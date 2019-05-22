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صابرين: أنا مش محجبة.. وحواجبي المثيرة أوقفت برنامجي

تحرير:التحرير ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ م
صابرين
صابرين
قالت الفنانة صابرين، مساء اليوم الأربعاء، خلال حلولها ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، إنها لم ترغب في العمل كمذيعة نظرًا لحبها الشديد لمهنة التمثيل التي تعلقت بها منذ صغرها وحلمت أنت تكون نجمة وروت تجربة لها، في مجال تقديم البرامج الدينية، حيث تم توجيه اللوم لها من جانب إدارة قناة "الرسالة" بسبب "حواجبها"، مضيفة: "جالي بيان من القناة أنه سيتم وقف البرنامج بسبب إن حواجبي مثيرة، مش عارفة بقى ماكنوش شافوا حواجبي قبل كده ولا إيه، أنا عموما ماحبتش أكون على كرسي المذيعة، أنا كنت نجمة وفنانة، وفشلت في تقديم البرامج".
وخلال الحلقة، نشبت بين صابرين ومقدمة البرنامج الإعلامية بسمة وهبة، مشادة كلامية بعد توجيه سؤال لها عن الحجاب، حيث قالت: "أنت ملكيش دعوة أنا محجبة ولا لأ، وأنا غير محجبة وهذا مجرد لوك وستايل". ونفت صابرين، ما تردد حول اعتمادها على فتوى من أجل الظهور في الأعمال الفنية بـ"باروكة" كبديل عن الحجاب كي تظهر
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بعد تدوينة محمد سامي الغامضة.. أحمد السقا يرد

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تفاصيل أزمة «زي الشمس»..كاملة أبو ذكري:أخرجت 9 حلقات

حلت المخرجة كاملة أبو ذكري، ضيفة على الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "حروف جر" على إذاعة "نجوم إف إم"، الأربعاء، وقالت إنها لم تشارك في الموسم الرمضاني الحالي، لأنه لم يعد لها مكان على الساحة الفنية الآن، مضيفة أن ما يتردد عن كونها تفرض ما تريده في العمل فليس عيبًا، قائلة: "أومال أنا مخرجة إزاي!"، موضحةً أن المخرج لا يجب أن يكون ضعيفًا أو منساقًا وراء الآخرين، بل يستشير من حوله ثم يقرر في النهاية ما يراه صوابًا من وجهة نظره، وتحدثت أيضًا عن أزمتها مع المخرج سامح عبدالعزيز، بسبب مسلسل "زي الشمس" والذي حل مخرجًا له بدلا منها.
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