صابرين تروي أصعب لحظاتها وتنهار على الهواء (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

صابرين

قالت الفنانة صابرين إنها مرت منذ 16 عامًا بتجربة إنسانية قاسية، تعتبرها أصعب لحظات حياتها، وكشفت عن ذلك خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، حيث إن ابنها "نور" تعرض في طفولته للإصابة بورم في رقبته بشكل مفاجئ، مشيرة إلى أن حالته كانت خطرة، بعد أن أخبرها الأطباء أن نسبة النجاة من جراحة استئصال الورم لا تزيد على 10%، بسبب التصاقه بأحد الأوردة المغذية للمخ، مضيفة أنها ظلت تصلي وتطلب من الله أن يمنحها ابتلاء تتحمله بعيدًا عن فقدانها لطفلها.

أكدت صابرين، أن الجراحة أجريت بنجاح، وظلت لمدة 3 أيام لا تنام في انتظار نتائج تحليل العينات، قبل أن تطمئن، موضحة أن الجراحة نجحت ولم تترك أثرًا ملحوظًا على صحة ابنها، لافتة إلى أن مرض الأبناء هو أقسى اختبار تتعرض له الأم. وخلال الحلقة، انهارت صابرين على الهواء، عندما تحدّثت عن قصة كفاحها مع الحياة،