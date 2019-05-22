رياضة

حريق داخل النادي الأهلي يُثير ذعر الأعضاء

تحرير:أحمد سعيد ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ م
صورة حريق
صورة حريق
نشب حريق داخل مقر النادي الأهلي بفرع الشيخ زايد، بأحد الأكشاك الموجودة داخل فرع النادي منذ قليل وهو ما أصاب أعضاء النادي بحالة من الهلع والقلق، وتدخل عمال الأهلي للسيطرة على الحريق قبل أن يتمادى بشكل أكبر. وفوجئ العاملون داخل النادي بتصاعد الأدخنة من أحد الأكشاك، وعلى الفور هرعوا بطفايات الحريق، وتمكنوا من السيطرة عليه قبل امتداد النيران، وقام أفراد أمن النادي الأهلي، باستخدام طفايات الحريق لحين وصول سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الوضع ولم يحدث أي خسائر في الأرواح.
وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق بكشك بالقرب من فرع النادي الأهلي، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات. وكان استاد مختار التتش بفرع النادي بالجزيرة، شهد أيضًا حريقًا مماثلا منذ أيام قليلة، وتمت السيطرة عليه. اقرأ أيضًا.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام
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فريق-الاسماعيلى

كريم بامبو: لهذا السبب لم أحتفل بهدفي في الأهلي

أعرب كريم بامبو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته البالغة بالهدف الذي سجله في شباك الأهلي، خلال مباراة الفريقين، مساء الأربعاء. وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام فريق الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وقال بامبو، في تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، عقب نهاية اللقاء، إن الاحتفال بتسجيله هدف في شباك فريقه السابق الذي ينتمي إليه، أمر لا يمكن القيام به.
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ياسر إبراهيم يغيب عن مباراة المقاولون العرب

تأكد غياب ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهة المقاولون العرب المُقرر لها، الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل أمام الإسماعيلي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للأهلي المغربي وليد أزارو وسجل للإسماعيلي كريم بامبو.
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بيراميدز يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة النجوم

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نغمة الانتصارات، بالفوز على نظيره النجوم إف سي، بهدفين نظيفين، سجلهما محمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 69 نقطة ويرتقي إلى المركز الثاني ويتبقى له لقاء وحيد أمام حرس الحدود يوم 30 مايو الجاري، في المقابل تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة في المركز الأخير بجدول الترتيب، وتأكد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني في وقت سابق.
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صالح سليم

10 مقولات لا تُنسى للمايسترو صالح سليم

تحل اليوم الإثنين، ذكرى رحيل صالح سليم، أحد أهم رموز الكرة المصرية والنادي الأهلي، الذي رحل في السادس من مايو عام 2002 عن عمر ناهز 72 عاما، حقق خلالها مع المارد الأحمر 11 بطولة دوري، وبطولة كأس مصر 8 مرات، وسجل 101 هدف في حياته الكروية، منها 9 أهداف سجلها خلال فترة احترافه في النمسا مع فريق جراتس، و92 هدفا أحرزها مع النادي الأهلي في بطولتي الدوري والكأس، كما حقق إنجازا شخصيا كونه اللاعب الوحيد الذي أحرز سبعة أهداف في لقاء واحد، وكان ذلك أمام النادي الإسماعيلي، في مباراة أحرز فيها الأهلي ثمانية أهداف.
لزمالك-والاتحاد-السكندري (1)

الاتحاد يحظر التعامل مع قناة أون سبورت لهذا السبب

قرر محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى منع أعضاء الجهاز الفني ولاعبي فريقه من إجراء أي حوارات أو الإدلاء بأي تصريحات لقناة أون سبورت، بعد التصرف الغريب الذي قامت به القناة بقطع الإرسال الخاص ببث مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي في دور ربع نهائي كأس مصر، التي أقيمت مساء الأحد وانتهت بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتأهل الاتحاد إلى نصف نهائي المسابقة. ويأتي قرار مصيلحي بعدما قامت القناة بقطع بث اللقاء وتحديداً الشوطين الإضافيين من أجل بث مباراة الأهلي والنجوم في الدوري.
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تصرف غريب من قناة ON sport بسبب الأهلي

في مشهد غريب، تسببت مباراة الأهلي والنجوم في أزمة لقناة ON sport، بعدما اضطرت القناة لقطع بث مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري، في دوري ربع النهائي لبطولة كأس مصر، عقب انتهاء الوقت الأصلي لها؛ لإذاعة المباراة الأولى. وانطلقت مباراة الأهلي والنجوم، المقامة حاليًا على ملعب «بتروسبورت» في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، بعد انتهاء الوقت الأصلي لمباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري، لتجد القناة نفسها مضطرة لقطع بث مباراة الدراويش وزعيم الثغر، خاصة أن قناة "ON sport 2" كانت تنقل في التوقيت ذاته مباراة بيراميدز والمصري.
الاهلى-والمصرى

بيراميدز يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع المصري

في مباراة مثيرة مليئة بالأحداث، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة فريق بيراميدز ونظيره المصري البورسعيدي، في المواجهة التي مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الـ 30 من منافسات الدوري الممتاز، تقدم عمر خربيين للضيوف، وأدرك محمود وادي هدف التعادل لأصحاب الأرض، ليرفع رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة، وأصبح مهددًا بفقدانها في حال فوز الأهلي على النجوم خلال اللقاء الذي يقام حاليًا على ملعب بتروسبورت، والمؤجل من الأسبوع الـ29، في المقابل ظل الفريق البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 48 نقطة.
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