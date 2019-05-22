مصطفى خاطر: عادل إمام «نمبر وان» وأعشق نور الشريف

تحرير:التحرير ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م

مصطفى خاطر

حل النجم مصطفى خاطر اليوم الأربعاء، ضيفا على برنامج "رسايل"، مع الإعلامية جيهان عبدالله على إذاعة "نجوم إف إم"، وكشف عن سبب تصدره البطولة المطلقة مبكرًا، وقال إنه بدأها تدريجيًا بداية من عمله مع دنيا سمير غانم في مسلسل "نيللي وشيريهان"، وبعدها تواجد مع ياسمين عبدالعزيز في مسلسل "هربانة منها"، كما تواجد في مسلسل "ربع رومي" الذي يعد بطولة جماعية. ووجه مصطفى خاطر رسالة للفنان أشرف عبدالباقي، وقال إنه الأستاذ الذي تعلم منه الكثير من الأشياء، أهمها الالتزام ويكفيه ثقته فيه وفي زملائه في فرقة "مسرح مصر" التي انطلقوا منها.

وفي رسالة للمخرج أحمد خالد موسى عن تغيير جلده في فيلم "هروب اضطراري"، قال مصطفى خاطر إنه كان سعيدًا بالدور لأنه جديد على جمهوره، وتمنى أن يقدم كل أنواع التمثيل. تابع خاطر أنه يعتبر الزعيم عادل إمام أستاذ الكوميديا ورقم 1 في العالم العربي، وأكد أن تأثره بالنجم نور الشريف، كان له دور في تسمية شخصيات