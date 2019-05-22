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صابرين: أتمنى تقديم شخصية سوزان مبارك (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م
صابرين
صابرين
حلت الفنانة صابرين، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبي، مساء اليوم الأربعاء. وقالت صابرين، إنها حال عرض عليها تجسيد السيرة الذاتية لواحدة من الشخصيتين، سوزان مبارك أو جيهان السادات، في عمل فني، ستعتمد على النص الدرامي في الاختيار، لافتةً إلى أنها ستختار العمل الأكثر دراما، معتبرة قصة حياة سوزان مبارك مأساوية أكثر من جيهان السادات، ورجحت أن تكون قصة قرينة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بها الكثير من الدراما والصعود والهبوط بسبب الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد مؤخرًا.
وعن مدى قبولها تقديم عمل يسيئ للشخصية التي تجسدها بعكس الحقيقة، أوضحت صابرين، أنها لن تقبل المشاركة في عمل ينقص من الشخصية التي تقدمها، لافتة إلى أنها اتخذت قرارًا باعتزال الفن عقب أداء مسلسل "أم كلثوم"، ولكنها تراجعت بعد ذلك عن قرارها حُبًا في الفن، وليس مجرد "أكل عيش". أوضحت صابرين، أنها بعد مرور
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بعد تدوينة محمد سامي الغامضة.. أحمد السقا يرد

تدوينة غامضة نشرها المخرج محمد سامي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، أثارت حيرة متابعيه حول مسلسله الذي يحقق نجاحا كبيرا في رمضان الحالي "ولد الغلابة" ويعرض بشكل حصري عبر شاشة "MBC مصر"، حيث جاء فيها: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي سارق مجهودي وبيتمنظر بيه، حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد وافق على سرقة مجهودي، ونسبه لواحد معملش شغله، حسبي الله ونعم الوكيل ألف مرة، وربنا مابيسبش حق، وعندي أدلة على كلامي بس يخلص رمضان"، وذلك قبل أن يحذفها محمد سامي على وجه السرعة.
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تفاصيل أزمة «زي الشمس»..كاملة أبو ذكري:أخرجت 9 حلقات

حلت المخرجة كاملة أبو ذكري، ضيفة على الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "حروف جر" على إذاعة "نجوم إف إم"، الأربعاء، وقالت إنها لم تشارك في الموسم الرمضاني الحالي، لأنه لم يعد لها مكان على الساحة الفنية الآن، مضيفة أن ما يتردد عن كونها تفرض ما تريده في العمل فليس عيبًا، قائلة: "أومال أنا مخرجة إزاي!"، موضحةً أن المخرج لا يجب أن يكون ضعيفًا أو منساقًا وراء الآخرين، بل يستشير من حوله ثم يقرر في النهاية ما يراه صوابًا من وجهة نظره، وتحدثت أيضًا عن أزمتها مع المخرج سامح عبدالعزيز، بسبب مسلسل "زي الشمس" والذي حل مخرجًا له بدلا منها.
صابرين

تصريحات صابرين بشيخ الحارة: قبلت أن أكون زوجة ثانية

حلت الفنانة صابرين، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة، مساء اليوم الأربعاء. وإليك أبرز تصريحاتها: -اتخذت قرارًا باعتزال الفن عقب أداء مسلسل "أم كلثوم"، ولكنها تراجعت بعد ذلك عن قرارها حُبًا في الفن، وليس مجرد "أكل عيش". -أتمنى تقديم شخصية السيدة سوزان مبارك، لأنها بها الكثير من الدراما والصعود والهبوط بسبب الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد مؤخرًا. -أقسى تجربة إنسانية مررت بها حينما أصيب ابني "نور" بورم في رقبته وحالته كانت خطرة، وطلبت من الله أن يمنحني ابتلاء آخر بعيدا عن فقداني لابني.
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رانيا يوسف تنسحب من «شيخ الحارة» بسبب طليقها (فيديو)

«ابقي استحمي الأول».. كان هذا تعليق لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد في حلقة سابقة مع الإعلامية بسمة وهبة، حول تصريح للفنانة رانيا يوسف قالت فيه: «الرجالة المصريين مابيهتموش بنضافتهم الشخصية»، حينما استضافتها الإعلامية في برنامجها "شيخ الحارة" على فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الثلاثاء، وقالت المذيعة لرانيا: «إنتي أهنتي الرجالة»، وردت رانيا: «أنا ما أهنتش الرجالة المصريين، ووقتها كنت متجوزة راجل مصري، يعني هشتم جوزي؟ الكلام بيتحور ويتاخد بسوء نية».
رانيا يوسف

رانيا يوسف: أنا كيرفي.. وهلبس الفستان تاني (فيديو)

«كنت قاصدة أظهر الشورت عشان ميقولوش مش لابسة شورت تحت الفستان، وعشان ميتقالش مفيش حاجة تحت الفتحة»، بهذه العبارة بدأت الفنانة رانيا يوسف حديثها في برنامج «شيخ الحارة» على فضائية «القاهرة والناس» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وبدأت الحلقة بمقطع فيديو لـ«الفستان الأصفر» الذي أثار الجدل حول رانيا يوسف بعد الفستان الأول. وأضافت رانيا: «هو لما نلبس على الموضة ونجدد في لبسنا يكون وحش يعني، أنا بلبس على الموضة ولو في شوية عري في الفستان يتظبط، أنا ممثلة والمفروض أجدد في لبسي، وأشوف الموضة، ومش هلبس حاجات قديمة ومقفلة».
المحامي سمير صبري

سمير صبري يرد على اتهامه بالإساءة لمهنة المحاماة

رد المحامى سمير صبرى على اتهامه بالإساءة لمهنة المحاماة. جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج «شيخ الحارة»، الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبه، عبر فضائية «القاهرة والناس». وقالت مقدمة البرنامج إن محامين اتهموه بالإساءة لمهنة المحاماة، وإن هناك بلاغ مقدم من أحمد محمد عبد الحميد ضده عام 2016، ليرد سمير صبرى: «حصل إيه فى البلاغ دا أنا معرفش عنه حاجة، أنا يهمنى النتائج، كل دى بلاغات كيدية.. اللى عنده ما يقطع بأننى أسىء لمهنة المحاماة، فالجهة الرسمية لتقديم هذه المذكرة أو البلاغ هى نقابة المحامين».
سمية الخشاب وبسمة وهبه

فقدت طحالي بسببه.. سمية الخشاب ترد على أحمد سعد

تحل الفنانة سمية الخشاب، ضيفة على الإعلامية بسمة وهبه، فى برنامج «شيخ الحارة» يومى الأربعاء والخميس، 10، و11 رمضان. وطرحت فضائية «القاهرة والناس»، الإعلان التشويقى للحلقة، وأوردته عبر قناتها على موقع «يوتيوب» تحت عنوان: «حق الرد مكفول.. النجمة سمية الخشاب ترد على ما قاله النجم أحمد سعد قريبا فى شيخ الحارة مع بسمة وهبه». وأعلنت سمية الخشاب أنها ستظهر فى البرنامج من خلال عدد من الصور التى نشرتها عبر حسابيها الشخصيين على «إنستجرام»، و«تويتر»، وعبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، وكتبت عليها: «انتظرونى قريبا جدا فى شيخ الحارة على القاهرة والناس».
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