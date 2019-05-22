الجوائز 12 مليون ريال.. تركي آل الشيخ يطلق مسابقة في القرآن

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠١ م

تركي آل الشيخ

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ومالك نادي بيراميدز، فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم، وأول مسابقة للأذان. وكتب آل الشيخ، عبر صفحته على موقع "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء: " كما وعدناكم، اليوم نعلن عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم، وأول مسابقة للأذان بمجموع جوائز 12 مليون ريال". ودعا تركي آل الشيخ جميع المسلمين للمشاركة في المسابقة، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم.

ونشر آل الشيخ (حساب المنصة) في نهاية تغريدته للدخول والتسجيل من خلاله. كما وعدناكم، اليوم نعلن عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم وأول مسابقة للأذان بمجموع جوائز 12 مليون ريال، وندعو جميع المسلمين للمشاركة عبر المنصة الإلكترونية: https://t.co/RKtrM9pauI pic.twitter.com/G0SWkVTBpE —