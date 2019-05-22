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«أورنج» تكثف حملات الخير تحت شعار «حاجة بسيطة تعمل فرق كبير»

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:١١ م
حملات أورانج مصر الخيرية
حملات أورانج مصر الخيرية
تحت شعار «حاجة بسيطة تعمل فرق كبير» الذي أطلقته عنوانا لحملتها الترويجية في رمضان 2019، أطلقت «أورنچ مصر» الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، حملتين متوازيتين لترميم وتجديد المدارس والمنازل في صعيد مصر والقرى الأكثر احتياجا بالتعاون مع مؤسستي «مصر الخير وعمار الأرض»، وذلك في إطار أنشطتها المتواصلة في مجال المسئولية المجتمعية وسعيا إلى تحسين حياة المصريين وتنمية المجتمع ككل.
وتتضمن الحملة الأولى، التعاون مع مؤسسة «مصر الخير» لتجديد عدد من المدارس في 6 محافظات مصرية هي: أسوان، الأقصر، سوهاج، أسيوط، بني سويف، المنيا. وستتكفل «أورنچ مصر» بجميع تكاليف تجديد أثاث المدارس وتزويدها بالأجهزة الحديثة اللازمة للقيام بجميع مهامها على أكمل وجه، بما في ذلك أجهزة
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مشروعات-صغيرة (2)

3.2 مليون مستفيد| أهم تعديلات «التمويل متناهي الصغر»

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، عن أهم ما ورد بمشروع القانون الخاص بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014، والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، والذي أقره مجلس إدارة الهيئة بجلسته صباح اليوم. وتضمن الإطار القانوني لمشروع القانون تعديلا على قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل تنظيم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب نشاط التمويل متناهي الصغر تنظيمًا قانونيًّا متكاملا من حيث قواعد وضوابط مزاولة الشركات للنشاطين بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات الصناعة.
دولارات

الدولار يتراجع للمرة الثانية خلال 24 ساعة

تراجعت أسعار صرف الدولار خلال التعاملات، اليوم الأربعاء، في عدد من البنوك في مصر للمرة الثانية، حيث تراجع ما بين 7 و8 قروش، بعد أن شهد هدوءً مؤقتا، أمس الثلاثاء، بعد موجة تراجعات خلال الأيام الماضية، وتراجع الدولار منذ بداية العام الحالي أكثر من 89 قرشا وفقا للبنك المركزي، وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 5 قروش، بعد أن تراجع قرشين في بداية التعاملات، ليسجل 16.90 جنيه للشراء و17.00 جنيه للبيع، وتراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 7 قروش بعد أن تراجع في بداية التعاملات قرش، ليسجل 16.88جنيه للشراء و16.98جنيه للبيع.
اموال

ديون مصر تصل 4 تريليونات جنيه لهذه الأسباب

ارتفع حجم الدين العام المحلي لمصر بنسبة بلغت 20.25% ليسجل 4.107 تريليون جنيه في نهاية شهر ديسمبر 2018، في مقابل 3.4 تريليون جنيه بنهاية عام 2017، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وبلغت نسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي 78.2% بنهاية العام الماضي، في مقابل نحو 77% بنهاية عام 2017، كما ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر بنسبة بلغت 16.5% بنهاية عام 2018، ليصل إلى 96.6 مليار دولار، في مقابل 82.9 مليار دولار بنهاية عام 2017. وتوسعت مصر فى الاقتراض من الخارج خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد عجز الموازنة.
بطاقات-تموينية

مستقبل الدعم بعد تصريحات وزير التموين الأخيرة

شهدت منظومة السلع التموينية تغيرات جذرية خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بمستحقي الدعم التموينى المتمثل في السلع وفارق نقاط الخبز، حيث تسعى الدولة لتحديد المواطنين الأكثر احتياجا، وذلك من خلال سلسلة من الاجراءات والضوابط التى أعلنتها لجنة العدالة الاجتماعية المشكلة تحت إشراف رئاسة الوزراء، والتى تم خلالها تحديد أسباب حذف المواطنين من بطاقات التموين خلال الفترة الماضية، وهو ما يطرح تساؤلا مهما حول مستقبل الدعم التموينى وسبل تطويره ومدى استفادة المواطن من هذه الاجراءات خلال المرحلة المقبلة.
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