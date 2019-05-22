ولد الغلابة 17.. أول لقاء بين عيسى وحمزة بعد قتل قمر

تحرير:محمد عبدالمنعم ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

ولد الغلابة

بدأت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل «ولد الغلابة» بذهاب "عيد" شقيق عبدالقادر إلى إخوة "عيسى" الذي يجسده الفنان أحمد السقا، ليخبرهم بما فعله شقيقهم الأكبر و"فرح" التي تجسدها مي عمر، مع شقيقه، وأنهما من قتلا "ضاحي" الذي جسده محمد ممدوح، و"عزت" الذي جسده هادي الجيار، وحينما هاتف الأول هدده بأنه سيقتله إذا أخبر أشقاءه بشيء، وطلبت "صفية" التي تجسدها إنجي المقدم، من "صديق" الذي يجسده إدوارد، أن يلاحق الرجل، ولكن هبة مجدي قابلته لتعطله، وبعدها هاتفت عيسى وأخبرته أنها فعلت ما طلب منها، وعلى الفور تحدث عيسى مع شقيق عبدالقادر ليخبره بمكانه.

وحينما ذهب إليه، طلب منه "عيسى وفرح" أن يأخذ المخدرات ويصرفها إذا ما كان يريد الحصول على أمواله على وجه السرعة، ولكن شقيق عبدالقادر رفض، وأخبرهما أنه سينتظر حتى يبيعا هما المخدرات. وخبأ عيسى المخدرات في المدرسة بعد تفكير كبير، وعاد إليهما شقيق عبدالقادر ليخبرهما بأن شقيقه رفض عرضهما، وأنه لن ينتظر