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مصطفى خاطر: عادل إمام «نمبر وان» وأعشق نور الشريف

تحرير:التحرير ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م
مصطفى خاطر
مصطفى خاطر
حل النجم مصطفى خاطر اليوم الأربعاء، ضيفا على برنامج "رسايل"، مع الإعلامية جيهان عبدالله على إذاعة "نجوم إف إم"، وكشف عن سبب تصدره البطولة المطلقة مبكرًا، وقال إنه بدأها تدريجيًا بداية من عمله مع دنيا سمير غانم في مسلسل "نيللي وشيريهان"، وبعدها تواجد مع ياسمين عبدالعزيز في مسلسل "هربانة منها"، كما تواجد في مسلسل "ربع رومي" الذي يعد بطولة جماعية. ووجه مصطفى خاطر رسالة للفنان أشرف عبدالباقي، وقال إنه الأستاذ الذي تعلم منه الكثير من الأشياء، أهمها الالتزام ويكفيه ثقته فيه وفي زملائه في فرقة "مسرح مصر" التي انطلقوا منها.
وفي رسالة للمخرج أحمد خالد موسى عن تغيير جلده في فيلم "هروب اضطراري"، قال مصطفى خاطر إنه كان سعيدًا بالدور لأنه جديد على جمهوره، وتمنى أن يقدم كل أنواع التمثيل. تابع خاطر أنه يعتبر الزعيم عادل إمام أستاذ الكوميديا ورقم 1 في العالم العربي، وأكد أن تأثره بالنجم نور الشريف، كان له دور في تسمية شخصيات
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بعد تدوينة محمد سامي الغامضة.. أحمد السقا يرد

تدوينة غامضة نشرها المخرج محمد سامي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، أثارت حيرة متابعيه حول مسلسله الذي يحقق نجاحا كبيرا في رمضان الحالي "ولد الغلابة" ويعرض بشكل حصري عبر شاشة "MBC مصر"، حيث جاء فيها: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي سارق مجهودي وبيتمنظر بيه، حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد وافق على سرقة مجهودي، ونسبه لواحد معملش شغله، حسبي الله ونعم الوكيل ألف مرة، وربنا مابيسبش حق، وعندي أدلة على كلامي بس يخلص رمضان"، وذلك قبل أن يحذفها محمد سامي على وجه السرعة.
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تفاصيل أزمة «زي الشمس»..كاملة أبو ذكري:أخرجت 9 حلقات

حلت المخرجة كاملة أبو ذكري، ضيفة على الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "حروف جر" على إذاعة "نجوم إف إم"، الأربعاء، وقالت إنها لم تشارك في الموسم الرمضاني الحالي، لأنه لم يعد لها مكان على الساحة الفنية الآن، مضيفة أن ما يتردد عن كونها تفرض ما تريده في العمل فليس عيبًا، قائلة: "أومال أنا مخرجة إزاي!"، موضحةً أن المخرج لا يجب أن يكون ضعيفًا أو منساقًا وراء الآخرين، بل يستشير من حوله ثم يقرر في النهاية ما يراه صوابًا من وجهة نظره، وتحدثت أيضًا عن أزمتها مع المخرج سامح عبدالعزيز، بسبب مسلسل "زي الشمس" والذي حل مخرجًا له بدلا منها.
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تصريحات صابرين بشيخ الحارة: قبلت أن أكون زوجة ثانية

حلت الفنانة صابرين، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة، مساء اليوم الأربعاء. وإليك أبرز تصريحاتها: -اتخذت قرارًا باعتزال الفن عقب أداء مسلسل "أم كلثوم"، ولكنها تراجعت بعد ذلك عن قرارها حُبًا في الفن، وليس مجرد "أكل عيش". -أتمنى تقديم شخصية السيدة سوزان مبارك، لأنها بها الكثير من الدراما والصعود والهبوط بسبب الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد مؤخرًا. -أقسى تجربة إنسانية مررت بها حينما أصيب ابني "نور" بورم في رقبته وحالته كانت خطرة، وطلبت من الله أن يمنحني ابتلاء آخر بعيدا عن فقداني لابني.
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مسلسل-طلقة-حظ

الحلقة 13 «طلقة حظ».. مصطفى خاطر يتعرض للخطف من جديد

بدأت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفى خاطر، والذى يعرض عبر قنوات «cbc ،dmc ،ON E، الحياة»، بذهاب الضابط «محمد» الفنان محمد جمعة إلى «نرمين» الفنانة إيمي سالم ليخبرها بأنه يمتلك أدلة جديدة من شأنها أن تعيد فتح قضية مقتل «شريف» المتهم فى قتله «عبد الصبور» الفنان مصطفى خاطر وأنه سوف يقدمها للنيابة، ويؤكد لها أن جميع الأدلة الآن أصبحت ضد «عبد الصبور» وأنه سوف يحصل على إعدام هذه المرة، فى الوقت الذى تذهب فيه «نرمين» إلى الفتاة التى تدعى أنها زوجة «شريف» وقدمت الأدلة للشرطة، وتحذرها بأن تبتعد عن عبد الصبور وعن القضية بالكامل.
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الحلقة12 طلقة حظ: مصطفى خاطر يرتدي حزاما ناسفا للهرب

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفى خاطر، والذى يعرض عبر قنوات «cbc ،dmc ،ON E، الحياة» تطورات كبيرة بعدما أعلن الضابط «محمد» الفنان محمد جمعة المسؤول عن القضية من البداية، عن مكافأة قدرها 20 ألف جنيه لمن يدلي بمكان «عبد الصبور» و«عباس» بعد فرارهما من عصابة «مستور» الفنان فايق عزب، حيث اتجه الثنائي إلى منزل عبد الصبور متنكرين فى زي سيدات. عقب عودة «عبد الصبور» و«عباس» إلى الحارة يجدان الشرطة تراقب منزل «عبد الصبور» فى الوقت الذى يجتمع فيه جميع أفراد أسرته وأزواجهم، و"نرمين" الفنانة إيمي سالم و«حسن» الفنان خالد أنور.
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«طلقة حظ» الحلقة 10.. خطف مصطفى خاطر ومحاولة قطع يده

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفى خاطر، والذى يعرض عبر قنوات «cbc ،dmc ،ON E، الحياة»، هجومًا مسلحًا على سيارة الترحيلات التى تقل «عبد الصبور» الفنان مصطفى خاطر و«عباس» الفنان محمد أنور من المحكمة إلى القسم بعد الحكم على «عبد الصبور» بعام مع إيقاف التنفيذ، بينما تم الحكم على عباس بـ6 أشهر مع إيقاف التنفيذ. وتبين من أحداث المسلسل أن عملية الخطف تمت من قبَل عصابة «مستور» الفنان فايق عزب، وابنه «بليبل»، وأنهم من قاموا بتهريب عبد الصبور وعباس من قبضة رجال الشرطة.
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الحلقة 5 «طلقة حظ»: القبض على مصطفى خاطر بتهمة قتل

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل «طلقة حظ» بطولة الفنان مصطفى خاطر والذى يعرض عبر قنوات «cbc،dmc،ONE والحياة»، إثارة كبيرة حيث تبدد حلم مصطفى خاطر «عبد الصبور» فى السفر إلى الخارج هربا من مطاردة الشرطة له، بينما كانت أسرته تعوّل على السفر من أجل تحسن الحالة المعيشية للأسرة التى لا تعلم بتورط «عبد الصبور» فى قضية قتل حتى الآن، ويظنون أنه يريد السفر من أجل العمل وتحسين أوضاعهم المعيشية. عقب وصول مصطفى خاطر «عبد الصبور» إلى المطار لحقت به الفنانة إيمي سالم "نرمين" التى أقنعته بالذهاب إلى منزلها حتى لا يتم القبض عليه من سلطات المطار.
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