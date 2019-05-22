رياضة

بامبو يقود هجوم الإسماعيلي أمام الأهلي

تحرير:علي الزيني ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ م
الأهلي والإسماعيلي
الأهلي والإسماعيلي
أعلن محمود جابر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة الأهلي، والتي تنطلق بعد قليل، على ملعب برج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويدخل المارد الأحمر، المباراة وهو في المركز الأول برصيد 73 نقطة من 31 مباراة، حقق الفوز في 23 مباراة، وتعادل في 4 و خسر مثلها، وسجل لاعبوه 51 هدفًا، واستقبلت شباكه 18 هدفًا، بينما يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 41 نقطة من 31 مباراة، حقق الفوز في 10 وتعادل 11 و خسر 10 مرات، سجل لاعبوه 28 هدفاً, واستقبلت شباكه 32 هدفًا.
وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي: في حراسة المرمى: محمد فوزي. خط الدفاع: محمود متولي، باهر المحمدي، أسامة إبراهيم، أحمد أيمن. خط الوسط: محمود عبد العاطي دونجا، عماد حمدي، مصطفى فارس، محمد صادق. خط الهجوم: كريم بامبو، محمد الشامي. ويدخل أبناء محمود جابر المدير الفني للإسماعيلي طامحين في تحقيق أي نتيجة إيجابية
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كريم بامبو: لهذا السبب لم أحتفل بهدفي في الأهلي

أعرب كريم بامبو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بالهدف الذي سجله في شباك الأهلي، خلال مباراة الفريقين، مساء الأربعاء. وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام فريق الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وقال بامبو، في تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، عقب نهاية اللقاء، إن الاحتفال بتسجيله هدف في شباك فريقه السابق الذي ينتمي إليه، أمر لا يمكن القيام به.
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ياسر إبراهيم يغيب عن مباراة المقاولون العرب

تأكد غياب ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة المقاولون العرب المُقرر لها، الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للأهلي المغربي وليد أزارو وسجل للإسماعيلي كريم بامبو.
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بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
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أزارو وصبحي يقودان الأهلي أمام إنبي

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريق إنبي مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من منافسات بطولة الدوري الممتاز، والتي يقودها تحكيميًا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، الحكم محمد عادل ويعاونه الثنائي تحسين أبو السادات وعمر فتحي، فيما سيكون مصطفى عثمان حكمًا رابعًا، بينما سيكون كل من محمد سلامة ومحمد يوسف حكمًا خامسًا.
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5 أساطير مصرية فشلوا في التتويج بكأس أمم إفريقيا

مر على تاريخ كأس الأمم الإفريقية منذ نسختها الأولى التي أقيمت في السودان عام 1957، الكثير من الأساطير الذي حفروا أسماءهم بحروف من ذهب في سجلات البطولة من خلال التتويج بلقبها، وهناك الكثير من الأساطير الذين صنعوا مجدًا لا يمكن نسيانه، إلا أن لقب الأميرة السمراء استعصى عليهم، من بينهم الهداف التاريخي لمصر في كأس الأمم الإفريقية بـ13 هدفًا، كما أنه توج بلقب هداف كأس الأمم في نسخة 1963، ونستعرض في السطور التالية أبرز الأساطير الذين فشلوا في التتويج بلقب الكان الإفريقي كالآتي:
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مفاجآت في تشكيل الأهلي ضد طلائع الجيش

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة طلائع الجيش، والمقرر إقامتها في السادسة و45 دقيقة على ستاد المكس، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ويحل المارد الأحمر في وصافة ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بينما يتفوق عليه بيراميدز المتصدر بـ3 نقاط فقط، أما طلائع الجيش فيخوض المباراة في المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة، ويدخل الأهلي هذه المباراة وعينه على الثلاث نقاط أملا في التساوي في عدد النقاط مع فريق بيراميدز، خاصة أن الأحمر لديه مبارتان مؤجلتان.
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رمضان صبحي يزين قائمة الأهلي لإسقاط المصري

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي تسافر اليوم الأربعاء، إلى الإسكندرية لخوض مباراة المصري البورسعيدي المؤجلة من الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018-2019)، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء بعد غدٍ الخميس على استاد المكس بالإسكندرية، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم بين الفريقين على استاد الجيش في برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الثانية، انتهى بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين، أحرزهما ساليف كوليبالي ووليد أزارو.
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