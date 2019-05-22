فازت بها أول عربية وسبقها إسرائيلي|تعرف على مان بوكر

تحرير:كريم محجوب ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

جوخة الحارثي

اقتنصت أمس الكاتبة العمانية جوخة الحارثي جائزة «مان بوكر» العالمية المرموقة، عن روايتها سيدات القمر، التي تدور أحداثها في قرية «العوافي» بسلطنة عمان، حول قصص ثلاث شقيقات هن «مايا، أسماء، وخولة» وكل واحدة منهن لها مشكلة مرتقب حدوثها، فمايا تزوجت بعد معاناة كبيرة، وأسماء تزوجت لمجرد أن الزواج عادة أو فرض اجتماعي، أما خولة فتنتظر حبيبها الذي غادرها وهاجر إلى كندا، والكاتبة جعلت من تلك القصص مرايا تعكس عليها وتظهر عبر جدرانها مرحلة مهمة من التاريخ العماني. وبعد فوز أول رواية عربية بالجائزة الرفيعة، نرصد بعض المعلومات المهمة عنها:

- أطلقت الجائزة سنة 1969 لمكافأة صاحب أفضل رواية بريطانية مكتوبة بالإنجليزية وحتى 2014 كانت محصورة لمواطني دول الكومنولث. - النسخة الدولية منها تأسست في 2004 وحصل على جائزتها الافتتاحية الألباني إسماعيل القدري. - تمنح الجائزة للعمل الأدبي المكتوب باللغة الإنجليزية أو المترجم إليها. - العمل المترجم الفائز،