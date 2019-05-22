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صابرين تروي أصعب لحظاتها وتنهار على الهواء (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
صابرين
صابرين
قالت الفنانة صابرين إنها مرت منذ 16 عامًا بتجربة إنسانية قاسية، تعتبرها أصعب لحظات حياتها، وكشفت عن ذلك خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، حيث إن ابنها "نور" تعرض في طفولته للإصابة بورم في رقبته بشكل مفاجئ، مشيرة إلى أن حالته كانت خطرة، بعد أن أخبرها الأطباء أن نسبة النجاة من جراحة استئصال الورم لا تزيد على 10%، بسبب التصاقه بأحد الأوردة المغذية للمخ، مضيفة أنها ظلت تصلي وتطلب من الله أن يمنحها ابتلاء تتحمله بعيدًا عن فقدانها لطفلها.
أكدت صابرين، أن الجراحة أجريت بنجاح، وظلت لمدة 3 أيام لا تنام في انتظار نتائج تحليل العينات، قبل أن تطمئن، موضحة أن الجراحة نجحت ولم تترك أثرًا ملحوظًا على صحة ابنها، لافتة إلى أن مرض الأبناء هو أقسى اختبار تتعرض له الأم. وخلال الحلقة، انهارت صابرين على الهواء، عندما تحدّثت عن قصة كفاحها مع الحياة،
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بعد تدوينة محمد سامي الغامضة.. أحمد السقا يرد

تدوينة غامضة نشرها المخرج محمد سامي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، أثارت حيرة متابعيه حول مسلسله الذي يحقق نجاحا كبيرا في رمضان الحالي "ولد الغلابة" ويعرض بشكل حصري عبر شاشة "MBC مصر"، حيث جاء فيها: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي سارق مجهودي وبيتمنظر بيه، حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد وافق على سرقة مجهودي، ونسبه لواحد معملش شغله، حسبي الله ونعم الوكيل ألف مرة، وربنا مابيسبش حق، وعندي أدلة على كلامي بس يخلص رمضان"، وذلك قبل أن يحذفها محمد سامي على وجه السرعة.
كاملة-أبو-ذكري (2)

تفاصيل أزمة «زي الشمس»..كاملة أبو ذكري:أخرجت 9 حلقات

حلت المخرجة كاملة أبو ذكري، ضيفة على الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "حروف جر" على إذاعة "نجوم إف إم"، الأربعاء، وقالت إنها لم تشارك في الموسم الرمضاني الحالي، لأنه لم يعد لها مكان على الساحة الفنية الآن، مضيفة أن ما يتردد عن كونها تفرض ما تريده في العمل فليس عيبًا، قائلة: "أومال أنا مخرجة إزاي!"، موضحةً أن المخرج لا يجب أن يكون ضعيفًا أو منساقًا وراء الآخرين، بل يستشير من حوله ثم يقرر في النهاية ما يراه صوابًا من وجهة نظره، وتحدثت أيضًا عن أزمتها مع المخرج سامح عبدالعزيز، بسبب مسلسل "زي الشمس" والذي حل مخرجًا له بدلا منها.
صابرين

تصريحات صابرين بشيخ الحارة: قبلت أن أكون زوجة ثانية

حلت الفنانة صابرين، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة، مساء اليوم الأربعاء. وإليك أبرز تصريحاتها: -اتخذت قرارًا باعتزال الفن عقب أداء مسلسل "أم كلثوم"، ولكنها تراجعت بعد ذلك عن قرارها حُبًا في الفن، وليس مجرد "أكل عيش". -أتمنى تقديم شخصية السيدة سوزان مبارك، لأنها بها الكثير من الدراما والصعود والهبوط بسبب الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد مؤخرًا. -أقسى تجربة إنسانية مررت بها حينما أصيب ابني "نور" بورم في رقبته وحالته كانت خطرة، وطلبت من الله أن يمنحني ابتلاء آخر بعيدا عن فقداني لابني.
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