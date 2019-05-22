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فازت بها أول عربية وسبقها إسرائيلي|تعرف على مان بوكر

تحرير:كريم محجوب ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م
جوخة الحارثي
جوخة الحارثي
اقتنصت أمس الكاتبة العمانية جوخة الحارثي جائزة «مان بوكر» العالمية المرموقة، عن روايتها سيدات القمر، التي تدور أحداثها في قرية «العوافي» بسلطنة عمان، حول قصص ثلاث شقيقات هن «مايا، أسماء، وخولة» وكل واحدة منهن لها مشكلة مرتقب حدوثها، فمايا تزوجت بعد معاناة كبيرة، وأسماء تزوجت لمجرد أن الزواج عادة أو فرض اجتماعي، أما خولة فتنتظر حبيبها الذي غادرها وهاجر إلى كندا، والكاتبة جعلت من تلك القصص مرايا تعكس عليها وتظهر عبر جدرانها مرحلة مهمة من التاريخ العماني. وبعد فوز أول رواية عربية بالجائزة الرفيعة، نرصد بعض المعلومات المهمة عنها:
- أطلقت الجائزة سنة 1969 لمكافأة صاحب أفضل رواية بريطانية مكتوبة بالإنجليزية وحتى 2014 كانت محصورة لمواطني دول الكومنولث. - النسخة الدولية منها تأسست في 2004 وحصل على جائزتها الافتتاحية الألباني إسماعيل القدري. - تمنح الجائزة للعمل الأدبي المكتوب باللغة الإنجليزية أو المترجم إليها. - العمل المترجم الفائز،
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جوخة-الحارثي

من هي جوخة الحارثي وروايتها الفائزة بـ«مان بوكر»؟

اقتنصت الكاتبة العمانية جوخة الحارثي (40 عامًا) جائزة مان بوكر الدولية، الجائزة الأدبية المرموقة لعام 2019 عن روايتها «سيدات القمر» التي ترجمتها إلى الإنجليزية مارلين بوث، وتعتبر أول امرأة عربية ترشح للحصول على تلك الجائزة المقدرة بمبلغ خمسين ألف جنيه إسترليني. حصلت جوخة على درجة الدكتوراه في الأدب العربي الكلاسيكي من جامعة إدنبرة الإسكتلندية، وتعمل حاليًا أستاذا مساعدا بقسم اللغة العربية بجامعة السلطان قابوس، كما أنها أول عمانية تصل بروايتها «الأجرام السماوية» المترجمة من العربية إلى الإنجليزية، إلى المراحل النهائية.
جوخة-الحارثي

جوخة الحارثي أول عربية تفوز بجائزة مان بوكر الدولية

فازت الكاتبة العمانية جوخة الحارثي، بجائزة مان بوكر الدولية، عن روايتها "سيدات القمر" لعام 2019. وتقدر الجائزة بـ50 ألف جنيه إسترليني، كونها المرأة الوحيدة والعربية المرشحة للحصول على الجائزة. وتعد الحارثي، أول مؤلفة من الخليج العربي يتم ترشيحها لجائزة مان بوكر الدولية، كما أنها أول عمانية تصل بروايتها "الأجرام السماوية" المترجمة من العربية إلى الإنجليزية، إلى المراحل النهائية. ومنذ حوالي 10 سنوات مضت، كانت الحارثي في إسكتلندا للحصول على الدكتوراه في الشعر العربي الكلاسيكي.
اتحاد-كتاب-مصر (2)

«بوح الفصحى» ملتقى فكري جديد في اتحاد كتاب مصر

تنظم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، ملتقى ثقافيا يحمل عنوان «بوح الفصحى»، وذلك في الثامنة والنصف من مساء غد الأربعاء 22 مايو، بمقر اتحاد «كتاب مصر» في منطقة جزيرة الزمالك، والملتقى من تنظيم لجنة حماية اللغة العربية التابع لاتحاد الكتاب الذي يرأسه الشاعر علاء عبدالهادي. يشارك في الملتقى الفكري رئيس الرقابة اللغوية بمنصة "رواة" الشاعر والباحث محمود سلام مؤسس نادي الفصحى وصاحب مبادرة صحح لغتك، حيث يلقي محاضرة تحمل عنوان «بالعامي الفصيح»، وأيضًا بحضور رئيس لجنة حماية اللغة العربية الشاعر السيد حسن، ونائبه أحمد موسى.
اقرأ المزيد من الأخبار
جوخة-الحارثي

من هي جوخة الحارثي وروايتها الفائزة بـ«مان بوكر»؟

اقتنصت الكاتبة العمانية جوخة الحارثي (40 عامًا) جائزة مان بوكر الدولية، الجائزة الأدبية المرموقة لعام 2019 عن روايتها «سيدات القمر» التي ترجمتها إلى الإنجليزية مارلين بوث، وتعتبر أول امرأة عربية ترشح للحصول على تلك الجائزة المقدرة بمبلغ خمسين ألف جنيه إسترليني. حصلت جوخة على درجة الدكتوراه في الأدب العربي الكلاسيكي من جامعة إدنبرة الإسكتلندية، وتعمل حاليًا أستاذا مساعدا بقسم اللغة العربية بجامعة السلطان قابوس، كما أنها أول عمانية تصل بروايتها «الأجرام السماوية» المترجمة من العربية إلى الإنجليزية، إلى المراحل النهائية.
جوخة-الحارثي

جوخة الحارثي أول عربية تفوز بجائزة مان بوكر الدولية

فازت الكاتبة العمانية جوخة الحارثي، بجائزة مان بوكر الدولية، عن روايتها "سيدات القمر" لعام 2019. وتقدر الجائزة بـ50 ألف جنيه إسترليني، كونها المرأة الوحيدة والعربية المرشحة للحصول على الجائزة. وتعد الحارثي، أول مؤلفة من الخليج العربي يتم ترشيحها لجائزة مان بوكر الدولية، كما أنها أول عمانية تصل بروايتها "الأجرام السماوية" المترجمة من العربية إلى الإنجليزية، إلى المراحل النهائية. ومنذ حوالي 10 سنوات مضت، كانت الحارثي في إسكتلندا للحصول على الدكتوراه في الشعر العربي الكلاسيكي.
اتحاد-كتاب-مصر (2)

«بوح الفصحى» ملتقى فكري جديد في اتحاد كتاب مصر

تنظم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، ملتقى ثقافيا يحمل عنوان «بوح الفصحى»، وذلك في الثامنة والنصف من مساء غد الأربعاء 22 مايو، بمقر اتحاد «كتاب مصر» في منطقة جزيرة الزمالك، والملتقى من تنظيم لجنة حماية اللغة العربية التابع لاتحاد الكتاب الذي يرأسه الشاعر علاء عبدالهادي. يشارك في الملتقى الفكري رئيس الرقابة اللغوية بمنصة "رواة" الشاعر والباحث محمود سلام مؤسس نادي الفصحى وصاحب مبادرة صحح لغتك، حيث يلقي محاضرة تحمل عنوان «بالعامي الفصيح»، وأيضًا بحضور رئيس لجنة حماية اللغة العربية الشاعر السيد حسن، ونائبه أحمد موسى.
هيئة-الشارقة-للكتاب

الشارقة تدشن معرض «الكتاب الإماراتي» في نسخته الأولى

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن تنظيمها للدورة الأولى من معرض «الكتاب الإماراتي»، في الفترة من 26 إلى 28 من مايو الحالي، وذلك بمشاركة 22 دار نشر إماراتية، بتواجد عدد من المبدعين الإماراتيين. المعرض المقرر انطلاق نسخته الأولى في مبنى هيئة الشارقة بمنطقة الزاهية، يأتي بعدما أقر حاكم الشارقة سلطان القاسمي، تخصيص يوم 26 مايو من كل عام يومًا للكاتب الإماراتي. وتهدف الشارقة من خلال تنظيمها للمعرض إلى مضاعفة تواجد المؤلفات من الروايات والكتب التاريخية والمعارف بأنواعها، حيث يقدم المعرض آلافا من العناوين للكتاب الإماراتيين.
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