العازل حماية الأسر من برودة الشتاء وحرارة الصيف وأي مخاطر محتملة أخرى، ويتم تركيبة بصورة تساعد على التخلص من مياه الأمطار دون أن تتراكم على أسطح المنازل، مع الأخذ في الاعتبار عوامل الطقس الأخرى.

وبهذه المناسبة، قالت هالة عبد الودود مدير قطاع العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية بشركة أورنچ مصر: «نواصل الشراكة المتميزة مع مؤسسات ذات ثقل في العمل المجتمعي مثل عمار الأرض ومصر الخير، للمساهمة في تحسين حياة المصريين وتغيير حياتهم للأفضل».

وأوضحت عبد الودود أن الحملة تأتي استكمالا للحملة الترويجية التي أطلقتها الشركة تحت شعار «حاجة بسيطة تعمل فرق كبير»، كما تعرب أورنچ عن تقديرها الكبير للفنانين تامر حسني ونانسي عجرم الذين شاركا في الحملة إيمانا منهما بصدق أهدافها، التي تتعدي كونها مجرد حملة إعلانية بل حملة متكاملة، تدعم وتشجع روح المشاركة بين المجتمع المصري بجميع فئاته.

وأضافت: «الحملتان مجرد بداية لفعاليات كثيرة مقبلة سترعاها أورنچ مصر، دعما لجهود الدولة، التي بدأتها من خلال مبادرتها الوطنية حياة كريمة، وأعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي».