بامبو يقود هجوم الإسماعيلي أمام الأهلي

تحرير:علي الزيني ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ م

الأهلي والإسماعيلي

أعلن محمود جابر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة الأهلي، والتي تنطلق بعد قليل، على ملعب برج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ويدخل المارد الأحمر، المباراة وهو في المركز الأول برصيد 73 نقطة من 31 مباراة، حقق الفوز في 23 مباراة، وتعادل في 4 و خسر مثلها، وسجل لاعبوه 51 هدفًا، واستقبلت شباكه 18 هدفًا، بينما يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 41 نقطة من 31 مباراة، حقق الفوز في 10 وتعادل 11 و خسر 10 مرات، سجل لاعبوه 28 هدفاً, واستقبلت شباكه 32 هدفًا.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي: في حراسة المرمى: محمد فوزي. خط الدفاع: محمود متولي، باهر المحمدي، أسامة إبراهيم، أحمد أيمن. خط الوسط: محمود عبد العاطي دونجا، عماد حمدي، مصطفى فارس، محمد صادق. خط الهجوم: كريم بامبو، محمد الشامي. ويدخل أبناء محمود جابر المدير الفني للإسماعيلي طامحين في تحقيق أي نتيجة إيجابية