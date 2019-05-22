صابرين: أتمنى تقديم شخصية سوزان مبارك (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٠ م

صابرين

حلت الفنانة صابرين، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبي، مساء اليوم الأربعاء. وقالت صابرين، إنها حال عرض عليها تجسيد السيرة الذاتية لواحدة من الشخصيتين، سوزان مبارك أو جيهان السادات، في عمل فني، ستعتمد على النص الدرامي في الاختيار، لافتةً إلى أنها ستختار العمل الأكثر دراما، معتبرة قصة حياة سوزان مبارك مأساوية أكثر من جيهان السادات، ورجحت أن تكون قصة قرينة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بها الكثير من الدراما والصعود والهبوط بسبب الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد مؤخرًا.

وعن مدى قبولها تقديم عمل يسيئ للشخصية التي تجسدها بعكس الحقيقة، أوضحت صابرين، أنها لن تقبل المشاركة في عمل ينقص من الشخصية التي تقدمها، لافتة إلى أنها اتخذت قرارًا باعتزال الفن عقب أداء مسلسل "أم كلثوم"، ولكنها تراجعت بعد ذلك عن قرارها حُبًا في الفن، وليس مجرد "أكل عيش". أوضحت صابرين، أنها بعد مرور