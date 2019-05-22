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ولد الغلابة 17.. أول لقاء بين عيسى وحمزة بعد قتل قمر

تحرير:محمد عبدالمنعم ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
ولد الغلابة
ولد الغلابة
بدأت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل «ولد الغلابة» بذهاب "عيد" شقيق عبدالقادر إلى إخوة "عيسى" الذي يجسده الفنان أحمد السقا، ليخبرهم بما فعله شقيقهم الأكبر و"فرح" التي تجسدها مي عمر، مع شقيقه، وأنهما من قتلا "ضاحي" الذي جسده محمد ممدوح، و"عزت" الذي جسده هادي الجيار، وحينما هاتف الأول هدده بأنه سيقتله إذا أخبر أشقاءه بشيء، وطلبت "صفية" التي تجسدها إنجي المقدم، من "صديق" الذي يجسده إدوارد، أن يلاحق الرجل، ولكن هبة مجدي قابلته لتعطله، وبعدها هاتفت عيسى وأخبرته أنها فعلت ما طلب منها، وعلى الفور تحدث عيسى مع شقيق عبدالقادر ليخبره بمكانه.
وحينما ذهب إليه، طلب منه "عيسى وفرح" أن يأخذ المخدرات ويصرفها إذا ما كان يريد الحصول على أمواله على وجه السرعة، ولكن شقيق عبدالقادر رفض، وأخبرهما أنه سينتظر حتى يبيعا هما المخدرات. وخبأ عيسى المخدرات في المدرسة بعد تفكير كبير، وعاد إليهما شقيق عبدالقادر ليخبرهما بأن شقيقه رفض عرضهما، وأنه لن ينتظر
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بعد تدوينة محمد سامي الغامضة.. أحمد السقا يرد

تدوينة غامضة نشرها المخرج محمد سامي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، أثارت حيرة متابعيه حول مسلسله الذي يحقق نجاحا كبيرا في رمضان الحالي "ولد الغلابة" ويعرض بشكل حصري عبر شاشة "MBC مصر"، حيث جاء فيها: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي سارق مجهودي وبيتمنظر بيه، حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد وافق على سرقة مجهودي، ونسبه لواحد معملش شغله، حسبي الله ونعم الوكيل ألف مرة، وربنا مابيسبش حق، وعندي أدلة على كلامي بس يخلص رمضان"، وذلك قبل أن يحذفها محمد سامي على وجه السرعة.
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تفاصيل أزمة «زي الشمس»..كاملة أبو ذكري:أخرجت 9 حلقات

حلت المخرجة كاملة أبو ذكري، ضيفة على الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "حروف جر" على إذاعة "نجوم إف إم"، الأربعاء، وقالت إنها لم تشارك في الموسم الرمضاني الحالي، لأنه لم يعد لها مكان على الساحة الفنية الآن، مضيفة أن ما يتردد عن كونها تفرض ما تريده في العمل فليس عيبًا، قائلة: "أومال أنا مخرجة إزاي!"، موضحةً أن المخرج لا يجب أن يكون ضعيفًا أو منساقًا وراء الآخرين، بل يستشير من حوله ثم يقرر في النهاية ما يراه صوابًا من وجهة نظره، وتحدثت أيضًا عن أزمتها مع المخرج سامح عبدالعزيز، بسبب مسلسل "زي الشمس" والذي حل مخرجًا له بدلا منها.
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تصريحات صابرين بشيخ الحارة: قبلت أن أكون زوجة ثانية

حلت الفنانة صابرين، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة، مساء اليوم الأربعاء. وإليك أبرز تصريحاتها: -اتخذت قرارًا باعتزال الفن عقب أداء مسلسل "أم كلثوم"، ولكنها تراجعت بعد ذلك عن قرارها حُبًا في الفن، وليس مجرد "أكل عيش". -أتمنى تقديم شخصية السيدة سوزان مبارك، لأنها بها الكثير من الدراما والصعود والهبوط بسبب الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد مؤخرًا. -أقسى تجربة إنسانية مررت بها حينما أصيب ابني "نور" بورم في رقبته وحالته كانت خطرة، وطلبت من الله أن يمنحني ابتلاء آخر بعيدا عن فقداني لابني.
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إنجى المقدم: «صفية» أرهقتنى نفسيًا بـ«ولد الغلابة»

صفية امرأة صعيدية ذات جبروت، تحاول أن تنتقم من شقيقها بعد أن قتل الشخص، الذى كانت تحبه، هذا هو الدور الذى تلعبه الفنانة إنجى المقدم من خلال مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، وتتحدى من خلال هذا الدور نفسها أولا، خاصة أنها المرة الأولى التى تتحدث فيها باللهجة الصعيدية، كما أن الجمهور رآها العام الماضى من خلال مسلسل «ليالى أوجينى» بشخصية مختلفة تماما عن التى تجسدها فى "ولد الغلابة"، ولكنها استطاعت أن تخطف قلوب الجمهور إليها وأشادوا بأدائها خاصة بعد مشهد المواجهة بينها وبين شقيقها عيسى الذى يجسده الفنان أحمد السقا.
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ولد الغلابة 13.. صفية ترتب للانتقام من عيسى

شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل «ولد الغلابة» عددًا من الأحداث المهمة، بدأت بذهاب شقيق عبدالقادر إلى عيسى الذي يجسده الفنان أحمد السقا، وفرح التى تجسدها الفنانة مى عمر، ليخبرهما أنه يعلم ما فعلاه، وأنهما وراء حبس شقيقه، الذي تكفل بأن يحمل هو قضية قتل عزت الذي يجسده الفنان هادي الجيار، وضاحي الذي يجسده الفنان محمد ممدوح، وفى مشهد آخر طلب صدّيق (إدوارد) من شقيقه عيسى أن يعطيه وإخوته حقه (عيسى) فى المنزل ويتركهم، وبخاصة بعد العداوة التى حدثت بينه وبين شقيقته الأخرى صفية التى تجسدها الفنانة إنجي المقدم.
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كريم عفيفى: أحمد السقا سند لنا فى ولد الغلابة (حوار)

«حمزة» هو اسم الشخصية الصعيدية التى يجسدها الفنان كريم عفيفى فى مسلسل «ولد الغلابة» للفنان أحمد السقا المذاع عبر فضائية MBC مصر، وهو دور جديد عليه لم يجسده من قبل، فهو شاب متهور، وبعيد عن الكوميديا التى اعتاد الجمهور أن يراه بها، وعلى الرغم من أنه متخوف من تجسيد الشخصية، فإن رد فعل الجمهور بعد ثانى يوم من عرض المسلسل طمأنه، وما زالت هناك مفاجآت كثيرة فى شخصيته ستظهر خلال الفترة القادمة، ويوجد كريم أيضا فى مسلسل «فكرة بمليون جنيه» للفنان على ربيع، وهى شخصية على النقيض تمامًا لما يقدمه فى «ولد الغلابة».
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ولد الغلابة9.. مشهد مؤثر بين عيسى وصفية يبكي الجمهور

بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل "ولد الغلابة" المذاع على قناة mbc مصر، بمشهد القبض على "حمزة" كريم عفيفي، بعدما قتل شقيقته "قمر" ريم سامي، واعترف حمزة بفعلته أمام النيابة وأنه غير نادم، وحينما اتهمت الشرطة ضاحي بأنه متزوج من قاصر، قال إنه فعل هذا لأن شقيقها "عيسى" أحمد السقا، رفض أن يزوجها إياه، ولكن "عيسى" قال إنه كان موافقًا، وهو ما صدم الجميع، وحينما عاد إلى المنزل، واجهته شقيقته "صفية" إنجي المقدم، بكونه يتاجر في المخدرات، دافع عن نفسه بأنه فعل هذا لأن والده لم يترك له شيئًا يحتمي به من الزمن، فى مشهد مؤثر وقاسٍ أبكى الجمهور.
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