حريق داخل النادي الأهلي يُثير ذعر الأعضاء

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ م

صورة حريق

نشب حريق داخل مقر النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد، بأحد الأكشاك الموجودة داخل فرع النادي منذ قليل وهو ما أصاب أعضاء النادي بحالة من الهلع والقلق، وتدخل عمال الأهلي للسيطرة على الحريق قبل أن يتمادى بشكل أكبر. وفوجئ العاملون داخل النادي بتصاعد الأدخنة من أحد الأكشاك، وعلى الفور هرعوا بطفايات الحريق، وتمكنوا من السيطرة عليه قبل امتداد النيران، وقام أفراد أمن النادي الأهلي، باستخدام طفايات الحريق لحين وصول سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الوضع ولم يحدث أي خسائر في الأرواح.

وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بكشك بالقرب من فرع النادي الأهلي، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات. وكان استاد مختار التتش بفرع النادي بالجزيرة، شهد أيضًا حريقًا مماثلا منذ أيام قليلة، وتمت السيطرة عليه. اقرأ أيضًا.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام