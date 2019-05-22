رياضة

جيان على رأس قائمة غانا لأمم إفريقيا وغياب أنطوي

تحرير:علي الزيني ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م
منتخب غانا
منتخب غانا
أعلن كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا الأول لكرة القدم، عن القائمة الأولية للفريق التي ستدخل معسكر إعداد استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وشهدت القائمة غياب جون أنطوي مهاجم مصر المقاصة، الذي تم ترشيحه بقوة في الأيام الماضية من أجل الانضمام للفريق، وسيخوض النجوم السوداء مباراتين من أجل الاستعداد للبطولة أمام ناميبيا، وجنوب إفريقيا.
وجاءت القائمة الأولية للمنتخب الغاني، كالتالي: حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري، لورانس أتي زيجي، وفيليكس أنان. خط الدفاع: جون بوي، آندي ييادوم، عبدالرحمن بابا، لومور أجبينينو، قاسم نوهو، جوناثان مينساه، جوزيف أيدو، نوهو موسى، جوزيف أتاما، محمد الحسن. خط الوسط: مبارك واكاسو، توماس بارتي، كوادو أسامواه،
اقرأ المزيد
فريق-الاسماعيلى

كريم بامبو: لهذا السبب لم أحتفل بهدفي في الأهلي

أعرب كريم بامبو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بالهدف الذي سجله في شباك الأهلي، خلال مباراة الفريقين، مساء الأربعاء. وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام فريق الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وقال بامبو، في تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، عقب نهاية اللقاء، إن الاحتفال بتسجيله هدف في شباك فريقه السابق الذي ينتمي إليه، أمر لا يمكن القيام به.
ايمن-اشرف-ياسر-ابراهيم

ياسر إبراهيم يغيب عن مباراة المقاولون العرب

تأكد غياب ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة المقاولون العرب المُقرر لها، الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للأهلي المغربي وليد أزارو وسجل للإسماعيلي كريم بامبو.
بيراميدز-والداخلية (4)

بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
اقرأ المزيد من الأخبار
صالح-جمعة

رسالة مثيرة من صالح جمعة بعد إعلان قائمة المنتخب

علق صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على القائمة الأولية التي أعلن عنها الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، وضمت 25 لاعبًا سينضمون لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل لأداء مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو، استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
جيان-اسامواه

جيان يعتزل اللعب الدولي بسبب شارة القيادة

قبل 31 يومًا من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، أعلن أسمواه جيان قائد المنتخب الغاني، اعتزاله اللعب الدولي، بسبب سحب شارة قيادة الفريق منه، وإعطائها إلى أندري أيو، رغم إبلاغه بضمه لقائمة النجوم السوداء في البطولة القارية، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده جيان اليوم الإثنين، قائلا: "إن كان قرار المدرب إعطاء شارة القيادة لشخص آخر وأنا في الفريق فأنا أفضل الابتعاد، لذا أود الإعلان عن اعتزالي اللعب الدولي بشكل دائم حتى لا يحدث أي إزعاج بسببي في المنتخب، سأواصل دعم بلادي بطرق أخرى".
غانا-النجوم-السوداء

مدرب غانا يهدد بالاستقالة بسبب لاعب برشلونة

قالت تقارير صحفية غانية، إن جيمس كويسي أبياه المدير الفني لمنتخب النجوم السوداء، دخل في خلاف حاد مع اتحاد كرة القدم في بلاده، قبل أسابيع قليلة من إطلاق نهائيات بطولة الأمم الإفريقية التي تسضيفها مصر في الصيف المقبل. وأشار موقع «غانا ويب»، إلى أن أبياه شدد أنه لن يسمح بفرض الثنائي كيفن برنس بواتينج، لاعب برشلونة الإسباني، وسولي علي مونتاري، لاعب ألباسيتي، على قائمة المنتخب الغاني المشاركة في البطولة، ووصل الأمر إلى أنه هدد بتقديم استقالته في حالة تعرضه لضغوط.
جون-انطوي

أنطوي: أنتظر المشاركة مع غانا في أمم إفريقيا

أكد جون أنطوي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أنه يستحق الانضمام إلى قائمة منتخب غانا في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو، ويقع المنتخب الغاني في المجموعة السادسة التي تضم الكاميرون وبنين وغينيا بيساو، جاء ذلك في تصريحات، عبر راديو إذاعة فوكس الغاني، قائلًا: "انظروا إلى ما أقدمه في الوقت الحالي، أنا أستحق الحصول على فرصة مع المنتخب لأنني أقدم أداءً جيدًا، وأتوقع أن اسمي سيكون في قائمة المنتخب التي تخوض المسابقة القارية".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org