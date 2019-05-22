قابيل الحلقة 19.. آدم وسما يحاولان السفر خارج البلاد

تحرير:محمد عبدالمنعم ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ م

قابيل

بدأت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل «قابيل»، بطلب "آدم" الذي يجسده الفنان محمد فراج، من "عمر" الذي يجسده الفنان علي قاسم، بألا يخبر أحدا بأمر "قابيل"، لأنه من المفترض أنه ليس على قيد الحياة، وطلب منه أن يجهز له جواز سفر مزيف ليستطيع السفر خارج مصر، ورفض عمر الأمر في البداية، ولكن بعد تفكير طويل أخبره بأن الأمر سيأخذ وقتا طويلا، وكما أنه ليس من المؤكد أن يفعل ذلك، وبعدها ذهب "آدم" إلى "سما" التي تجسدها الفنانة أمينة خليل، وأخبرها أنه سيجهز لها جوازا لتسافر معه.

وحكى "آدم" لـ"سما" عما حدث مع "عمر"، ومازال "الضابط طارق" الذي يجسده الفنان محمد ممدوح، يحاول الهرب من جرائم القتل التي تلاحقه دون ذنب، ويحاول إثبات براءته. يشارك في بطولة "قابيل" بجانب محمد ممدوح وعلي الطيب، عدد من النجوم على رأسهم: أمينة خليل، محمد فراج، نهى عابدين، تامر نبيل، أحمد كمال، وبسنت شوقي،